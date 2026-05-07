La OMS descartó que el hantavirus en el crucero se convierta en pandemia como el Covid-19

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, descartó que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius represente un riesgo de pandemia global, la transmisión es muy limitada. (REUTERS/Denis Balibouse)

La aparición de casos de hantavirus en el crucero MV Hondius, con tres víctimas fatales y varios pasajeros afectados, despertó inquietud en todo el mundo por el temor a una posible nueva pandemia.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró esta mañana de manera contundente que el brote no tiene características ni riesgos comparables al inicio del Covid-19.

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Las diferencias en la dinámica de transmisión, el comportamiento del virus y la naturaleza limitada del evento llevaron a los expertos del organismo internacional a subrayar que no existe amenaza de una crisis sanitaria global.

El brote en el MV Hondius registró ocho casos y tres fallecidos, las autoridades aplicaron estrictos protocolos de aislamiento y rastreo. - REUTERS/Stringer

La situación a bordo del crucero, que partió de Ushuaia y navegó por el Atlántico Sur con más de 140 personas, motivó intensos debates en Europa tras la decisión de España de permitir el desembarco y la repatriación de pasajeros en las Islas Canarias.

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Las autoridades de la OMS, junto a especialistas y equipos médicos, siguen el caso de cerca para evitar la propagación. Buscan informar a la población y disipar temores desproporcionados ante un virus que, aunque grave, no tiene la capacidad de desatar una pandemia global.

El gráfico ilustra la cronología del brote de hantavirus Andes a bordo del crucero MV Hondius, mostrando su ruta desde Ushuaia y los puntos clave de contagios y fallecimientos hasta la llegada a Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día de hoy, la OMS habla de 8 casos vinculados, tres de ellos los ya fallecidos y los otros cinco confirmados por pruebas de laboratorio.

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“Esto no es el próximo Covid, pero es una enfermedad infecciosa seria”, dijo la doctora Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS. El crucero, con 90 pasajeros y 44 tripulantes a bordo, se encuentra ya camino de Canarias, donde todos los pasajeros, actualmente confinados en sus camarotes, serán atendidos.

La OMS y el hantavirus: diferencias clave con el Covid-19 según expertos internacionales

Una representación gráfica muestra un ratón silvestre y partículas de virus flotando, simbolizando la transmisión del hantavirus por aerosoles desde roedores a humanos, destacando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió de forma categórica ante la consulta sobre si el brote de hantavirus podía tener similitudes con el inicio de la pandemia de Covid-19: “No, no lo creo”.

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La declaración se produjo en medio de la polémica generada por la llegada del crucero a las Islas Canarias y la preocupación de la población local. El funcionario remarcó que, aunque la situación es grave y requirió medidas de control sanitario, la naturaleza del brote es completamente distinta a la que presentó el coronavirus en sus primeras etapas.

La OMS confirmó la existencia de ocho casos relacionados con el crucero, tres de ellos confirmados y cinco sospechosos, y reiteró que el riesgo de transmisión para la población general es bajo. El virus responsable, identificado como hantavirus Andes, “es la única conocida que puede transmitirse de persona a persona”, pero incluso en ese marco la transmisión resulta poco frecuente y ocurre solo en contacto muy estrecho.

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El hantavirus Andes es la única cepa conocida capaz de transmitirse entre personas, pero requiere contacto muy estrecho para propagarse.

El documento oficial subrayó que la propagación se dio en un “clúster en un espacio confinado”, es decir, en un grupo reducido de personas en condiciones muy específicas.

Durante una conferencia de prensa, Tedros repasó la cronología de los casos, las intervenciones de los equipos sanitarios y la colaboración entre países para contener la situación. “Si bien se trata de un incidente grave, la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo”, afirmó. El máximo responsable del organismo agradeció al gobierno de España por aceptar la llegada del barco, así como la colaboración de Sudáfrica, Argentina y otros países en la investigación y gestión de la crisis.

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La posición de la OMS se basa, además, en el análisis de la dinámica de transmisión del hantavirus. El virus suele transmitirse a través de roedores, mediante su orina, saliva o heces, y solo la cepa Andes demostró capacidad de contagio entre humanos. Las autoridades sanitarias sudafricanas confirmaron que esta cepa, común en América Latina, fue la responsable de los casos detectados y que la transmisión “sigue siendo poco frecuente y ocurre solo en casos de contacto muy estrecho”.

Infografía detallada sobre el hantavirus que ilustra sus formas de transmisión, enfermedades asociadas, síntomas, tratamiento y medidas de prevención cruciales para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias en la forma de propagación entre el hantavirus y los coronavirus explican la baja preocupación global.

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La epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove, recalcó: “No anticipamos una gran epidemia. Esto no es SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia de Covid. Se trata de un brote que estamos viendo en un barco”. Según Van Kerkhove, el virus requiere “contacto cercano e íntimo” para transmitirse, a diferencia de la transmisión aérea masiva de los coronavirus.

Medidas de contención y prevención: respuesta internacional y control del brote

La organización internacional recomendó el uso de mascarillas y protección personal entre quienes cuidan a los afectados a bordo del navío.

La OMS, en coordinación con autoridades españolas y sudafricanas, activó protocolos estrictos para evitar la expansión del brote y proteger tanto a los pasajeros como a la población local.

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El crucero permane bajo vigilancia sanitaria, los pasajeros fueron confinados en sus camarotes y las zonas comunes se desinfectaron de forma preventiva. El personal médico a bordo utilizó mascarillas y equipo de protección personal, especialmente quienes atendían a los casos sospechosos o confirmados.

La experta técnica de la OMS, Anais Legand, definió el caso como “muy inusual” por producirse en un entorno tan específico y cerrado como un barco.

Según la OMS, el brote en el barco es un caso muy inusual, no hay evidencia de que pueda generar una epidemia de gran escala actualmente. (OMS)

“Hasta la fecha no hay indicios de que haya algo más inusual”, agregó, y subrayó la importancia de contextualizar el evento. El seguimiento de los contactos estrechos permitió identificar 42 de las 62 personas potencialmente expuestas, entre ellas trabajadores sanitarios, tripulación, paramédicos y personal portuario. El rastreo y las medidas de aislamiento fueron considerados exitosos por el organismo internacional.

La epidemióloga Van Kerkhove detalló las acciones preventivas implementadas en el MV Hondius: “Los pasajeros permanecen confinados en sus camarotes, que han sido desinfectados, y el personal que los atiende usa mascarilla”. Además, resaltó que todas las personas que se aproximan a casos sospechosos deben usar protección facial y que el número de casos podría aumentar por el largo periodo de incubación del virus Andes, pero el riesgo sigue siendo bajo fuera del entorno del barco.

Otra diferencia clave respecto al Covid-19 radica en el periodo de incubación del hantavirus. Mientras el coronavirus presentaba síntomas a los pocos días, el hantavirus Andes puede incubarse durante semanas, lo que complica la identificación de contactos pero no facilita la transmisión masiva. El director general de la OMS advirtió que, aunque podrían aparecer nuevos casos, la situación está bajo control y se mantiene una vigilancia activa tanto en el barco como en los países de origen de los pasajeros.

Las autoridades de la OMS y los gobiernos involucrados garantizaron un desembarco “seguro y respetuoso” en las Islas Canarias, bajo estrictos controles y seguimiento médico. Todos los pasajeros extranjeros serán repatriados salvo que su condición médica lo impida, y se mantienen protocolos para evacuar y aislar a quienes presenten síntomas. La colaboración internacional incluyó el envío de kits diagnósticos a laboratorios de varios países para reforzar la capacidad de detección y respuesta.

El hantavirus es una zoonosis producida por virus ARN, en América predomina el síndrome cardiopulmonar y en Asia la fiebre hemorrágica renal.- REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Hantavirus: dinámica de transmisión, contexto global y lecciones para la salud pública

El hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus ARN de la familia Bunyaviridae, según el Ministerio de Salud de Argentina. Su distribución es mundial, pero las formas clínicas y la gravedad varían según la región.

En América predomina el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, mientras que en Asia y Europa se observa la fiebre hemorrágica con síndrome renal. El virus utiliza como reservorios naturales a roedores silvestres, que lo eliminan en orina, saliva y excrementos, y la principal vía de contagio para humanos es la inhalación de aerosoles contaminados en ambientes rurales, galpones o viviendas infestadas.

En Argentina, la circulación de Orthohantavirus andesense y mamorense, así como de otros linajes, explica la aparición de brotes esporádicos, generalmente vinculados a áreas rurales y contextos de convivencia cercana con roedores. La transmisión persona a persona solo fue documentada con la cepa Andes y requiere contacto muy estrecho, como convivientes, parejas o personal sanitario en contacto directo.

Argentina suma 102 casos en la actual temporada y 43 en lo que va del año (Min de Salud)

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden en que la prevención se basa en la reducción de la exposición a roedores y en la aplicación de protocolos de limpieza y ventilación en ambientes cerrados. El brote del MV Hondius, aunque grave y trágico para las personas afectadas, fue contenido gracias a la rápida intervención, la identificación de contactos y las medidas de aislamiento.

La vigilancia epidemiológica internacional, la transparencia en la información y la cooperación entre países permitieron que el evento no se transformara en una amenaza global. El rastreo de contactos, la utilización de equipos de protección personal y la cuarentena selectiva demostraron ser herramientas eficaces para evitar la propagación del virus fuera del entorno del brote.

La OMS subrayó la importancia de diferenciar entre brotes localizados y la capacidad de un virus para generar pandemias. El hantavirus, pese a su letalidad en casos graves, no reúne las condiciones para una expansión global sostenida. La baja tasa de transmisión entre humanos, la necesidad de contacto cercano y la ausencia de propagación por vía aérea marcan límites claros frente a otros patógenos que sí representaron riesgos pandémicos.

El momento en el que el capitán del MV Hondius informa sobre la muerte del primer pasajero: “El barco es seguro” (Reuters)

La experiencia del crucero MV Hondius deja lecciones valiosas para la gestión de riesgos sanitarios en eventos internacionales, especialmente en un mundo que continúa alerta tras la experiencia del Covid-19. La OMS insistió en que, aunque el miedo a nuevas pandemias es comprensible, la evidencia científica, la dinámica del brote y las características del hantavirus Andes no justifican una alarma global ni el establecimiento de restricciones de viaje o cierre de fronteras.

En palabras de la epidemióloga Van Kerkhove: “Esto no es covid ni gripe; es muy diferente. Se trata de un virus que conocemos”. La OMS mantiene la vigilancia y la investigación en curso, pero el consenso científico es claro: el brote de hantavirus en el crucero representa un evento grave, pero no el inicio de una nueva pandemia.