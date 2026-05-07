España

El crucero Hondius ya va camino de Canarias: cinco contagios por hantavirus, una hipótesis, españoles confinados y poco riesgo de epidemia

Pasajeros y tripulantes permanecen en cuarentena bajo vigilancia internacional mientras las autoridades preparan el operativo sanitario y la evacuación en Las Palmas

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Las autoridades mantienen el crucero en cuarentena y coordinan el operativo de atención sanitaria en el puerto de llegada (REUTERS/Danilson Sequeira)
Las autoridades mantienen el crucero en cuarentena y coordinan el operativo de atención sanitaria en el puerto de llegada (REUTERS/Danilson Sequeira)

El crucero MV Hondius, con 90 pasajeros y 44 tripulantes a bordo, vivió una escalada de tensión desde finales de abril, cuando varios viajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con el hantavirus tras zarpar de Cabo Verde.

El 2 de mayo, al confirmarse el primer caso, la embarcación fue retenida frente a la costa africana y se activaron los protocolos internacionales de alerta sanitaria. El brote ha dejado hasta el momento tres fallecidos vinculados al crucero y ocho casos sospechosos, de los cuales cinco han sido confirmados por pruebas de laboratorio en Suiza y Sudáfrica.

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Cinco contagios confirmados después, las autoridades españolas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coordinan la llegada del barco a las Islas Canarias y la atención de todos los pasajeros, incluidos 14 españoles confinados en sus camarotes. El brote, detectado durante la travesía por la costa africana, obligó al crucero a permanecer en cuarentena y desencadenó una respuesta internacional ante un escenario de bajo riesgo de epidemia.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, ha ofrecido el traslado de los españoles a Madrid en un avión militar, siempre que acepten la cuarentena en el hospital Gómez Ulla. Esta medida fue confirmada por la ministra, quien aseguró: “El traslado será absolutamente voluntario, con consentimiento informado previo”.

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Origen y vías de transmisión

La hipótesis principal sobre el origen del brote apunta a un posible contacto con roedores en una de las escalas africanas del viaje, aunque la investigación sigue en curso. Pello Latasa, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y responsable de Vigilancia en Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, explicó a Infobae que “el riesgo de una epidemia comunitaria es muy bajo” y que el hantavirus no se transmite de persona a persona por vía aérea, sino principalmente a través de la inhalación de partículas contaminadas por orina o excrementos de roedores infectados.

El episodio ha provocado preocupación en las autoridades canarias, que han reclamado más información y un protocolo claro por parte del Gobierno central. El Gobierno de Canarias expresó su inquietud sobre la llegada del Hondius, con especial atención a la seguridad de los habitantes y la capacidad de respuesta sanitaria local.

Infografía en mapa mundial con la ruta del crucero MV Hondius y cronología de un brote de hantavirus. Muestra ubicaciones, fechas, casos y tres fallecidos.
El gráfico ilustra la cronología del brote de hantavirus Andes a bordo del crucero MV Hondius, mostrando su ruta desde Ushuaia y los puntos clave de contagios y fallecimientos hasta la llegada a Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, permanece bloqueado en Gran Canaria un avión ambulancia contratado para trasladar a dos pacientes neerlandeses afectados, debido a una avería técnica. Ninguno de los pasajeros o tripulantes ha desembarcado en territorio canario, según confirmó el Ministerio de Sanidad. El resto de los pasajeros extranjeros serán evacuados previsiblemente a partir del lunes.

En entrevista con Infobae, Pello Latasa explicó que el hantavirus se transmite habitualmente por el contacto con excrementos o fluidos de roedores infectados, especialmente al inhalar partículas en suspensión tras perturbar el hábitat de estos animales. Latasa señaló: “La vía de transmisión típica es a través de la inhalación de aerosoles que vienen de excretas de saliva, de heces, de orina... de roedores que están infectados.”

Hipótesis abiertas y medidas de control

Sobre el origen del brote a bordo del Hondius, el epidemiólogo apuntó que existen varias hipótesis y que no se puede descartar ni el contagio fuera ni dentro del barco, debido al largo periodo de incubación del virus y las condiciones particulares de los cruceros.

En palabras de Latasa: “Lo más plausible es que esa transmisión haya sido interhumana en el barco por un contacto estrecho por unos casos primarios que la adquirieron fuera por esa vía zoonótica.” El especialista matizó que la transmisión entre personas es muy poco frecuente.

La Policía Nacional ha emitido un protocolo de actuación preventiva y ha reiterado que “el riesgo de exposición para la población es bajo”, alineándose con la evaluación de la OMS y el Ministerio de Sanidad. Entre las principales medidas, se recomienda el uso de mascarillas FFP2 o FFP3, guantes de nitrilo y protección ocular en intervenciones en lugares con presencia de roedores o suciedad, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

El protocolo aconseja ventilar los espacios antes de acceder, evitar levantar polvo y humedecer las superficies antes de manipularlas. También recuerda que el periodo de incubación puede ser de una a tres semanas y que pueden existir casos asintomáticos. Las autoridades han recordado que los gastos generados por la atención sanitaria y los traslados serán cubiertos por las aseguradoras o los países de origen de los pasajeros, o por la Unión Europea en caso necesario.

El crucero Hondius, operado por una compañía neerlandesa, tiene previsto atracar en Las Palmas de Gran Canaria el sábado. Las autoridades sanitarias españolas realizarán una nueva evaluación de los pasajeros antes de autorizar cualquier desembarco o traslado. La OMS y el Ministerio de Sanidad mantienen vigilancia activa y han recalcado que no existe un riesgo elevado de epidemia para la población de Canarias ni del resto de España.

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