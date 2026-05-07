Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo

El falso vacío describe un estado energético inestable donde el universo podría transformar todas sus leyes y constantes fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El falso vacío es un estado en el que el universo aparenta estabilidad, aunque su energía se encuentra atrapada en un mínimo local y podría ser desplazada hacia un nivel más bajo y profundo.

Esta condición plantea que la realidad conocida descansa sobre un equilibrio frágil, susceptible de romperse por un evento cuántico extremo.

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Investigadores de la Universidad de Tsinghua en China lograron replicar en laboratorio la dinámica de decaimiento del falso vacío, una transición que la física cuántica describe como potencialmente capaz de transformar todas las leyes y constantes fundamentales.

Este logro, publicado en la revista Physical Review Letters, convierte en observable un fenómeno hasta ahora relegado al terreno teórico y especulativo.

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La hipótesis del falso vacío no implica ausencia de materia, sino una configuración energética que podría cambiar de manera abrupta y desencadenar una metamorfosis total del cosmos.

Investigadores de la Universidad de Tsinghua simularon en laboratorio la transición del falso al verdadero vacío. Validaron predicciones de la física cuántica./Archivo NASA

De acuerdo con la física cuántica de campos, existen múltiples mínimos de energía, y el universo podría hallarse en uno de ellos, sin alcanzar el verdadero vacío.

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Esta posibilidad resalta la brecha abierta entre la física cuántica y la relatividad general, dos teorías poderosas que aún no logran unificarse bajo un marco común. El estudio experimental de Tsinghua ofrece una vía concreta para explorar ese límite y buscar conexiones entre ambos paradigmas.

El equipo de investigación diseñó un sistema con átomos de Rydberg, dispuestos en un anillo y sometidos a campos láser cuidadosamente controlados. Los átomos adoptaron alineaciones alternas de espín, resultado de la repulsión mutua y la configuración geométrica del experimento.

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Al aplicar láseres con simetría rota, los científicos lograron inducir dos configuraciones energéticas diferenciadas: una que representa el falso vacío, inestable y conocido, y otra que corresponde al verdadero vacío, más profundo y estable. Esta arquitectura permitió observar y manipular la transición entre ambos estados.

Burbujas en el laboratorio

La experiencia demostró que burbujas cuánticas pueden surgir espontáneamente. Replicaron los mecanismos de decaimiento energético anticipados por la teoría. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

La simulación permitió comprobar que, bajo ciertas condiciones, el sistema facilitaba la formación de burbujas cuánticas, regiones donde el salto energético se inicia de manera espontánea. Estas burbujas pueden expandirse y transformar todo el entorno, replicando los mecanismos teóricos anticipados por los modelos matemáticos.

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El experimento no generó ningún riesgo para el universo real, pero sí permitió observar, por primera vez, cómo la transición del falso al verdadero vacío puede manifestarse a nivel atómico. La disposición y respuesta de los átomos validaron que la transición entre estados energéticos es más probable cuando el entorno favorece la nucleación cuántica.

La metodología utilizada abre la puerta a nuevas simulaciones de procesos cuánticos extremos, empleando tecnologías cada vez más accesibles. Así, la frontera entre la especulación matemática y el control experimental se vuelve más difusa, acercando el estudio de fenómenos extremos a la práctica científica.

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La investigación no supone riesgos para el universo, pero ofrece una plataforma concreta para estudiar procesos cuánticos extremos a nivel atómico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la teoría cuántica de campos, el vacío absoluto representa el estado de menor energía posible, pero pueden existir mínimos locales de energía, o falsos vacíos, desde donde un salto por efecto túnel llevaría a una configuración más estable. Si este proceso ocurriera en el universo, la burbuja formada podría expandirse a la velocidad de la luz, alterando las leyes físicas en toda su extensión.

El desarrollo de plataformas experimentales como la de átomos de Rydberg permite analizar la interacción entre física cuántica y relatividad en condiciones controladas. Futuros experimentos podrían aportar información decisiva para unificar los principales marcos teóricos y comprender con mayor profundidad la estructura del universo.

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El trabajo realizado no determina la probabilidad real de que el universo experimente el decaimiento del falso vacío, pero establece una base concreta para explorar escenarios donde la física cuántica y la relatividad se superponen.

El trabajo establece una base experimental para explorar escenarios donde física cuántica y relatividad se entrecruzan (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación brinda una plataforma robusta para analizar hipótesis desafiantes sobre el destino y la naturaleza última del cosmos.

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Explorar estos procesos extremos puede ser clave para entender si la realidad descansa sobre un equilibrio pasajero o si existen mecanismos capaces de desencadenar una metamorfosis irreversible en la estructura del universo.

La frontera experimental se sigue ampliando y permite que preguntas fundamentales pasen del terreno abstracto al laboratorio.