Crimen y Justicia

“Estudiantes de la Planta”: cayó una peligrosa banda que cultivaba y vendía marihuana en ámbitos universitarios de La Rioja

Entre los detenidos, hay dos universitarios. La PFA incautó 170 plantas de Cannabis Sativa, 62 frascos con cogollos y un arsenal

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Este video documenta un operativo policial en La Rioja. Las imágenes muestran un cultivo de cannabis interior con múltiples plantas en macetas, iluminadas por luces artificiales de color violeta y verde. Se aprecian sistemas de ventilación y equipamiento específico para el cultivo de plantas. Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) está presente, junto a un banner de la institución. El operativo apunta a una red que cultivaba y comercializaba marihuana en la provincia.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon en La Rioja una organización dedicada al cultivo, tanto indoor como outdoor, y comercialización de marihuana tras una investigación que permitió identificar a dos estudiantes universitarios como parte del grupo delictivo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Según detalló la PFA, la operación se enmarcó en los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el país.

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La investigación comenzó con tareas de inteligencia de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Rioja, que permitió localizar domicilios, identificar a los imputados y documentar maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes.

“Estudiantes de la Planta”: cayó una peligrosa banda armada que cultivaba marihuana en terrenos universitarios
La banda también comercializaba marihuana en el ámbito universitaria

Las acciones se extendieron a distintos sectores de la provincia, incluyendo entornos universitarios, y contaron con la colaboración de la División Enlace con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAjuDeCo), que realizó el seguimiento y monitoreo en tiempo real de las actividades de los involucrados.

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Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de la Ciudad de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena y la Secretaría Penal bajo la responsabilidad de Luis Combina, dispuso cuatro allanamientos simultáneos. Durante los operativos, los agentes arrestaron a cuatro personas, todas argentinas y mayores de edad, y secuestraron una importante cantidad de elementos relacionados con el narcotráfico.

“Estudiantes de la Planta”: cayó una peligrosa banda armada que cultivaba marihuana en terrenos universitarios
La PFA secuestró marihuana, armas y vehículos

Entre lo incautado se encuentran 170 plantas de Cannabis Sativa, 62 frascos con cogollos de marihuana, equipos para el cultivo como una placa y una parrilla led y un fumigador.

Asimismo, los agentes secuestraron un arsenal compuesto por cinco pistolas calibre 9 milímetros con 2.649 municiones, seis escopetas con 50 cartuchos calibre 12/70, cuatro revólveres, cinco rifles con 60 municiones calibre .300, un fusil, una ametralladora y una mira telescópica.

“Estudiantes de la Planta”: cayó una peligrosa banda armada que cultivaba marihuana en terrenos universitarios
Las armas incautadas a la organización

Al mismo tiempo, fueron secuestrados tres vehículos particulares, 940.000 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los imputados fueron identificados como M.D.G., de 26 años; M.A.S.A., de 44 años; S.F.G., de 42 años, J.A.R., de 22. Todos ellos, junto al material incautado, quedaron a disposición del juzgado federal por infracción a la ley de drogas, detallaron las fuentes.

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