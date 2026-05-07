Salud

La represión emocional se vincula con mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas, según expertos

Una investigación realizada durante 12 años detectó que ocultar lo que se siente podría influir negativamente en la salud y la longevidad

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Ilustración de una mujer con expresión de dolor agarrándose el pecho, de donde emanan un corazón rojo y humo negro. Se ve un modelo de corazón anatómico al fondo
Reprimir las emociones eleva el riesgo de muerte prematura, según un estudio estadounidense publicado en el Journal of Psychosomatic Research (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reprimir las emociones puede tener consecuencias relevantes para la salud física. Un estudio realizado en Estados Unidos y publicado en la revista médica Journal of Psychosomatic Research examinó de manera exhaustiva la relación entre la supresión emocional y la mortalidad prematura, logrando identificar asociaciones consistentes entre este patrón psicológico y el riesgo de fallecimiento, especialmente por cáncer y enfermedades cardiovasculares.

La investigación siguió a 729 adultos estadounidenses durante un periodo de 12 años. Al inicio del estudio, los participantes completaron cuestionarios validados para medir su tendencia a reprimir emociones tales como enojo, tristeza, ansiedad o miedo. El equipo de investigadores monitorizó durante más de una década la salud de cada individuo, registrando minuciosamente tanto los desenlaces vitales como las causas específicas de muerte, a fin de establecer patrones claros y controlados.

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Para asegurar la precisión y validez de los hallazgos, los análisis estadísticos ajustaron por edad, sexo, nivel educativo y origen étnico, lo que permitió eliminar la influencia de factores de riesgo tradicionales y centrarse en el efecto aislado de la supresión emocional sobre la mortalidad. La metodología empleó técnicas de regresión multivariable, garantizando que las asociaciones observadas no fueran producto de variables de confusión.

Resultados principales del estudio

Durante el periodo de seguimiento, se documentaron 111 muertes entre los participantes: 34 por cáncer y 37 por enfermedades cardiovasculares. El análisis estadístico reveló que las personas con mayores niveles de supresión emocional al inicio del estudio presentaron tasas más elevadas de fallecimiento, tanto por causas oncológicas como cardiovasculares, en comparación con quienes reportaron menor dificultad para expresar sus sentimientos.

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La diferencia fue especialmente marcada en los casos de mortalidad por tumores, donde la asociación resultó estadísticamente significativa incluso tras el ajuste por variables sociodemográficas.

Imagen de una profesional de la salud utilizando una laptop para diagnóstico médico. La tecnología en la medicina ofrece herramientas avanzadas para mejorar la precisión y eficiencia en el cuidado de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación revela que la represión de emociones influye en el riesgo de fallecimiento por distintas causas de manera transversal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los investigadores analizaron la mortalidad por otras causas y comprobaron que, aunque la relación era más fuerte para cáncer y enfermedades cardiovasculares, la tendencia al aumento de riesgo también se mantenía para otros tipos de fallecimiento. Estos resultados sugieren una influencia transversal de la represión emocional sobre la salud general.

Los autores del estudio subrayan que los datos obtenidos muestran únicamente una asociación estadística y no una relación causal directa. No es posible afirmar, con la información disponible, que la tendencia a reprimir emociones provoque por sí sola la aparición de cáncer o enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la consistencia de los resultados y la robustez metodológica refuerzan la hipótesis de que la gestión inadecuada de las emociones podría desempeñar un papel relevante en el desarrollo de enfermedades graves y en el pronóstico vital.

Interpretación y posibles mecanismos biológicos

El equipo de investigación plantea diversas hipótesis para explicar esta asociación. Una de las más relevantes es que la supresión emocional favorece la aparición o el mantenimiento de estrés crónico, lo que repercute negativamente en el sistema inmunitario y cardiovascular. El estrés sostenido puede aumentar la producción de hormonas como el cortisol, generar inflamación sistémica y debilitar la respuesta inmunológica ante agresores externos, incluidas células tumorales.

Asimismo, la dificultad para expresar emociones podría impactar en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, alterando la regulación de la presión arterial y el ritmo cardíaco, factores reconocidos en la génesis de enfermedades cardiovasculares. Aunque el estudio no explora en detalle estos mecanismos, sí establece la necesidad de investigaciones adicionales para dilucidar los procesos biológicos y psicológicos involucrados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio vincula altos niveles de supresión emocional con mayor mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los investigadores consideran que la represión emocional podría estar asociada a la adopción de estilos de vida menos saludables, como la falta de ejercicio, el consumo de tabaco o alcohol, y la alimentación inadecuada, comportamientos que suelen vincularse a una menor capacidad de afrontamiento emocional.

Implicancias clínicas, limitaciones y perspectivas de investigación

El estudio concluye que la supresión emocional es un factor que merece ser considerado en el abordaje integral de la salud pública y la prevención de enfermedades crónicas.

Los autores sugieren que intervenciones orientadas a mejorar la expresión y gestión emocional podrían tener un efecto positivo en la reducción del riesgo de mortalidad prematura, aunque enfatizan que se requieren ensayos clínicos y estudios longitudinales adicionales para confirmar esta hipótesis.

Entre las limitaciones reconocidas por los autores se encuentran la imposibilidad de establecer causalidad, la posible influencia de variables no controladas y la dependencia de autoinformes para medir la supresión emocional, lo que podría introducir sesgos de memoria o percepción en los participantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos destacan que la supresión emocional puede asociarse a hábitos de vida poco saludables, como sedentarismo y consumo de tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas limitaciones, el trabajo representa una de las contribuciones más sólidas hasta la fecha sobre el impacto de la represión emocional en la salud física y la esperanza de vida. Los resultados refuerzan la importancia de considerar el bienestar emocional como parte fundamental de la medicina preventiva y la promoción de hábitos saludables.

El estudio aporta evidencia robusta sobre la asociación entre la supresión emocional y la mortalidad por cáncer y enfermedades cardiovasculares, destaca la importancia de seguir investigando los mecanismos subyacentes y plantea la necesidad de estrategias de prevención y tratamiento que incluyan la dimensión emocional como un componente clave del cuidado integral de la salud.

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