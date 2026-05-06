Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | España y la OMS coordinan la escala del barco en Canarias

El crucero MV Hondius permanece aislado por un brote sospechoso de hantavirus. El barco, que viajaba entre Argentina y las islas Canarias, se encuentra retenido frente a Cabo Verde, después de haberse confirmado por laboratorio la muerte de tres personas por este virus. Se sospecha que podría haber siete contagios.
Ayer por la noche, el Gobierno informó de que España acogerá la embarcación en las islas Canarias “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”. Así, ya se coordina con la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta escala.
El crucero llegará a Canarias en 3 o 4 días
Tal y como ha señalado el Ministerio de Sanidad, tras informarse de que España acogerá al crucero afectado por el posible brote de hantavirus, se espera que el barco arribe en Canarias en el plazo de 3 o 4 días.
Por el momento, se desconoce el puerto en concreto al que llegará la embarcación.
La OMS y el ECDC trabajan en el protocolo para manejar los casos de hantavirus
Ayer por la noche, el Ministerio de Sanidad informó de que España acogerá la embarcación MV Hondius afectada por un posible brote de hantavirus, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, solicitase la escala en las islas Canarias.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la OMS trabajan en un protocolo común para el manejo de casos y contactos con el objetivo de determinar el proceso de examen, atención y traslado de los pasajeros.