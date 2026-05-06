Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | España y la OMS coordinan la escala del barco en Canarias

El crucero holandés MV Hondius (atrás), anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes 4 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)

El crucero MV Hondius permanece aislado por un brote sospechoso de hantavirus. El barco, que viajaba entre Argentina y las islas Canarias, se encuentra retenido frente a Cabo Verde, después de haberse confirmado por laboratorio la muerte de tres personas por este virus. Se sospecha que podría haber siete contagios.

Ayer por la noche, el Gobierno informó de que España acogerá la embarcación en las islas Canarias “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”. Así, ya se coordina con la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta escala.