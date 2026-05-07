Mundo

Brote de hepatitis A en Gales: las autoridades piden a los padres extremar el lavado de manos de los niños

Al menos tres hogares en Barry fueron identificados con la misma infección hepática, con preocupación por su propagación local en un país donde los casos de hepatitis A se duplicaron en el último año

Guardar
Google icon
Un niño y una niña se lavan las manos bajo un grifo de agua al aire libre. Sus padres, con semblantes serios, están detrás de ellos supervisando.
Autoridades sanitarias de Gales instaron a reforzar el lavado de manos en niños tras detectar nuevos casos de hepatitis A en Barry (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias de Gales pidieron a padres y cuidadores que extremen la higiene de manos de los niños tras detectar un brote de hepatitis A en Barry, ciudad costera al sur del país. Al menos tres hogares en la localidad presentaron casos de la misma infección hepática, hecho que motivó la alerta por la propagación local.

Según informó el medio británico The Guardian, el Servicio de Salud Pública de Gales, autoridad sanitaria nacional, confirmó los casos e indicó que los pacientes recibían la atención adecuada y evolucionaban favorablemente. Como medida preventiva, se ofreció vacunación a las personas con contacto cercano a los casos positivos.

PUBLICIDAD

El organismo sanitario distribuyó cartas a las familias de niños en edad escolar primaria de Barry, pidiéndoles extremar los cuidados al ir al baño, al cambiar pañales y antes de preparar o consumir alimentos. La comunicación buscó alertar a la comunidad sobre la importancia de reforzar los hábitos de higiene, evitando el pánico pero con un mensaje directo.

La consultora en protección de la salud de Reino Unido, señaló la razón por la cual los niños representan un vector de riesgo particular. “Algunos niños pequeños infectados pueden no presentar síntomas, pero pueden contagiar a otros, quienes posteriormente pueden enfermar. Los padres y cuidadores deben ayudar a los niños pequeños y recordarles la importancia de lavarse bien las manos”, djo.

PUBLICIDAD

Qué es la hepatitis A y cómo se transmite

El reciente aumento de casos llevó a distribuir información a familias locales sobre prevención, subrayando el lavado de manos, la vigilancia adulta y la vacunación como medidas clave (Europa press)
El reciente aumento de casos llevó a distribuir información a familias locales sobre prevención, subrayando el lavado de manos, la vigilancia adulta y la vacunación como medidas clave (Europa press)

Estudios científicos detallan que la hepatitis A es una infección viral que afecta principalmente al hígado y se transmite por contacto fecal-oral, así como a través de alimentos y agua contaminados. La enfermedad aparece con más frecuencia en países con condiciones sanitarias deficientes, y la mayoría de las infecciones en el Reino Unido se asocian a viajes o al consumo de alimentos procedentes de regiones donde el virus es más común.

Los síntomas incluyen fiebre, ictericia, fatiga, dolor abdominal y náuseas. La enfermedad suele remitir en un plazo de dos a seis meses sin dejar secuelas permanentes en la mayoría de los casos. No obstante, las personas infectadas continúan siendo contagiosas durante aproximadamente una semana después del inicio de los síntomas, facilitando la propagación en escuelas y hogares familiares.

Una enfermedad en aumento en el Reino Unido

En este marco, el Reino Unido registra aproximadamente 400 casos de hepatitis A al año, aunque el número es creciente. Por ello, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), el principal organismo de vigilancia epidemiológica, prevé un aumento aún mayor.

Niños escolares lavándose las manos en un lavamanos en fila. En primer plano, un vial de vacuna contra la Hepatitis A. Un cartel de salud pública sobre higiene.
Según las recomendaciones del Servicio de Salud Pública de Gales, la combinación de higiene adecuada y vacunación resulta fundamental para proteger a los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado, la UKHSA informó que al menos 98 personas enfermaron y 58 fueron hospitalizadas por hepatitis A en un brote vinculado a un producto de supermercado contaminado, que no pudo ser identificado con precisión. Según el mismo medio, Barry ya había atravesado un episodio similar en 2019, cuando la escuela primaria Palmerston fue clausurada para una limpieza exhaustiva tras confirmarse cinco casos de la infección.

Medidas de prevención recomendadas

El Servicio de Salud Pública de Gales recomendó medidas específicas para reducir el riesgo de contagio. El lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño, antes de preparar alimentos y antes de comer es la barrera más efectiva para interrumpir la cadena de transmisión fecal-oral.

Para los niños pequeños, la supervisión adulta es clave, pues los menores pueden portar el virus sin mostrar síntomas evidentes. La vacunación, disponible en el sistema de salud británico, aporta una protección eficaz y fue ofrecida preventivamente a los contactos cercanos de los casos confirmados en Barry.

Las personas con síntomas como fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas o ictericia deben contactar a su médico de cabecera o al servicio NHS 111, según indicaron las autoridades sanitarias galesas.

Google icon

Temas Relacionados

Hepatitis ABarryPrevención EnfermedadesTransmisión ViralNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Está preso hace diez años por el asesinato de su novia, pero ahora hay otro sospechoso: el crimen que obsesiona a Italia

Una huella ignorada por casi dos décadas, nuevas pruebas de ADN y una conversación grabada pusieron en duda la condena de Alberto Stasi por la muerte de Chiara Poggi y abrieron la puerta a lo que podría ser uno de los mayores errores judiciales en la historia italiana

Está preso hace diez años por el asesinato de su novia, pero ahora hay otro sospechoso: el crimen que obsesiona a Italia

Joseph Wu recibió a Santiago Peña en Taiwán: “Su apoyo y su firme voz son fundamentales para nosotros”

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional mantuvo un encuentro con el presidente de Paraguay. “No tengo palabras suficientes para agradecerle, mi querido amigo”, expresó

Joseph Wu recibió a Santiago Peña en Taiwán: “Su apoyo y su firme voz son fundamentales para nosotros”

Las autoridades israelíes imputaron al agresor de la monja en la Ciudad Vieja de Jerusalén

La acusación contra Yona Schreiber surge tras la difusión de un video que captó el momento del ataque. Crece la inquietud internacional sobre los actos de violencia dirigidos a miembros y símbolos del cristianismo

Las autoridades israelíes imputaron al agresor de la monja en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Drones provenientes de Rusia ingresaron al espacio aéreo de Letonia y causaron una explosión en una instalación petrolera

Un ataque con aeronaves no tripuladas originó daños en cuatro tanques vacíos de almacenamiento de combustibles y obligó a activar alertas de emergencia en el este de la nación báltica

Drones provenientes de Rusia ingresaron al espacio aéreo de Letonia y causaron una explosión en una instalación petrolera

Purga en el régimen de Xi Jinping: condenó a “muerte suspendida” a dos ex ministros de Defensa de China

Un tribunal militar declaró culpables a Wei Fenghe y Li Shangfu, quienes afrontarán una pena con suspensión y permanecerán privados de derechos políticos de por vida, además de una confiscación total de sus bienes personales

Purga en el régimen de Xi Jinping: condenó a “muerte suspendida” a dos ex ministros de Defensa de China
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de México alerta por fraude del falso bono del Día de las Madres 2026: buscan robar datos personales

Gobierno de México alerta por fraude del falso bono del Día de las Madres 2026: buscan robar datos personales

La Fiscalía detuvo al alcalde de Villa de Leyva por presunta corrupción: agentes del CTI lo capturaron en la madrugada

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima se convertirá en un boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Gustavo Petro cuestionó a la Fiscalía tras denuncias de Sandra Ortiz por presuntas presiones para declarar contra ministros: “Meten a la cárcel”

Sicarios asesinan a alias ‘Sapo’, presunto cabecilla de ‘Los Mexicanos’, en taller mecánico de Chorrillos

INFOBAE AMÉRICA

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo

La formación de guardias penitenciarios en Guatemala avanza en busca de elevar estándares en cárceles de máxima seguridad

Llegada de turistas a Panamá crece 19% en el primer trimestre

El Salvador confía en salir de la lista corta de la OIT: ‘Tenemos 97% de probabilidad’, destaca ministro Rolando Castro

ENTRETENIMIENTO

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

"Megan Thee Stallion es un personaje": la confesión de la artista sobre su vida privada

Kesha y sus amuletos extremos: del colgante de placenta a colecciones insólitas con dientes de sus seres queridos

Bonnie Tyler, ícono de los años 80, fue hospitalizada tras cirugía de emergencia en Portugal

El homenaje de Jane Fonda tras la muerte de Ted Turner, su “exmarido favorito”: “Lo amé con todo mi corazón”