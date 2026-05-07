Honduras

Tragedia en Honduras: Colapso de puente colgante cobra la vida de tres miembros de una misma familia

Lo que comenzó como un fatídico accidente terminó en una tragedia absoluta tras el colapso de un puente colgante en Ocotepeque, la lista de víctimas mortales ascendió a tres miembros de una misma familia

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El vehículo pick-up quedó volcado con las llantas hacia arriba tras caer desde una altura considerable al colapsar los cables del puente (Cortesía @ConfidencialHN).
El vehículo pick-up quedó volcado con las llantas hacia arriba tras caer desde una altura considerable al colapsar los cables del puente (Cortesía @ConfidencialHN).

El occidente de Honduras se encuentra sumido en un profundo luto tras confirmarse el fallecimiento de tres integrantes de una familia local. Lo que inició como un trayecto habitual terminó en una catástrofe el pasado miércoles, cuando el puente hamaca sobre el cual se conducían colapsó, provocando que su vehículo cayera al vacío.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de ayer 6 de mayo en el municipio de San Francisco del Valle. La familia se transportaba en un vehículo tipo pick-up y se disponía a cruzar una de las estructuras colgantes que conectan a las comunidades rurales de la zona.

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Según los reportes preliminares, mientras el automotor se encontraba a mitad del trayecto, los cables de acero que sostenían la estructura no resistieron el peso y cedieron repentinamente.

El vehículo cayó de una altura considerable, impactando cerca de una fuente de agua y quedando completamente volcado, con las llantas hacia arriba. El estruendo del colapso alertó a los vecinos cercanos, quienes fueron los primeros en intentar auxiliar a los ocupantes mientras llegaban los cuerpos de socorro.

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Sin embargo, al llegar al lugar del siniestro, los equipos policiales y paramédicos confirmaron la noticia más temida: el jefe de familia, identificado como Miguel Pineda, ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo quedó atrapado entre el metal retorcido del pick-up, falleciendo de manera instantánea debido al fuerte impacto.

Escena de la tragedia en San Francisco del Valle, donde el automotor en el que viajaba la familia Pineda Henríquez terminó en el lecho del río.
Escena de la tragedia en San Francisco del Valle, donde el automotor en el que viajaba la familia Pineda Henríquez terminó en el lecho del río.

Sin embargo, en ese momento aún había una luz de esperanza. Su esposa, María Suyapa Henríquez, y su hija, Dina Pineda Henríquez, fueron rescatadas con vida, aunque en estado crítico. Debido a la gravedad de los traumas sufridos, ambas fueron estabilizadas inicialmente y trasladadas de urgencia hacia un centro asistencial de mayor complejidad en San Pedro Sula, Cortés.

Lamentablemente, la esperanza se desvaneció al caer la noche. Las autoridades sanitarias y familiares confirmaron que, pese a los esfuerzos médicos, tanto María Suyapa como Dina no lograron sobrevivir a las lesiones internas y fracturas múltiples. Con su deceso, la tragedia se completó, dejando un vacío irreparable en la comunidad que ahora llora la pérdida de tres de sus ciudadanos.

Una advertencia ignorada y una comunidad incomunicada

La consternación en San Francisco del Valle no solo nace del dolor, sino también de la indignación. Residentes de la zona manifestaron que esta tragedia “era una muerte anunciada”. Según testimonios de los vecinos, la estructura del puente hamaca presentaba un deterioro visible desde hace meses.

“Llevamos mucho tiempo solicitando el apoyo de las autoridades para una reparación total. Nos hemos pronunciado varias veces sobre la fragilidad del puente, advirtiendo que los cables ya no estaban en condiciones de soportar vehículos, pero nuestras peticiones cayeron en oídos sordos”, lamentó uno de los habitantes de la localidad.

A la pérdida humana se suma ahora una crisis logística. Tras el desplome total de la estructura, varias aldeas y caseríos han quedado completamente incomunicados. Este puente representaba la vía principal para el traslado de productos agrícolas y el movimiento de personas hacia el casco urbano.

Miguel Pineda, María Suyapa Henríquez y Dina Pineda, las tres víctimas de la tragedia que ha consternado al departamento de Ocotepeque (Cortesía Radio hrn).
Miguel Pineda, María Suyapa Henríquez y Dina Pineda, las tres víctimas de la tragedia que ha consternado al departamento de Ocotepeque (Cortesía Radio hrn).

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales y municipales no han brindado información oficial sobre los pasos a seguir para restablecer el paso en la zona. No existe un plan de contingencia inmediato ni se ha anunciado la construcción de una estructura de concreto que reemplace el peligroso puente colgante.

La comunidad describe a los Pineda Henríquez como una familia ejemplar, unida y sumamente apreciada por su espíritu trabajador. Mientras los restos de Miguel, María Suyapa y Dina son velados por sus seres queridos, queda en el aire la exigencia de justicia y de obras de infraestructura dignas que garanticen que ninguna otra familia hondureña tenga que pasar por un dolor similar.

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