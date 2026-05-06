Variante ‘Andes’: la cepa del hantavirus más letal y que ha sido la causante de las tres muertes en el crucero MV Hondius, según la OMS

La variante Andes del Hantavirus es la única que se pasa entre personas. REUTERS/Borja Suarez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en la variante “Andes” del hantavirus tras la aparición de un brote en un crucero que partió de Argentina con destino a Canarias. Esta variante, poco frecuente fuera de Sudamérica, es la única capaz de transmitirse de persona a persona, aunque para ello requiere un contacto muy estrecho y directo, según han explicado tanto la OMS como el Centro de Enfermedades Virales Emergentes.

El brote comenzó cuando un pasajero, tras un posible contagio en tierra firme, regresó al barco y propagó el virus entre varios ocupantes. El hantavirus, habitualmente transmitido por roedores a través de sus excrementos, saliva u orina, en este caso se sospecha que ha saltado de humano a humano. La OMS y las autoridades sanitarias mantienen a los pasajeros en cuarentena, optando por no evacuar el buque hasta asegurar que el riesgo de propagación está controlado y que no existen roedores portadores en la embarcación.

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El período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas. Durante ese tiempo, las personas pueden ser asintomáticas, lo que complica la detección temprana. “La transmisión entre humanos no tiene nada que ver con la del coronavirus ni con otros virus de transmisión aérea”, aclara el virólogo José Antonio López en Informativos Telecinco. El contagio por la variante Andes implica una proximidad significativa, y aunque el riesgo para la población general es bajo, se recomienda precaución y vigilancia estricta de los pasajeros con síntomas.

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