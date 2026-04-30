Salud

Qué frutas comer y cuáles evitar antes de dormir, según un cardiólogo

El médico Aurelio Rojas destacó las de bajo índice glucémico como las más seguras y desaconsejó las ácidas o muy dulces en personas con sensibilidad digestiva o problemas metabólicos, según Men’s Health

Guardar
Disposición cenital de plátano, aguacate entero y medio, lentejas en cuenco, papas, tomates en rama, albaricoques secos, kiwis, naranja y melón con agua de coco.
El cardiólogo Aurelio Rojas desacredita mitos sobre el consumo de fruta en la noche y asegura que no existen pruebas de efectos negativos para personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de fruta en horario nocturno ha sido un tema de discusión tanto entre expertos como en el público general. Diversas creencias populares advierten sobre los supuestos riesgos de comer fruta antes de acostarse, desde el temor a ganar peso hasta la posibilidad de alterar la calidad del sueño.

El cardiólogo Aurelio Rojas, especialista en salud cardiovascular consultado por Men’s Health España, señala que "muchas de estas opiniones carecen de respaldo científico" y recomienda analizar este hábito basado en información precisa.

PUBLICIDAD

Rojas descarta que existan pruebas concluyentes sobre efectos perjudiciales de consumir fruta por la noche en personas sanas. El especialista destaca: "No existen estudios que respalden que la fruta cause problemas de salud relevantes si se consume antes de dormir“.

Así, busca desmontar la idea de que los azúcares presentes en la fruta se convierten automáticamente en grasa cuando el metabolismo “se apaga” en la noche, tal como se difunde en redes sociales y medios.

PUBLICIDAD

Niña durmiendo tranquilamente en su cama, abrazando un oso de peluche. Viste pijama azul, sonríe ligeramente con los ojos cerrados. Sábanas azules y luz cálida.
La calidad de la alimentación diaria y el equilibrio calórico influyen más en la salud y el peso que el horario específico en que se ingieren las frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionamiento metabólico durante la noche

El metabolismo humano no se detiene al dormir; su ritmo disminuye, pero sigue funcionando para sostener funciones esenciales como la respiración, la reparación celular y el equilibrio de órganos vitales.

Durante el sueño, el cuerpo utiliza de forma continua los nutrientes ingeridos, incluidos los de la fruta. El aporte calórico diario total es más relevante que el horario de consumo: “La clave está en el equilibrio y no en la hora en que se consumen los alimentos”.

También circula la idea de que comer fruta por la noche podría dificultar el descanso, pero el cardiólogo precisa que las frutas no contienen sustancias estimulantes ni compuestos que impidan dormir. Muchas preocupaciones parten de una mala interpretación sobre la acción de la fructosa, el azúcar natural presente en estos alimentos.

Mitos y realidades sobre la fruta nocturna

El especialista insiste en que, para la mayoría de las personas, no hay motivo para evitar fruta en la cena o la última comida del día. Lo fundamental es mantener una dieta variada y adaptada a las necesidades individuales. Las recomendaciones buscan favorecer la moderación y la autoconciencia, priorizando el equilibrio sobre la exclusión de alimentos por el horario.

Infografía ilustra mitos y verdades sobre comer fruta antes de dormir. Incluye una persona durmiendo, frutas en la mesita, y paneles con consejos dietéticos.
Frutas como el plátano, la naranja y la piña pueden resultar pesadas para personas con digestiones sensibles debido a su contenido de fructosa, fibra y acidez

Rojas enfatiza que el consumo nocturno de fruta no supone un riesgo real para la salud ni para el aumento de peso, siempre que se mantenga un equilibrio adecuado de calorías y nutrientes durante la jornada. Cada persona debería adaptar su alimentación a su tolerancia y rutinas particulares.

Frutas menos recomendadas para la noche

El especialista distingue algunas frutas que pueden no ser la mejor opción antes de dormir, particularmente en personas con digestión sensible o antecedentes de molestias gástricas. Señala entre ellas al plátano, la naranja y la piña, caracterizadas por mayor contenido de fructosa y fibra o por su acidez.

El plátano aporta energía y saciedad, pero por la noche, la proporción de azúcares y fibra podría resultar pesada para quienes sufren digestión lenta. La naranja y la piña, además de su contenido en azúcares, destacan por su acidez, que puede desencadenar reflujo o molestias gástricas en personas propensas.

Efectos de la acidez y el azúcar en la noche

El especialista advierte que el consumo de frutas muy dulces o ácidas antes de dormir puede elevar la glucosa en sangre o generar molestias digestivas. Aunque estos efectos no suelen afectar a la mayoría de individuos sanos, sí pueden tener impacto en quienes presentan problemas metabólicos, diabetes o sensibilidad digestiva.

Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
La elección de la fruta nocturna debe basarse en la tolerancia personal, priorizando opciones ligeras como manzana, pera y melón para mantener una alimentación saludable y un sueño reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación que propone es observar cómo responde el propio organismo: si alguna fruta produce incomodidad, sensación de pesadez o interfiere con el descanso, resulta más prudente evitarla en la noche. No es una restricción absoluta, sino un consejo cimentado en la experiencia clínica y la observación de casos particulares.

Frutas recomendadas para un consumo nocturno ligero

El cardiólogo destaca la existencia de frutas idóneas para la noche. Según lo publicado, la manzana, la pera y el melón figuran entre las mejores alternativas para la última comida del día. Estas frutas presentan un bajo índice glucémico, liberando sus azúcares de manera más lenta y estable y evitando picos de glucosa.

La manzana y la pera además aportan fibra soluble, que facilita una digestión suave y genera saciedad sin molestias. El melón resalta por su alto contenido de agua y bajo aporte calórico, adecuada para quienes buscan una alternativa nocturna liviana y refrescante en temporadas cálidas.

El especialista subraya que estas frutas, además de ser ligeras y fáciles de digerir, ayudan a hidratar el organismo durante la noche. Quienes desean un tentempié antes de dormir sin perjudicar el descanso ni la digestión pueden optar por estas alternativas.

La selección de la fruta ideal para la noche debe ajustarse a las preferencias y tolerancia de cada persona. La evidencia recogida por Aurelio Rojas y citada en Men’s Health España sostiene que la manzana, la pera y el melón destacan como opciones para mantener una alimentación saludable sin perjudicar la calidad del sueño.

Temas Relacionados

Fruta en la DietaSalud DigestivaMetabolismo HumanoMitos AlimentariosNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El impacto oculto del sedentarismo: cómo afecta a los pies y cómo prevenirlo

Esta patología se agrava con el teletrabajo y requiere rutinas diarias de activación para prevenir problemas crónicos en los miembros inferiores

El impacto oculto del sedentarismo: cómo afecta a los pies y cómo prevenirlo

Cómo la distribución muscular en las piernas influye en la progresión de la artrosis de rodilla

Un estudio reveló nuevos detalles sobre las causas de la artrosis en las articulaciones de la rodilla. Hallaron que la composición de la masa muscular resulta clave para prevenir y anticipar esta patología

Cómo la distribución muscular en las piernas influye en la progresión de la artrosis de rodilla

Cuál es la fórmula que permite conocer cuántas calorías se queman por día y qué factores la modifican

El endocrinólogo Marcio Griebeler, de la Cleveland Clinic, explicó la ecuación de Harris-Benedict y destacó que la edad, el sexo, la masa muscular y la genética determinan el gasto energético de cada persona

Cuál es la fórmula que permite conocer cuántas calorías se queman por día y qué factores la modifican

Barre y Pilates cara a cara: diferencias, beneficios y cómo elegir el ideal

Cómo dos métodos inspirados en la fortaleza física presentan matices inesperados al momento de decidir una práctica semanal que se adapte a distintas expectativas y estilos de vida

Barre y Pilates cara a cara: diferencias, beneficios y cómo elegir el ideal

Colesterol en sangre: cuáles son los valores normales, qué significan y los mitos más comunes que persisten

Factores genéticos y hábitos cotidianos pueden influir en la salud cardiovascular de personas de todas las edades. Especialistas aconsejan controles regulares y explican cómo prevenir riesgos, incluso en quienes mantienen un peso saludable

Colesterol en sangre: cuáles son los valores normales, qué significan y los mitos más comunes que persisten
DEPORTES
Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

TELESHOW
Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

INFOBAE AMÉRICA

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Armenia y Azerbaiyán avanzaron con las negociaciones para delimitar la frontera común tras décadas de desacuerdos