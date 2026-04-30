El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Valentina Cervantes publicó un balance familiar de abril junto a Enzo Fernández y sus hijos en sus redes sociales

Entre viajes en vuelo privado, tardes de mate y partidos de la premier league, Valentina Cervantes compartió con sus millones de seguidores un balance de sus últimas últimas semanas junto a su familia. “Nuestro abril”, escribió la joven junto a un carrete, el cual destacaba por su portada junto al padre de sus hijos, Enzo Fernández.

En la imagen, Enzo y Valentina posaban sentados juntos en el interior de un avión privado. El futbolista, que llevaba una remera negra, sostenía un termo metálico decorado con una tierna foto de la celebración junto a sus hijos tras consagrarse campeón del mundo. A su lado, Cervantes lucía una gorra negra y una remera clara, además sostenía un mate de calabaza con una bombilla metálica. Ambos sonreían y miraban hacia la cámara.

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En la siguiente publicación del carrete, Cervantes sonreía frente a un espejo junto a sus dos niños pequeños. Ella llevaba una gorra oscura y una blusa clara. Los tres se encontraban en una habitación iluminada con paredes claras y una alfombra beige.

En el posteo de las tiernas fotos mostró parte de la rutina semanal de la familia Fernández. El pequeño Benjamín sonreía mientras apoyaba las manos en un escritorio de madera dentro de un avión privado. Otra de las emotivas postales mostraba el amor entre Enzo y Valentina. En ese marco, lejos de los compromisos futbolísticos, los jóvenes se relajaban y sonreían abrazados en el jardín de su casa bajo un cielo celeste.

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La pareja de Enzo Fernández también mostró momentos de relax y cercanía en el jardín de su casa, alejados de los compromisos deportivos (Instagram)

Las publicaciones de Valentina Cervantes mostraron escenas de la rutina familiar de los Fernández, destacando momentos cotidianos y juegos con sus hijos (Instagram)

Una de las últimas imágenes del carrete mostraba una secuencia típica en la vida de Cervantes. La joven permanecía sentada en una butaca de estadio, con el campo de fútbol y las gradas repletas de público como fondo. La influencer lucía una camiseta negra de manga larga y pantalones negros, combinados con una chaqueta blanca que reposa sobre sus hombros. Sus accesorios incluían un bolso estructurado de color rojo vivo, lentes de sol de montura marrón y un reloj metálico en la muñeca izquierda.

Rápidamente, la publicación de Valentina recibió miles de likes y todo tipo de comentarios entre los que destacaban los de Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo y Enzo Fernández. El futbolista realizó un llamativo comentario con un emoji de una cara sensual o coqueta: “Algo sabes de esto”.

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A principios de mes, Cervantes había mostrado el detrás de escena de su regreso a Inglaterra. Todo comenzó cuando la influencer se mostró jugando a las escondidas con sus pequeños en la zona de embarque. En un amplio salón, Valu se escondía detrás de una columna tratando de ocultarse de sus hijos. Del otro lado, el pequeño Benjamín la buscaba con su chupete y mamadera en mano.

Valentina Cervantes compartió el resumen de su mes junto a Enzo Fernández (Instagram)

Las imágenes en vuelo privado muestran a Enzo Fernández y Valentina Cervantes compartiendo mate y momentos íntimos como familia (Instagram)

Cuando Valentina se asomó, tanto el niño como su hermana, Olivia, corrieron a esconderse. Entre gritos de emoción, los pequeños se ocultaron detrás de una columna marrón. Paso a paso, Cervantes fue a su encuentro, al tiempo que documentaba toda la situación. Acto seguido, la influencer los sorprendió. Los niños, que se habían arrojado al piso, sonreían y reían por la situación.

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Con la idea de describir sus sentimientos tras su regreso temporal a Argentina, Valentina compartió un posteo que resumió su visita. “La sensación más linda de sentirte en casa”, relató, acompañando a una foto suya con la camiseta argentina. En su publicación, la joven también sumó imágenes de sus pequeños, caminando por las escaleras y con postres en sus manos.