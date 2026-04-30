Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

Remodelación de La Bombonera

El avance en el proyecto para modernizar La Bombonera se consolidó este martes, cuando Boca Juniors anunció que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó los trabajos para construir cuatro torres de circulación y puentes peatonales que transformarán los accesos del estadio. Ahora, el club presentará el expediente ante la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad de Buenos Aires, el último paso administrativo antes del inicio de las obras, en la búsqueda de ampliar la capacidad del Alberto J. Armando a 80.000 espectadores y mantenerla en su histórica ubicación.

Según precisó el propio club en un comunicado dirigido a socios, socias e hinchas, la documentación técnica recibió el visto bueno y solo resta la aprobación de la DGIUR para autorizar el inicio de los trabajos. La obra prevé reconvertir sectores del estadio y sumar unos 23.000 lugares al aforo actual, con un Master Plan dividido en dos etapas principales. La primera le permitirá alcanzar 71.000 localidades tras la conclusión del Torneo Apertura 2026, mientras que la segunda se llevará a cabo a partir de 2027 y estará enfocada en la reestructuración de plateas preferenciales y palcos.

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El club detalló en sus canales oficiales que, tras la notificación formal emitida por la empresa Ferrosur Roca S.A. el pasado 7 de abril, el expediente presentó toda la documentación técnica y fue evaluado para verificar la viabilidad de cuatro torres de circulación y puentes peatonales sobre las vías del ferrocarril adyacentes. La CNRT confirmó que “el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar”, según expresó la dirigencia en el mismo comunicado.

Remodelación de La Bombonera

La transformación del estadio incluye medidas para optimizar la circulación, la accesibilidad y la distribución de las localidades. En la primera etapa, la reconversión del sector K en popular sumará 1.500 lugares, la construcción de una cuarta bandeja aportará 6.500 butacas adicionales y la transformación de la Platea Alta en espacio popular permitirá añadir 6.000 plazas. Además, la modificación de la pendiente de las populares bajas supondrá 3.000 lugares más, mientras que la creación de 216 nuevos palcos más las plateas preferenciales elevará el sector de calle Dr. del Valle Iberlucea a 6.500 plazas extras.

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El presidente Juan Román Riquelme remarcó que el objetivo es permanecer en el lugar histórico y saldar una deuda pendiente con la afición. En declaraciones a Canal de Boca, el dirigente afirmó: “La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que tienen todos los bosteros”.

En el comunicado oficial, la dirigencia subrayó: “Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales. Esta instancia confirma que toda la documentación técnica fue evaluada y aprobada”.

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LOS 10 PUNTOS CLAVE DE LA AMPLIACIÓN DE LA BOMBONERA

Aprobación de la DGIUR. Boca espera que la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad de Buenos Aires apruebe lo antes posible el proyecto para iniciar las obras de las cuatro torres más la cuarta bandeja. En los próximos días se hará la presentación formal y el club quedará a la espera de una respuesta definitiva. Son optimistas respecto a su OK. Remoción de las butacas de la ex Platea K. La vieja popular alta Norte volverá a quedar íntegramente sin asientos como otrora. Esta modificación es inminente: la directiva removerá unas 500 butacas que permanecen en dicha grada. Construcción de las cuatro columnas de circulación. El primer paso tras la hipotética aprobación del DGIUR será levantar las columnas y construir los ascensores contiguos al estadio, al lado de las vías. Este es uno de los puntos más importantes del proyecto de ampliación. Los elevadores y escalinatas no solamente servirán para optimizar la circulación sino también para la conexión con la cuarta bandeja. Construcción de la cuarta bandeja. Este nuevo sector generará 6.500 lugares extras. Será una grada con continuación de la Platea alta y constará de butacas en su totalidad. Evaluarán hacer un corte con pulmón en el sector visitante para ceder a los rivales en competencias internacionales y que los hinchas de Boca se apoderen de la tercera popular Sur. Remoción de los asientos de la Platea Alta. Otro ítem fundamental para llevar a la Bombonera a 80 mil espectadores. El plan de la directiva es quitar todas las butacas de esta grada para que sea popular. Así, ingresarían unos 6.000 socios más y esta tribuna se poblaría con 12 mil fanáticos. Rectificación de las populares bajas. Se modificarán las pendientes de ambas tribunas para generar más escalones, acercarlas a los arcos y contar con más lugares. Boca remarcó que dentro del análisis realizado se hizo hincapié en el estudio isotópico referido a la visual del campo de juego (distancia, ángulo de visión, altura de cada fila y pendiente de las tribunas). Demolición de los actuales palcos. La caja que había sido remodelada en 1996 bajo la presidencia de Mauricio Macri se tirará abajo para dar lugar al ampliado y modernizado sector. Esta obra llevará al primer equipo a mudar su localía (resta saber a qué estadio). Traslado del campo de juego. En paralelo a la demolición de palcos, el campo de juego se correrá unos metros hacia el sector de las vías. En la banda lateral opuesta, se morderán unos metros de la Platea Baja L, que perderá alrededor de 500 asientos, para la construcción del nuevo túnel unificado (los bancos de suplentes también se mudarán enfrente). Esto se pensó para ganar espacio sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea. Construcción de las nuevas plateas preferenciales y palcos. Será un sector ampliado y modernizado. La altura llegará al tope de los sectores populares y entrarán 6.500 personas en total. Aquí también se mudarán los pupitres de prensa, que hoy están pegados a la tribuna Natalio Pescia en la Platea Media. Será uno de los pasos más extensos y relevantes de la obra general. Construcción del techo. El detalle final del Master Plan. La Bombonera contará con una cobertura para la totalidad de los espectadores en los cuatro costados y así mejorará el confort climático y potenciará la acústica. El mismo lucirá una pantalla led en su perímetro interno.