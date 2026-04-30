Sociedad

Detuvieron a un hombre acusado de incendiar un edificio en Avenida Corrientes donde vive su esposa y su bebé de un año: hay 12 heridos

El detenido ya contaba con una condena por lesiones y había sido previamente procesado por homicidio simple. Qué se sabe del caso

Guardar
Vista nocturna de la Avenida Corrientes con dos camiones de bomberos rojos, bomberos, y gente detrás de una cinta policial, tras un incendio. La calle está mojada
Bomberos y equipos de emergencia responden a un incendio en un edificio de la Avenida Corrientes (Captura de video)

Una mujer y su bebé de un año debieron ser evacuadas esta madrugada de un edificio del barrio porteño de San Nicolás tras un incendio que se inició en el dormitorio del departamento y dejó otros diez heridos. Por el hecho, fue detenida su pareja.

El episodio ocurrió en la calle Paraná al 400, entre avenida Corrientes y Lavalle, donde el fuego se concentró en el dormitorio de un departamento del séptimo piso.

PUBLICIDAD

Según fuentes policiales, Bomberos de la Ciudad llegaron minutos antes de las 5 y lograron controlar el fuego utilizando una línea de 38 milímetros. En el lugar también redujeron a un hombre -cuya identidad aún no fue difundida- señalado como responsable de haber iniciado el incendio de manera intencional.

Un camión rojo de bomberos con hombres uniformados alrededor, en una calle oscura. Un letrero "MARIN" se ve en el edificio de fondo y luces urbanas
Además de la mujer y su beba, otros 10 vecinos fueron asistidos (Captura de video)

Las fuentes confirmaron a Infobae que se trata de un hombre peruano con antecedentes: cuenta con una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple.

PUBLICIDAD

La víctima, de la misma nacionalidad y con una bebé de un año, tuvo que recibir auxilio de Bomberos para salir del departamento. Ambas fueron trasladadas por el SAME al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de inhalación de monóxido de carbono.

incendio
(Bomberos de la Ciudad)

Fue en ese marco que la mujer acusó a su pareja, de 46 años, de haber iniciado el fuego de forma intencional. Terminó detenido por personal de la Comisaría Vecinal 1B.

Ya en diciembre de 2023 se le había colocado una tobillera electrónica. Entre sus antecedentes, según pudo saber este medio, figuran tentativa de homicidio, lesiones leves y afectación de servicios de emergencia y seguridad.

Además de las dos víctimas trasladadas, diez vecinos fueron controlados y asistidos en el lugar.

incendio
(Bomberos de la Ciudad)

El operativo

Por precaución, los vecinos del edificio fueron evacuados en forma ordenada y la zona permaneció cortada al tránsito durante el operativo, en el que también participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1 B y personal del SAME.

Aunque la situación ya está controlada, el hecho es investigado para determinar con precisión cómo se originó el incendio. Según testimonios de vecinos a TN, la pareja ya había requerido intervención policial anteriormente.

incendio
(Bomberos de la Ciudad)

“Sabemos que hubo una pelea doméstica en el piso siete y nos evacuaron a todos a los golpes. No sabemos nada. Se prendía fuego el edificio”, relató una vecina, en declaraciones al canal.

La mujer detalló que los pisos superiores no pudieron ser evacuados por la propagación de humo. En estos momentos, el tránsito en la Avenida Corrientes se encuentra cortado desde Montevideo hasta el centro.

En el operativo trabajaron seis dotaciones de Bomberos. De los diez vecinos asistidos, dos son policías.

El hecho fue judicializado en la Unidad de Flagrancia Este y se realizarán pericias para determinar lo ocurrido.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasIncendioLlamasFuegoBomberosAvenida Corrientes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin lluvias en el AMBA, pero con viento sur y descenso de temperatura: qué dice el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con nubosidad variable, ráfagas que pueden superar los 50 km/h y un cambio en las condiciones hacia el sábado

Sin lluvias en el AMBA, pero con viento sur y descenso de temperatura: qué dice el pronóstico para el fin de semana

Traficaban más de 10 kilos de marihuana ocultos en un rueda de una camioneta y fueron capturados en Formosa

Uno de los detenidos tenía un pedido de captura activo vigente desde 2019

Traficaban más de 10 kilos de marihuana ocultos en un rueda de una camioneta y fueron capturados en Formosa

Apuñalaron a un hombre en Mendoza e investigan un posible ajuste de cuentas

La víctima relató que el atacante se le acercó de manera sorpresiva en plena calle, lo apuñaló y luego huyó de la escena sin mediar palabra ni robar pertenencias

Apuñalaron a un hombre en Mendoza e investigan un posible ajuste de cuentas

Cómo evoluciona la salud del hombre al que le cortaron el dedo con un machete en una entradera en Santa Fe

El ensañamiento fue de tal magnitud que la víctima sufrió una fractura expuesta en el cráneo, múltiples lesiones en la cabeza y la mandíbula, además de la amputación del dedo

Cómo evoluciona la salud del hombre al que le cortaron el dedo con un machete en una entradera en Santa Fe

Amenaza de tiroteo en un colegio de Santa Cruz: demoraron a dos adolescentes e incautaron sus celulares

Un operativo urgente se desplegó tras la circulación de mensajes sobre un posible ataque. “Mañana no vengan, tiroteo”, advertían. De inmediato, las autoridades dieron aviso a la Policía

Amenaza de tiroteo en un colegio de Santa Cruz: demoraron a dos adolescentes e incautaron sus celulares
DEPORTES
Jorge Valdano postuló a un entrenador argentino para dirigir al Real Madrid: “Es un perfil que atrae mucho al club”

Jorge Valdano postuló a un entrenador argentino para dirigir al Real Madrid: “Es un perfil que atrae mucho al club”

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

TELESHOW
El acercamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Zunino en Gran Hermano: “¿Vos cuántos años tenés?“

El acercamiento entre Gladys La Bomba Tucumana y Zunino en Gran Hermano: “¿Vos cuántos años tenés?“

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

INFOBAE AMÉRICA

El ejecutivo del Reino Unido anunció nuevas leyes y fondos en respuesta al aumento de incidentes antisemitas

El ejecutivo del Reino Unido anunció nuevas leyes y fondos en respuesta al aumento de incidentes antisemitas

Escritores nicaragüenses premiados en el mundo son censurados y prohibidos dentro de su país: “Nos quieren volver invisibles”

EN VIVO: el director de la AIE alertó de “la mayor crisis energética” de la historia por la guerra en Medio Oriente

Israel interceptó a más de 170 activistas que viajaban a bordo de 20 barcos de una flotilla internacional con destino a Gaza

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York