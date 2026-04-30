Detuvieron a un hombre acusado de incendiar un edificio en Avenida Corrientes donde vive su esposa y su bebé de un año: hay 12 heridos

Bomberos y equipos de emergencia responden a un incendio en un edificio de la Avenida Corrientes (Captura de video)

Una mujer y su bebé de un año debieron ser evacuadas esta madrugada de un edificio del barrio porteño de San Nicolás tras un incendio que se inició en el dormitorio del departamento y dejó otros diez heridos. Por el hecho, fue detenida su pareja.

El episodio ocurrió en la calle Paraná al 400, entre avenida Corrientes y Lavalle, donde el fuego se concentró en el dormitorio de un departamento del séptimo piso.

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Según fuentes policiales, Bomberos de la Ciudad llegaron minutos antes de las 5 y lograron controlar el fuego utilizando una línea de 38 milímetros. En el lugar también redujeron a un hombre -cuya identidad aún no fue difundida- señalado como responsable de haber iniciado el incendio de manera intencional.

Además de la mujer y su beba, otros 10 vecinos fueron asistidos (Captura de video)

Las fuentes confirmaron a Infobae que se trata de un hombre peruano con antecedentes: cuenta con una condena de cumplimiento efectivo por lesiones y había estado procesado con prisión preventiva por homicidio simple.

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La víctima, de la misma nacionalidad y con una bebé de un año, tuvo que recibir auxilio de Bomberos para salir del departamento. Ambas fueron trasladadas por el SAME al hospital Ramos Mejía con diagnóstico de inhalación de monóxido de carbono.

(Bomberos de la Ciudad)

Fue en ese marco que la mujer acusó a su pareja, de 46 años, de haber iniciado el fuego de forma intencional. Terminó detenido por personal de la Comisaría Vecinal 1B.

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Ya en diciembre de 2023 se le había colocado una tobillera electrónica. Entre sus antecedentes, según pudo saber este medio, figuran tentativa de homicidio, lesiones leves y afectación de servicios de emergencia y seguridad.

Además de las dos víctimas trasladadas, diez vecinos fueron controlados y asistidos en el lugar.

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(Bomberos de la Ciudad)

El operativo

Por precaución, los vecinos del edificio fueron evacuados en forma ordenada y la zona permaneció cortada al tránsito durante el operativo, en el que también participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1 B y personal del SAME.

Aunque la situación ya está controlada, el hecho es investigado para determinar con precisión cómo se originó el incendio. Según testimonios de vecinos a TN, la pareja ya había requerido intervención policial anteriormente.

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(Bomberos de la Ciudad)

“Sabemos que hubo una pelea doméstica en el piso siete y nos evacuaron a todos a los golpes. No sabemos nada. Se prendía fuego el edificio”, relató una vecina, en declaraciones al canal.

La mujer detalló que los pisos superiores no pudieron ser evacuados por la propagación de humo. En estos momentos, el tránsito en la Avenida Corrientes se encuentra cortado desde Montevideo hasta el centro.

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En el operativo trabajaron seis dotaciones de Bomberos. De los diez vecinos asistidos, dos son policías.

El hecho fue judicializado en la Unidad de Flagrancia Este y se realizarán pericias para determinar lo ocurrido.

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