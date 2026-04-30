Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

Eugenia Tobal le enseñó educación financiera a su hija Ema usando cajas de ahorro y disfrute (Video: TikTok)

Eugenia Tobal sorprendió y enterneció a sus seguidores con un video que rápidamente se volvió viral, en el que se la ve junto a su hija Ema, de 6 años, enseñándole a manejar sus ahorros con un método tan lúdico como didáctico. Bajo la consigna “Día de aprendizaje”, la actriz mostró cómo, con paciencia y creatividad, busca que su hija incorpore desde pequeña el valor del dinero y la importancia de tomar decisiones responsables a la hora de comprar.

“Esperá, primero vamos a contarles lo que vamos a hacer. A Ema le estamos enseñando a...”, comenzó Eugenia, iniciando una charla simple y cercana, a la que su hija respondió sin dudar: “Ahorrar plata”. La actriz explicó que la idea surgió a partir de las visitas del Ratón Pérez y el Hada de los Dientes, que últimamente llegaron más seguido a la casa, dejando algunos billetes a cambio de los dientes caídos. “Porque está viniendo el Ratón Pérez y le va a dar el diente”, agregó la actriz, mientras la niña contaba, entusiasmada, que ya se le cayeron dos dientes y que ambos personajes mágicos la visitaron.

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La propuesta es sencilla, pero efectiva: dividir los ingresos en dos cajas distintas, cada una con un propósito bien definido. “No se puede comprar todo, todo el tiempo, ¿verdad?”, le remarcó Eugenia a Ema, reforzando la idea de que, aunque la tentación esté al alcance de la mano, es clave aprender a priorizar y a planificar. Así, crearon la “caja de disfrute”, identificada con el color violeta, para gastos inmediatos y pequeños gustos, y la “caja de ahorro”, de color rosa, destinada a objetivos más importantes y que requieren paciencia y esfuerzo.

El método de Eugenia Tobal facilita que los niños aprendan a ahorrar y a planificar sus decisiones de compra

En el video se las ve a madre e hija decorando juntas las cajas con etiquetas y moños. Ema, curiosa y participativa, aportó ideas y eligió los colores: “¿Qué color elegimos para el disfrute y qué color elegimos para el ahorro?”, preguntó Eugenia. La pequeña decidió que el disfrute sería de color violeta, mientras que el ahorro sería rosado, mientras buscaba una gomita rosa para cerrar la caja y sugería detalles para que todo quedara perfecto.

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La enseñanza no se limitó solo a la organización sino también al significado detrás de cada caja. “Una caja con un lugarcito para guardar plata para disfrutar, que sea, por ejemplo, ir a comprar al kiosco de revistas un muñequito. Ahí, se usa la plata del disfrute. Ahora, la caja de ahorro, ¿para qué sería?”, consultó Eugenia. “Para comprar cosas importantes que yo quiero, importantes”, respondió Ema, demostrando que la lección había sido comprendida.

Eugenia fue más allá y explicó que para llenar la caja de ahorro había que hacer un esfuerzo extra: “Que requieran de mucho esfuerzo, de buscar ganar dinero haciendo cosas en casa, por ejemplo”. Así, Ema entendió que el ahorro no es automático, sino fruto del trabajo y la constancia. La dinámica incluyó etiquetas, moños y un toque personal, con Ema entusiasmada por escribir y ordenar cada caja: “Yo elegí estos colores, pero ustedes pueden hacerlos con los que quieran”, comentó, orgullosa.

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Etiquetas, colores y decoraciones personalizan la propuesta y convierten el ahorro en una tarea lúdica para los niños

En el cierre del video, la actriz consultó a su hija sobre cómo repartiría el dinero: “¿Cuánto vamos a poner en las cajas?”. Ema no dudó: “Uno acá y tres acá”. Es decir, una parte al disfrute y una suma mayor al ahorro, priorizando el objetivo a largo plazo. Eugenia celebró la decisión: “Ya entendiste todo”.

El mensaje final fue contundente y tierno a la vez. “Aprendan a cuidar su plata y a valorar lo que uno elige comprar”, aconsejó Eugenia a cámara, mientras Ema sumaba su propio aprendizaje: “No hay que comprarlo al otro día, porque si no pensaste bien, hay que disfrutar. Porque si no tenés la suficiente plata, no podés comprar eso importante, o no importante”.

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La actriz convirtió una situación cotidiana en una lección de vida, mostrando que la educación financiera puede y debe comenzar desde la infancia, con amor, creatividad y constancia. “Mami, ya tengo mi propia plata, no le tengo que pedir a mamá”, bromeó Ema al final, entre risas y complicidad, mientras Eugenia sellaba la charla con un “Give me five, baby”.