Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

La noche caótica en Gran Hermano Generación Dorada dejó una multitudinaria placa de nominados tras la sorpresiva salida de Sol Abraham (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de las noches más vertiginosas y caóticas del ciclo. Todo comenzó con la inesperada expulsión de Sol Abraham, quien fue invitada por el Big a abandonar el juego luego de insistir una y otra vez en su deseo de irse por la angustia de extrañar a su hija. La escena fue tan rápida como contundente: Sol cruzó la puerta giratoria y, en ese mismo instante, Cinzia regresó con el Golden Ticket, sumando un nuevo condimento al clima ya tenso de la casa.

En medio de la conmoción, Santiago del Moro anunció que la gala de nominaciones seguiría adelante, pero nadie imaginaba lo que iba a suceder. Tamara Paganini, flamante líder de la semana, fue la encargada de seleccionar a Manuel para que hiciera uso de un beneficio explosivo: la fulminación de dos compañeros. Manuel no dudó y eligió a Emanuel y Luana, quienes automáticamente quedaron fuera de la votación y exentos de pasar por el confesionario, junto con Tamara y el propio Manuel.

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El resto de los jugadores enfrentó la instancia de nominación con el impacto fresco de la salida de Sol y el ingreso de Cinzia. Pero la jugada que parecía estratégica terminó en un giro absolutamente insólito. Según explicó Santiago del Moro, el objetivo era que la placa final quedara integrada por ocho nominados más los dos fulminados, conformando así una lista de diez. Sin embargo, la dinámica de los votos no acompañó la expectativa de la producción y, por una suma inesperada, los participantes solo apuntaron contra siete jugadores.

La inesperada expulsión de Sol Abraham por decisión propia generó conmoción y alteró la dinámica dentro de la casa de Gran Hermano (Gran Hermano, Telefe)

La producción, lejos de dejarlo pasar, tomó una decisión tajante: todos los jugadores quedaron en placa, salvo Tamara, inmunizada por el liderazgo. Así, la jugada de Manuel perdió sentido y la casa, en vez de reducir el grupo en riesgo, terminó con una placa multitudinaria que dejó atónitos a los participantes y encendió las redes sociales. El desconcierto fue total y la incertidumbre se apoderó de los jugadores, que no terminaban de asimilar la seguidilla de sorpresas.

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La nueva formación de la placa también sumó a las recientes incorporaciones de la semana: Gladys la Bomba Tucumana, que entró como reemplazo de La Maciel, y Cinzia, quien ocupó el lugar dejado por Solange Abraham. La casa no tuvo respiro y la tensión escaló aún más ante la inminente posibilidad de que cualquiera, incluso los recién llegados, quede al borde de la eliminación.

Cinzia regresó al reality con el Golden Ticket justo después de la salida de Sol Abraham, intensificando el clima tenso del programa (Video: Gran Hermano/ Telefe)

La votación de esta semana tiene un condimento extra: durante las primeras 24 horas, la placa será positiva, es decir, los jugadores con más votos del público bajarán de la placa y se salvarán. Luego, y hasta el lunes, la votación vuelve a ser negativa, por lo que los televidentes deberán elegir a quién eliminar. Esta dinámica agrega más confusión y estrategia, ya que la suerte puede cambiar en cuestión de horas y nada está asegurado.

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Mientras tanto, la casa sigue procesando el shock de la noche. La Bomba Tucumana y Cinzia observan el clima desde el rol de nuevas, mientras los que habitan desde el inicio de la temporada intentan reagruparse y repensar sus alianzas. La incertidumbre es total y el temor a una eliminación inesperada recorre cada rincón, porque esta semana nadie está a salvo.

El público, por su parte, se prepara para una votación clave: primero para salvar y luego para definir a quién eliminar, con la posibilidad de que un favorito quede afuera por un simple cambio de estrategia en el voto. La expectativa es máxima y el rating promete acompañar una de las semanas más agitadas y caóticas de Gran Hermano Generación Dorada.

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