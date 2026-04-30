El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

*Los tres penales atajados por Sebastián Pérez

El arquero chileno Sebastián Pérez, conocido como “Zanahoria”, protagonizó en el partido entre Palestino y Gremio de Porto Alegre por la Sudamericana 2026 uno de los episodios más extraordinarios en la historia reciente del fútbol sudamericano: atajó tres penales consecutivos en el lapso de solo cinco minutos, una secuencia jamás vista en el torneo y que transformó la noche en el Estadio Municipal de La Cisterna en un hito difícil de igualar.

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Esta actuación no solo selló la fortuna de su equipo en el encuentro, sino que generó asombro internacional por lo excepcional de la situación y su impacto psicológico en el rival brasileño.

A los 10 minutos del primer tiempo, el árbitro sancionó penal a favor de Gremio. El encargado de ejecutar, Carlos Vinicius, se encontró con el primer rechazo de Pérez, pero la intervención del VAR determinó un adelantamiento del arquero chileno, por lo que se repitió la acción. En el segundo disparo, nuevamente ejecutado por Vinicius, “Zanahoria” adivinó la intención y, con la ayuda del poste, atajó por segunda vez. Otra vez el VAR, en combinación con el cuerpo arbitral, sancionó adelantamiento y ordenó un tercer intento.

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La presión recayó sobre el delantero brasileño, que erró el remate en la tercera oportunidad: resbaló y envió la pelota al cuerpo del arquero, que contuvo sin esfuerzo. El estadio quedó sumergido en incredulidad ante una triple intervención en cinco minutos (11 al 16), una situación particular en Sudamericana y muy pocas veces vista a nivel mundial.

La escena vivida en Santiago remite a lo sucedido en el Estadio Olímpico de Roma durante la UEFA Europa League 2025, donde el turco Berke Özer, defendiendo el arco del Lille, negó tres veces el gol desde los doce pasos en una ráfaga similar, según informó Silvio Maverino en El Grafico. En ese partido, el árbitro sancionó un penal para la Roma, ejecutado en dos ocasiones por el ucraniano Artem Dovbyk, ambas atajadas y ambas repetidas por infracciones reglamentarias. Una tercera ejecución estuvo a cargo del argentino Matías Soulé, también frustrada por Özer. Este episodio impidió el empate y culminó en triunfo francés por 1-0.

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El caso de Palestino y Gremio se suma a la selecta lista de secuencias insólitas en la historia del penal. Sin embargo, existe un precedente que eleva aún más el listón: el encuentro del 10 de julio de 1971 entre Temperley y Almirante Brown por el ascenso argentino. En ese partido, el Celeste desperdició cuatro penales consecutivos debido a adelantamientos del arquero y cambios de ejecutante, hasta el punto de que, tras tres atajadas de Miguelucci y su posterior expulsión, un jugador de campo, Tello, ocupó el arco y logró detener el cuarto remate. La particularidad del suceso quedó sellada por un quinto penal fallado posteriormente por Almirante Brown.

Cabe recordar los tres penales errados por Martín Palermo jugando para Argentina ante Colombia en la Copa América de Paraguay 1999. Aunque en aquel episodio fueron tres instancias diferentes y no una repetición por haberse adelantado el arquero.

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Volviendo a este encuentro, en el complemento, el propio Vinicius marcó un gol luego de un remate preciso desde afuera del área, pero el tanto fue anulado por una mano previa de Riquelme, en una jugada que intervino el VAR. Así las cosas, el partido terminó empatado sin goles.

Gremio de Porto Alegre y Palestino integran el Grupo F de la Sudamericana, que es liderado por Montevideo City Torque con 6 puntos, seguido de Riestra y el propio Gremio con 4 unidades, mientras que Palestino suma apenas 1 punto. En la próxima jornada, Riestra recibirá a Gremio el martes 5 de mayo, y Montevideo City Torque será anfitrión de Palestino el miércoles 6 de mayo, ambos encuentros desde las 19:00.

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