Ciencia

Cómo la distribución muscular en las piernas influye en la progresión de la artrosis de rodilla

Un estudio reveló nuevos detalles sobre las causas de la artrosis en las articulaciones de la rodilla. Hallaron que la composición de la masa muscular resulta clave para prevenir y anticipar esta patología

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Ilustración de una pierna humana adulta de perfil, mostrando músculos del muslo y pantorrilla. El lateral del muslo es azul y la parte medial de la tibia es roja.
Un estudio en personas mayores encontró que los desequilibrios musculares en piernas, detectados mediante técnicas de imagen, se relacionan con un avance más rápido de la artrosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro articular y la pérdida muscular suelen relacionarse en personas mayores. Por ello, un reciente estudio en Asia oriental y publicado en la revista científica Frontiers, revela que la proporción de masa muscular en las piernas podría servir para anticipar el avance de la artrosis de rodilla, así como el riesgo de desarrollar sarcopenia. Los investigadores hallaron una fuerte relación entre atrofia muscular selectiva y la progresión de ambas condiciones. El trabajo aporta una nueva perspectiva sobre cómo la evaluación muscular puede ayudar a identificar pacientes con mayor riesgo y anticipar complicaciones asociadas.

El diagnóstico temprano y el seguimiento de la masa muscular abren nuevas posibilidades para el tratamiento personalizado. El uso de radiografías digitales y absorciometría permite una valoración precisa, facilitando intervenciones preventivas en adultos mayores.

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Estudio en adultos mayores: distribución muscular y salud articular

El estudio, realizado en Asia, involucró a 79 personas mayores de 50 años con dolor reciente en la rodilla y signos de artrosis confirmados por imágenes médicas. Los participantes se sometieron a exámenes que midieron la masa muscular y su distribución en las piernas, utilizando tecnología de última generación.

Eucalipto - artrosis - Perú - salud - 29 mayo
La investigación, realizada con adultos mayores y nuevas tecnologías de imagen, sugiere que medir la masa muscular específica permite identificar pacientes en riesgo  (Freepik)

Según los resultados, la pérdida de masa muscular en ciertas áreas de la pierna, especialmente en la zona externa del muslo, se relacionó con un avance más rápido de la artrosis de rodilla. A su vez, la disminución muscular en la parte interna de la pierna se asoció con un aumento del riesgo de sarcopenia.

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De acuerdo con los autores, la masa muscular lateral del muslo y la medial de la tibia tienen un papel relevante en el desarrollo de ambas enfermedades. El desequilibrio entre estos grupos musculares puede acelerar el deterioro articular y favorecer la pérdida de fuerza y masa muscular general.

La investigación utilizó radiografías digitales de cuerpo entero y absorciometría de rayos X de energía dual, técnicas que permiten obtener una imagen detallada de la anatomía muscular. Estos métodos ofrecen datos precisos para cuantificar la masa muscular y su distribución, sin procedimientos invasivos.

Relación entre la masa muscular y el avance de la artrosis

La reducción del área muscular en la zona lateral del muslo incrementó la probabilidad de progresión de la artrosis de rodilla. Por otra parte, la menor masa en la región interna de la pierna elevó el riesgo de que los pacientes desarrollaran sarcopenia.

Según el equipo de investigación, la combinación de los dos principales índices musculares alcanzó una sensibilidad del 79,17% y una especificidad del 80,26% para detectar la sarcopenia. Estos datos muestran el potencial de la distribución muscular como herramienta predictiva en el contexto clínico.

Artrosis de pulgar
Participantes con menor masa muscular en la región lateral del muslo mostraron mayor progresión articular

La edad y la composición muscular resultaron ser los factores más influyentes en la evolución de la artrosis y la aparición de sarcopenia. El estudio evidenció que el control regular de los grupos musculares implicados puede mejorar el seguimiento médico y la prevención de complicaciones.

De acuerdo con los autores, el análisis muscular mediante técnicas de imagen facilita la identificación de pacientes con mayor riesgo. El acceso a estos datos permite intervenir de forma temprana y personalizar las estrategias de rehabilitación.

Nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento

El trabajo destaca la importancia de diseñar programas de rehabilitación individualizados, centrados en fortalecer los músculos más afectados. Los expertos sugieren que el entrenamiento dirigido a la masa muscular lateral del muslo y la zona medial de la tibia puede ralentizar el avance de la artrosis y reducir el riesgo de sarcopenia.

Según los resultados, un enfoque preventivo basado en la evaluación muscular periódica facilita la detección de desequilibrios antes de la aparición de síntomas graves. Esto permite iniciar tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente, optimizando los resultados.

El estudio también resalta la utilidad de las radiografías digitales como herramienta accesible y eficaz para el seguimiento de la salud muscular y articular en adultos mayores.

El estudio destaca la importancia de fortalecer músculos específicos del muslo y la tibia, pues esto podría ralentizar el deterioro articular
El estudio destaca la importancia de fortalecer músculos específicos del muslo y la tibia, pues esto podría ralentizar el deterioro articular

La prevención activa y la intervención temprana se perfilan como los pilares para frenar la discapacidad asociada a la artrosis de rodilla y la sarcopenia.

Impacto en la calidad de vida y recomendaciones finales

La relación entre la masa muscular de las piernas y la evolución de la artrosis de rodilla representa un avance relevante en la comprensión de estas enfermedades. La identificación de grupos musculares clave permite actuar antes de que el daño sea irreversible, mejorando la calidad de vida.

De acuerdo con los autores, el control regular de la masa muscular y la personalización de la rehabilitación pueden disminuir la dependencia y la discapacidad en adultos mayores.

La investigación abre la puerta a nuevas líneas de trabajo en la prevención de la artrosis y la sarcopenia, poniendo el foco en la salud muscular como elemento central.

El acceso a técnicas de imagen modernas y la integración de la valoración muscular en la práctica clínica diaria constituyen recomendaciones principales de los investigadores. El análisis de la distribución muscular en las piernas se consolida como un recurso valioso para anticipar complicaciones, optimizar tratamientos y preservar la autonomía funcional en la población mayor.

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Artrosis de RodillaSarcopeniaRehabilitación PersonalizadaSalud Muscular

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