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De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El mediocampista cayó sobre su hombro derecho a los 17 minutos del partido ante Estudiantes por la Libertadores y fue trasladado de urgencia a un hospital de La Plata

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Giorgian De Arrascaeta se fracturó la clavícula derecha a 47 días del debut de Uruguay en el Mundial 2026 y encendió las alarmas en la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa. La lesión se produjo en el minuto 17 del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, disputado en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata por la tercera fecha de la CONMEBOL Libertadores 2026, cuando el mediocampista cayó sobre su hombro derecho tras una disputa con Ezequiel Piovi.

La jugada fue aparentemente sin mala intención: Piovi intentó un quite desde atrás sobre el uruguayo y lo derribó. De Arrascaeta rodó sobre su articulación derecha e intentó continuar, pero el dolor no se lo permitió. El cuerpo médico del club brasileño ingresó de inmediato al campo para asistirlo, aunque la gravedad del golpe era evidente. Con la zona inmovilizada y visibles muestras de dolor, el mediocampista fue retirado del terreno de juego y reemplazado por Jorge Carrascal. Ni siquiera permaneció en el banco de suplentes: fue trasladado de forma directa al Instituto Médico Platense de La Plata para realizarse estudios de imagen.

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Giorgian de Arrascaeta de Flamengo recibe atención médica después de sufrir una lesión que lo marginó del encuentro ante Estudiantes (REUTERS/Rodrigo Valle)
Giorgian de Arrascaeta de Flamengo recibe atención médica después de sufrir una lesión que lo marginó del encuentro ante Estudiantes (REUTERS/Rodrigo Valle)

Cerca de la medianoche, Flamengo emitió un comunicado oficial con el diagnóstico: “Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con el resto de la delegación”, informó el club. El asistente técnico del Mengão ratificó la noticia en conferencia de prensa al señalar que “se confirmó la fractura de clavícula derecha”.

Este tipo de lesión suele demandar entre seis y doce semanas de recuperación, un plazo que, dependiendo de si requiere intervención quirúrgica, podría dejar a De Arrascaeta fuera del torneo más esperado del año. Uruguay debuta el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Grupo H, que también integran Cabo Verde y España.

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El volante es una pieza central en el esquema de Bielsa: acumula tres goles en 17 partidos durante el ciclo del técnico argentino. La pérdida sería un golpe durísimo para la Celeste, que ya había sufrido la baja del lateral izquierdo Joaquín Piquerez por rotura de ligamentos en la rodilla. En la actual temporada, De Arrascaeta llegaba en un nivel alto: dos goles y una asistencia en las primeras fechas de Libertadores, tres tantos y un pase de gol en el Brasileirão, además de un gol en la conquista del Campeonato Carioca.

La ironía del momento no pasó desapercibida. El martes, al recibir el premio al mejor jugador de la temporada del Brasileirão otorgado por el portal Transfermarkt, De Arrascaeta había declarado no tener miedo de las lesiones: “Nos enfrentamos a esto todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Siempre ha pasado. Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial, las finales. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello. Depende de nosotros prepararnos bien, pero el destino no se puede predecir”, afirmó el futbolista en declaraciones recogidas por El País de Uruguay.

El partido entre Estudiantes y Flamengo terminó 1-1, con goles de Luiz Araújo para el Mengão y de Guido Carrillo para el Pincha. Con ese resultado, el equipo brasileño se mantiene líder del Grupo A de la Libertadores, aunque la jornada quedará marcada por la sombra de la lesión de su figura.

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