Sin lluvias en el AMBA, pero con viento sur y descenso de temperatura: qué dice el pronóstico para el fin de semana

El SMN indicó una mañana fría para esta jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires registra desde este jueves una marcada variabilidad en las condiciones del tiempo, con temperaturas templadas y cambios notorios en la nubosidad y el viento, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este jueves, el pronóstico indicó cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilan entre los 8℃ y 23℃. No se prevén precipitaciones y el viento se mantiene leve, predominando del sector sur.

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“El jueves, último día de abril, mostrará un panorama estable y agradable en Buenos Aires. Se espera cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves que rotarán al noreste y temperaturas con mínimas de entre 8 y 12 °C y máximas de 22 a 23 °C", determinaron desde Meteored.

El informe del SMN detalló que las condiciones estables continuarán el viernes, jornada en la que la temperatura mínima sube a 15℃ y la máxima alcanza los 25℃. La posibilidad de lluvias se mantiene baja, con probabilidades entre 0% y 10%.

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De cara al fin de semana largo, Meteored especificó que "un nuevo y más intenso frente frío avanzará sobre el centro del país durante el viernes 1° de mayo". Y explicó: “En el AMBA provocará una rotación del viento al sur y un breve período de inestabilidad entre la mañana y la tarde, con baja probabilidad de lluvias aisladas. Las máximas se mantendrán en torno a los 23 o 24 °C, aunque hacia la noche comenzará a intensificarse el viento sur".

El sábado se distingue por una baja significativa en la temperatura, con valores mínimos de 10℃ y máximos de 18℃. El SMN alerta sobre ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar cambios repentinos en la sensación térmica. El domingo, las condiciones se mantienen frescas, con una mínima de 7℃ y una máxima de 18℃, sin probabilidades de precipitaciones.

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A partir del lunes 4 y hasta el miércoles 6, el parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas moderadas, con mínimas entre 12℃ y 16℃ y máximas que no superan los 22℃. El cielo se presentará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias permanece baja, aunque para el miércoles se espera un leve repunte, con posibilidades de hasta 10%.

Según el SMN, el patrón climático de la próxima semana favorece a quienes buscan actividades al aire libre, ya que las lluvias se mantendrán ausentes la mayor parte del periodo y los vientos fuertes solo se harán presentes el sábado.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla al norte, por lo cual se pide precaución a la hora de manejar por calles y rutas. Mientras que en el resto de las localidades el cielo está algo nublado. Hacia la tarde, estará parcialmente nublado, pero sin lluvias.

Para el viernes, la nubosidad será variable, con un frente ventoso que afectará a gran parte de la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta Pinamar. El sábado, las condiciones en el sur serán inestables, con lluvias en el sureste, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú, y con fuertes vientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tandil, Balcarce y Maipú. En tanto, el domingo volverá la nubosidad parcial en toda la provincia y sin precipitaciones a la vista.

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Las alertas en el resto del país

A su vez, el SMN advirtió que hay alerta amarilla por nevadas en el noroeste de la provincia de Chubut. Este tipo de alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.