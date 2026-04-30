Sociedad

Sin lluvias en el AMBA, pero con viento sur y descenso de temperatura: qué dice el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días con nubosidad variable, ráfagas que pueden superar los 50 km/h y un cambio en las condiciones hacia el sábado

Guardar
Mujer con campera oscura, gorro de lana y chalina a rayas cruzando una calle mojada de adoquines en Buenos Aires, con coches y edificios de fondo.
El SMN indicó una mañana fría para esta jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires registra desde este jueves una marcada variabilidad en las condiciones del tiempo, con temperaturas templadas y cambios notorios en la nubosidad y el viento, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante este jueves, el pronóstico indicó cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilan entre los 8℃ y 23℃. No se prevén precipitaciones y el viento se mantiene leve, predominando del sector sur.

PUBLICIDAD

“El jueves, último día de abril, mostrará un panorama estable y agradable en Buenos Aires. Se espera cielo despejado a parcialmente nublado, vientos leves que rotarán al noreste y temperaturas con mínimas de entre 8 y 12 °C y máximas de 22 a 23 °C", determinaron desde Meteored.

El informe del SMN detalló que las condiciones estables continuarán el viernes, jornada en la que la temperatura mínima sube a 15℃ y la máxima alcanza los 25℃. La posibilidad de lluvias se mantiene baja, con probabilidades entre 0% y 10%.

PUBLICIDAD

De cara al fin de semana largo, Meteored especificó que "un nuevo y más intenso frente frío avanzará sobre el centro del país durante el viernes 1° de mayo". Y explicó: “En el AMBA provocará una rotación del viento al sur y un breve período de inestabilidad entre la mañana y la tarde, con baja probabilidad de lluvias aisladas. Las máximas se mantendrán en torno a los 23 o 24 °C, aunque hacia la noche comenzará a intensificarse el viento sur".

El sábado se distingue por una baja significativa en la temperatura, con valores mínimos de 10℃ y máximos de 18℃. El SMN alerta sobre ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h, lo que podría generar cambios repentinos en la sensación térmica. El domingo, las condiciones se mantienen frescas, con una mínima de 7℃ y una máxima de 18℃, sin probabilidades de precipitaciones.

A partir del lunes 4 y hasta el miércoles 6, el parte del Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas moderadas, con mínimas entre 12℃ y 16℃ y máximas que no superan los 22℃. El cielo se presentará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias permanece baja, aunque para el miércoles se espera un leve repunte, con posibilidades de hasta 10%.

Según el SMN, el patrón climático de la próxima semana favorece a quienes buscan actividades al aire libre, ya que las lluvias se mantendrán ausentes la mayor parte del periodo y los vientos fuertes solo se harán presentes el sábado.

En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla al norte, por lo cual se pide precaución a la hora de manejar por calles y rutas. Mientras que en el resto de las localidades el cielo está algo nublado. Hacia la tarde, estará parcialmente nublado, pero sin lluvias.

Para el viernes, la nubosidad será variable, con un frente ventoso que afectará a gran parte de la Costa Atlántica, desde Bahía Blanca hasta Pinamar. El sábado, las condiciones en el sur serán inestables, con lluvias en el sureste, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú, y con fuertes vientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tandil, Balcarce y Maipú. En tanto, el domingo volverá la nubosidad parcial en toda la provincia y sin precipitaciones a la vista.

Las alertas en el resto del país

A su vez, el SMN advirtió que hay alerta amarilla por nevadas en el noroeste de la provincia de Chubut. Este tipo de alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual se recomienda:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClimaTiempoPronóstico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre acusado de incendiar un edificio en Avenida Corrientes donde vive su esposa y su bebé de un año: hay 12 heridos

El detenido ya contaba con una condena por lesiones y había sido previamente procesado por homicidio simple. Qué se sabe del caso

Detuvieron a un hombre acusado de incendiar un edificio en Avenida Corrientes donde vive su esposa y su bebé de un año: hay 12 heridos

Traficaban más de 10 kilos de marihuana ocultos en un rueda de una camioneta y fueron capturados en Formosa

Uno de los detenidos tenía un pedido de captura activo vigente desde 2019

Traficaban más de 10 kilos de marihuana ocultos en un rueda de una camioneta y fueron capturados en Formosa

Apuñalaron a un hombre en Mendoza e investigan un posible ajuste de cuentas

La víctima relató que el atacante se le acercó de manera sorpresiva en plena calle, lo apuñaló y luego huyó de la escena sin mediar palabra ni robar pertenencias

Apuñalaron a un hombre en Mendoza e investigan un posible ajuste de cuentas

Cómo evoluciona la salud del hombre al que le cortaron el dedo con un machete en una entradera en Santa Fe

El ensañamiento fue de tal magnitud que la víctima sufrió una fractura expuesta en el cráneo, múltiples lesiones en la cabeza y la mandíbula, además de la amputación del dedo

Cómo evoluciona la salud del hombre al que le cortaron el dedo con un machete en una entradera en Santa Fe

Amenaza de tiroteo en un colegio de Santa Cruz: demoraron a dos adolescentes e incautaron sus celulares

Un operativo urgente se desplegó tras la circulación de mensajes sobre un posible ataque. “Mañana no vengan, tiroteo”, advertían. De inmediato, las autoridades dieron aviso a la Policía

Amenaza de tiroteo en un colegio de Santa Cruz: demoraron a dos adolescentes e incautaron sus celulares
DEPORTES
Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

TELESHOW
Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: el director de la AIE alertó de “la mayor crisis energética” de la historia por la guerra en Medio Oriente

EN VIVO: el director de la AIE alertó de “la mayor crisis energética” de la historia por la guerra en Medio Oriente

Israel interceptó a más de 170 activistas que viajaban a bordo de 20 barcos de una flotilla internacional con destino a Gaza

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional