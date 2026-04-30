Deportes

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Cada purasangre que llega a Churchill Downs atravesó años de rutinas personalizadas, evaluaciones periódicas y exposición progresiva a multitudes para soportar la presión de los dos minutos más famosos del deporte

Guardar
Los caballos son la atracción principal del Kentucky Derby, la carrera equina más demandante del mundo (Michael Clevenger and Christopher Granger-USA TODAY Sports)
Los caballos son la atracción principal del Kentucky Derby, la carrera equina más demandante del mundo (Michael Clevenger and Christopher Granger-USA TODAY Sports)

El Kentucky Derby es una de las competencias hípicas más reconocidas a nivel internacional. Se disputa anualmente en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en la ciudad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Esta carrera, que se celebra desde 1875, marca el inicio de la Triple Corona del hipismo estadounidense y reúne a los caballos de pura sangre de tres años más destacados de la temporada.

Considerada como la más importante del mundo, atrae a miles de espectadores y a una audiencia global que sigue el evento tanto por la destreza de los ejemplares como por la tradición que lo rodea. El evento es célebre por su ambiente festivo, en el que el público asiste con atuendos elegantes y sombreros llamativos, y por la relevancia de su resultado para la industria hípica internacional.

PUBLICIDAD

El ganador, además de recibir un premio económico significativo, obtiene prestigio para su propietario, entrenador y jinete, así como la posibilidad de competir por la Triple Corona, un logro reservado a los mejores caballos de la historia.

El Kentucky Derby es una tradición de más de 150 años que se celebra anualmente en Churchill Downs (AP Photo/Brynn Anderson)
El Kentucky Derby es una tradición de más de 150 años que se celebra anualmente en Churchill Downs (AP Photo/Brynn Anderson)

La competencia, conocida como “los dos minutos más emocionantes del deporte”, representa un punto de encuentro para fanáticos, personalidades y figuras de la industria hípica mundial. Con este panorama, la preparación del caballo es sumamente importante y es resultado de un riguroso entrenamiento en el que todos los aspectos deben estar sumamente cuidados.

PUBLICIDAD

Cómo es el entrenamiento de un caballo para el Kentucky Derby

Preparar a un caballo de carreras para el Derby de Kentucky exige un proceso meticuloso que abarca desde la planificación inicial hasta el perfeccionamiento de cada aspecto físico y mental del animal. Propietarios y entrenadores invierten años en convertir a prometedores purasangres en auténticos aspirantes al campeonato, con la mira puesta en Churchill Downs, el escenario donde todo se decide.

La competencia reúne cada año a los mejores caballos pura sangre de tres años y atrae una audiencia global entusiasta del hipismo (Grace Hollars-USA TODAY Sports)
La competencia reúne cada año a los mejores caballos pura sangre de tres años y atrae una audiencia global entusiasta del hipismo (Grace Hollars-USA TODAY Sports)

Acondicionamiento físico previo

La clave está en diseñar un programa de entrenamiento personalizado que combine resistencia, velocidad y agilidad, incrementando gradualmente la intensidad del ejercicio y alternando con días de descanso para favorecer la recuperación total del animal, según la guía publicada por Past the Wire.

El entrenamiento eficaz no solo se basa en el desarrollo físico, sino también en el fortalecimiento mental y la resiliencia. Para lograrlo, se expone al caballo a distintos entornos de competencia, ayudándole a ganar confianza antes de enfrentarse al bullicioso público y la presión que implica el Derby.

Las evaluaciones periódicas, a cargo tanto de entrenadores como de propietarios, permiten ajustar el programa de trabajo, identificando áreas de progreso o estancamiento y aplicando nuevas estrategias cuando resultan necesarias.

La preparación de un caballo para el Kentucky Derby implica un riguroso entrenamiento físico y mental bajo supervisión de especialistas (REUTERS/Amira Karaoud)
La preparación de un caballo para el Kentucky Derby implica un riguroso entrenamiento físico y mental bajo supervisión de especialistas (REUTERS/Amira Karaoud)

Un programa de entrenamiento exitoso implica diseñar rutinas específicas para cada caballo, teniendo en cuenta su estado físico, temperamento y capacidad de adaptación.

Los caballos reciben estímulos progresivos y descansos estratégicos para evitar el sobreentrenamiento y garantizar su mejor forma el día de la competencia. La atención al equilibrio entre exigencia y recuperación es uno de los pilares que, según los especialistas, diferencia a los campeones en Churchill Downs.

La nutrición de los caballos

El rendimiento no depende solo de su talento natural y del entrenamiento, sino también de un plan nutricional cuidadosamente diseñado. Past the Wire, medio especializado en caballos, destaca que la dieta de estos atletas equinos se basa en forraje de tallo largo, como la hierba fresca, que aporta los nutrientes fundamentales para mantener la energía y favorecer el crecimiento muscular.

El entrenamiento personalizado de los caballos equilibra resistencia, velocidad y agilidad, alternando esfuerzos con períodos de descanso controlados (Michael Clevenger and O'Neil Arnold/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)
El entrenamiento personalizado de los caballos equilibra resistencia, velocidad y agilidad, alternando esfuerzos con períodos de descanso controlados (Michael Clevenger and O'Neil Arnold/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

A este régimen se suman suplementos grasos, como el aceite vegetal o el salvado de arroz, que incrementan las reservas energéticas para soportar los entrenamientos más exigentes.

El seguimiento diario de los cambios de peso es una rutina esencial, ya que permite realizar ajustes precisos en la alimentación para que el animal alcance y mantenga su mejor estado físico durante el periodo de máxima exigencia. Además, los suplementos específicos destinados a la salud articular y al equilibrio electrolítico son integrados según las necesidades individuales de cada caballo, lo que contribuye a la robustez y preparación ante el esfuerzo de la carrera.

La recuperación posterior a cada entrenamiento y, sobre todo, después de la competencia, es un aspecto que no se descuida. Las rutinas de enfriamiento favorecen la recuperación muscular y disminuyen el riesgo de lesiones, mientras que la evaluación constante del bienestar físico y emocional del animal permite ajustar los planes de entrenamiento para futuras competencias. Esta atención integral garantiza que no solo lleguen en óptimas condiciones al Derby, sino que también cuenten con una trayectoria deportiva más larga y saludable.

La dieta de los caballos para el Derby incluye forraje de tallo largo, suplementos grasos y ajustes alimenticios basados en controles de peso diarios (Michael Clevenger/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)
La dieta de los caballos para el Derby incluye forraje de tallo largo, suplementos grasos y ajustes alimenticios basados en controles de peso diarios (Michael Clevenger/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

Intensificación previa al Derby

En los meses previos, el ejercicio de estos animales experimenta un aumento en la frecuencia e intensidad, lo que tiene como objetivo fortalecer la musculatura y optimizar los reflejos.

Durante esta etapa crítica, el protagonista es atendido diariamente por masajistas equinos y fisioterapeutas especializados. Estas intervenciones buscan mantener los músculos y las articulaciones en condiciones óptimas, previniendo lesiones y asegurando que el caballo llegue en plenitud física a la competencia.

La preparación mental se intensifica en paralelo al trabajo físico. Son expuestos a situaciones que simulan las condiciones de la carrera: multitudes, ruido y cambios de entorno, para que la presión y la adrenalina del día clave no resulten abrumadoras. El objetivo es que el animal desarrolle la capacidad de mantener la concentración y responder adecuadamente ante el estímulo externo, una destreza que puede marcar la diferencia al momento de la largada.

La fisioterapia equina y las simulaciones de situaciones de carrera forman parte de la intensificación del trabajo previo al Kentucky Derby (Matt Stone-USA TODAY Sports)
La fisioterapia equina y las simulaciones de situaciones de carrera forman parte de la intensificación del trabajo previo al Kentucky Derby (Matt Stone-USA TODAY Sports)

El día de la carrera, cuando ya han atravesado este proceso de preparación meticulosa, están listos para soportar tanto la exigencia física de recorrer la pista a máxima velocidad como la tensión psicológica que implica competir ante miles de espectadores. Aunque el triunfo nunca está garantizado, el esfuerzo invertido en cada detalle de la preparación permite que, para entrenadores y propietarios, ver a su caballo tomar la delantera y acercarse a la meta sea la máxima recompensa por años de trabajo.

El papel del entrenador y jinete

El éxito en el Derby de Kentucky no se reduce al trabajo físico y nutricional del caballo; la relación entre el entrenador, el jinete y el animal es un componente fundamental del proceso. El vínculo entre estas figuras es la base para diseñar estrategias ajustadas al carácter y las capacidades específicas de cada ejemplar, explica Past the Wire.

El venezolano Junior Alvarado fue el jinete ganador montando a Sovereignty en el 151° Kentucky Derby (Jeff Faughender/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)
El venezolano Junior Alvarado fue el jinete ganador montando a Sovereignty en el 151° Kentucky Derby (Jeff Faughender/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

La selección del entrenador y el jinete va más allá de su trayectoria profesional. Es indispensable encontrar profesionales que logren una comunicación efectiva con el equino, comprendan su temperamento y puedan adaptar el enfoque táctico durante el entrenamiento y la competencia. La colaboración estrecha entre ellos permite definir rutinas, elegir métodos de motivación y anticipar reacciones ante posibles imprevistos en la pista.

Mantener la concentración y la calma el día de la prueba es responsabilidad compartida, ya que la serenidad y la confianza transmitidas por el equipo contribuyen a que el caballo desarrolle su máximo potencial ante los desafíos de Churchill Downs.

Temas Relacionados

KentyckyKentucky DerbyEstados UnidosAnimalesCaballosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

La mediocampista se consolida como figura en el Gotham de la NWSL y sueña con alcanzar la selección mayor de su país de nacimiento, más allá de sus vínculos con la Albiceleste: “Me encantan las facturas y mi mamá me hace milanesas”

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

Boca Juniors dio otro paso fundamental para iniciar la construcción de la cuarta bandeja

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El mediocampista cayó sobre su hombro derecho a los 17 minutos del partido ante Estudiantes por la Libertadores y fue trasladado de urgencia a un hospital de La Plata

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

Producto de dos adelantamientos, Sebastián “Zanahoria” Pérez desvió tres remates consecutivos de Vinicius y logró un empate valioso en Chile

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

Kevin Silva perdió un tanto de forma increíble en el duelo por la Copa Sudamericana

El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra
DEPORTES
Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

El “gol errado del año”: la increíble chance con el arco vacío que dilapidó Montevideo City Torque en su caída ante Riestra

TELESHOW
Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

INFOBAE AMÉRICA

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional

Armenia y Azerbaiyán avanzaron con las negociaciones para delimitar la frontera común tras décadas de desacuerdos