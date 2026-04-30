Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Los caballos son la atracción principal del Kentucky Derby, la carrera equina más demandante del mundo (Michael Clevenger and Christopher Granger-USA TODAY Sports)

El Kentucky Derby es una de las competencias hípicas más reconocidas a nivel internacional. Se disputa anualmente en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en la ciudad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Esta carrera, que se celebra desde 1875, marca el inicio de la Triple Corona del hipismo estadounidense y reúne a los caballos de pura sangre de tres años más destacados de la temporada.

Considerada como la más importante del mundo, atrae a miles de espectadores y a una audiencia global que sigue el evento tanto por la destreza de los ejemplares como por la tradición que lo rodea. El evento es célebre por su ambiente festivo, en el que el público asiste con atuendos elegantes y sombreros llamativos, y por la relevancia de su resultado para la industria hípica internacional.

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El ganador, además de recibir un premio económico significativo, obtiene prestigio para su propietario, entrenador y jinete, así como la posibilidad de competir por la Triple Corona, un logro reservado a los mejores caballos de la historia.

El Kentucky Derby es una tradición de más de 150 años que se celebra anualmente en Churchill Downs (AP Photo/Brynn Anderson)

La competencia, conocida como “los dos minutos más emocionantes del deporte”, representa un punto de encuentro para fanáticos, personalidades y figuras de la industria hípica mundial. Con este panorama, la preparación del caballo es sumamente importante y es resultado de un riguroso entrenamiento en el que todos los aspectos deben estar sumamente cuidados.

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Cómo es el entrenamiento de un caballo para el Kentucky Derby

Preparar a un caballo de carreras para el Derby de Kentucky exige un proceso meticuloso que abarca desde la planificación inicial hasta el perfeccionamiento de cada aspecto físico y mental del animal. Propietarios y entrenadores invierten años en convertir a prometedores purasangres en auténticos aspirantes al campeonato, con la mira puesta en Churchill Downs, el escenario donde todo se decide.

La competencia reúne cada año a los mejores caballos pura sangre de tres años y atrae una audiencia global entusiasta del hipismo (Grace Hollars-USA TODAY Sports)

Acondicionamiento físico previo

La clave está en diseñar un programa de entrenamiento personalizado que combine resistencia, velocidad y agilidad, incrementando gradualmente la intensidad del ejercicio y alternando con días de descanso para favorecer la recuperación total del animal, según la guía publicada por Past the Wire.

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El entrenamiento eficaz no solo se basa en el desarrollo físico, sino también en el fortalecimiento mental y la resiliencia. Para lograrlo, se expone al caballo a distintos entornos de competencia, ayudándole a ganar confianza antes de enfrentarse al bullicioso público y la presión que implica el Derby.

Las evaluaciones periódicas, a cargo tanto de entrenadores como de propietarios, permiten ajustar el programa de trabajo, identificando áreas de progreso o estancamiento y aplicando nuevas estrategias cuando resultan necesarias.

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La preparación de un caballo para el Kentucky Derby implica un riguroso entrenamiento físico y mental bajo supervisión de especialistas (REUTERS/Amira Karaoud)

Un programa de entrenamiento exitoso implica diseñar rutinas específicas para cada caballo, teniendo en cuenta su estado físico, temperamento y capacidad de adaptación.

Los caballos reciben estímulos progresivos y descansos estratégicos para evitar el sobreentrenamiento y garantizar su mejor forma el día de la competencia. La atención al equilibrio entre exigencia y recuperación es uno de los pilares que, según los especialistas, diferencia a los campeones en Churchill Downs.

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La nutrición de los caballos

El rendimiento no depende solo de su talento natural y del entrenamiento, sino también de un plan nutricional cuidadosamente diseñado. Past the Wire, medio especializado en caballos, destaca que la dieta de estos atletas equinos se basa en forraje de tallo largo, como la hierba fresca, que aporta los nutrientes fundamentales para mantener la energía y favorecer el crecimiento muscular.

El entrenamiento personalizado de los caballos equilibra resistencia, velocidad y agilidad, alternando esfuerzos con períodos de descanso controlados (Michael Clevenger and O'Neil Arnold/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

A este régimen se suman suplementos grasos, como el aceite vegetal o el salvado de arroz, que incrementan las reservas energéticas para soportar los entrenamientos más exigentes.

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El seguimiento diario de los cambios de peso es una rutina esencial, ya que permite realizar ajustes precisos en la alimentación para que el animal alcance y mantenga su mejor estado físico durante el periodo de máxima exigencia. Además, los suplementos específicos destinados a la salud articular y al equilibrio electrolítico son integrados según las necesidades individuales de cada caballo, lo que contribuye a la robustez y preparación ante el esfuerzo de la carrera.

La recuperación posterior a cada entrenamiento y, sobre todo, después de la competencia, es un aspecto que no se descuida. Las rutinas de enfriamiento favorecen la recuperación muscular y disminuyen el riesgo de lesiones, mientras que la evaluación constante del bienestar físico y emocional del animal permite ajustar los planes de entrenamiento para futuras competencias. Esta atención integral garantiza que no solo lleguen en óptimas condiciones al Derby, sino que también cuenten con una trayectoria deportiva más larga y saludable.

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La dieta de los caballos para el Derby incluye forraje de tallo largo, suplementos grasos y ajustes alimenticios basados en controles de peso diarios (Michael Clevenger/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

Intensificación previa al Derby

En los meses previos, el ejercicio de estos animales experimenta un aumento en la frecuencia e intensidad, lo que tiene como objetivo fortalecer la musculatura y optimizar los reflejos.

Durante esta etapa crítica, el protagonista es atendido diariamente por masajistas equinos y fisioterapeutas especializados. Estas intervenciones buscan mantener los músculos y las articulaciones en condiciones óptimas, previniendo lesiones y asegurando que el caballo llegue en plenitud física a la competencia.

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La preparación mental se intensifica en paralelo al trabajo físico. Son expuestos a situaciones que simulan las condiciones de la carrera: multitudes, ruido y cambios de entorno, para que la presión y la adrenalina del día clave no resulten abrumadoras. El objetivo es que el animal desarrolle la capacidad de mantener la concentración y responder adecuadamente ante el estímulo externo, una destreza que puede marcar la diferencia al momento de la largada.

La fisioterapia equina y las simulaciones de situaciones de carrera forman parte de la intensificación del trabajo previo al Kentucky Derby (Matt Stone-USA TODAY Sports)

El día de la carrera, cuando ya han atravesado este proceso de preparación meticulosa, están listos para soportar tanto la exigencia física de recorrer la pista a máxima velocidad como la tensión psicológica que implica competir ante miles de espectadores. Aunque el triunfo nunca está garantizado, el esfuerzo invertido en cada detalle de la preparación permite que, para entrenadores y propietarios, ver a su caballo tomar la delantera y acercarse a la meta sea la máxima recompensa por años de trabajo.

El papel del entrenador y jinete

El éxito en el Derby de Kentucky no se reduce al trabajo físico y nutricional del caballo; la relación entre el entrenador, el jinete y el animal es un componente fundamental del proceso. El vínculo entre estas figuras es la base para diseñar estrategias ajustadas al carácter y las capacidades específicas de cada ejemplar, explica Past the Wire.

El venezolano Junior Alvarado fue el jinete ganador montando a Sovereignty en el 151° Kentucky Derby (Jeff Faughender/USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

La selección del entrenador y el jinete va más allá de su trayectoria profesional. Es indispensable encontrar profesionales que logren una comunicación efectiva con el equino, comprendan su temperamento y puedan adaptar el enfoque táctico durante el entrenamiento y la competencia. La colaboración estrecha entre ellos permite definir rutinas, elegir métodos de motivación y anticipar reacciones ante posibles imprevistos en la pista.

Mantener la concentración y la calma el día de la prueba es responsabilidad compartida, ya que la serenidad y la confianza transmitidas por el equipo contribuyen a que el caballo desarrolle su máximo potencial ante los desafíos de Churchill Downs.