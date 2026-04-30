Economía

Ayuda económica de Anses para desocupados: quiénes pueden pedirla y cómo se hace el trámite

La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo y cumplan con una serie de exigencias mínima establecidas por el organismo previsional

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Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Anses exige al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores al despido.

Las personas que perdieron su empleo en relación de dependencia pueden gestionar una asistencia económica por un período determinado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se trata de una prestación destinada a acompañar la transición hasta la reinserción laboral, bajo condiciones establecidas por la normativa vigente.

El beneficio está dirigido a trabajadores que hayan sido desvinculados sin causa justificada, así como a quienes finalizaron un contrato o quedaron fuera de su puesto por motivos ajenos a su voluntad. La herramienta busca amortiguar el impacto de la pérdida de ingresos y brindar un respaldo mientras se intenta volver al mercado de trabajo.

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Condiciones para acceder

Para iniciar la solicitud, es necesario cumplir con requisitos vinculados a la historia laboral reciente. En el caso de empleados permanentes, se exige haber registrado al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores al despido o a la finalización del vínculo laboral.

Para quienes se desempeñaban de manera eventual o bajo modalidad de temporada, las condiciones difieren: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero al mismo tiempo acreditar más de 90 días de actividad durante el año previo a la desvinculación.

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El alcance del beneficio no es uniforme. La cantidad de cuotas —que puede ir de dos a doce pagos— y el monto mensual dependen de variables como el salario percibido y el tiempo de aportes acumulado en los tres años previos a la solicitud. En el caso de personas mayores de 45 años, el período de cobro puede extenderse por seis meses adicionales.

Cómo se cobra la prestación

Una vez aprobado el beneficio, el organismo previsional habilita una cuenta bancaria específica para canalizar los pagos. Se trata de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, que permite al titular retirar el dinero en la sucursal asignada y operar mediante una tarjeta de débito.

Primer plano de una mano humana retirando un recibo blanco de un cajero automático gris, cuya pantalla muestra el texto "Transaction Complete".
Cuando se aprueba el beneficio, el organismo previsional habilita una cuenta bancaria específica para canalizar los pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones donde el solicitante ya percibe otra prestación en una cuenta bancaria, se utiliza esa misma vía para el depósito de la ayuda. Además, quienes cuenten con una cuenta personal pueden solicitar a la entidad financiera su adecuación para funcionar como cuenta de la seguridad social.

El esquema también contempla la posibilidad de percibir en simultáneo otras asignaciones familiares. Entre ellas se incluyen la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), los pagos por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

La documentación necesaria

El trámite requiere la presentación de documentación que acredite tanto la identidad como la situación de desempleo. Es obligatorio contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia, junto con una constancia que respalde la desvinculación laboral.

El tipo de comprobante varía según el motivo de finalización del vínculo. Entre las opciones admitidas se encuentran:

  • Despido sin causa: telegrama de despido, carta documento o nota firmada por el empleador con certificación.
  • Quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico que confirme la disolución del contrato, sentencia judicial autenticada, telegrama que informe el cese o publicación correspondiente en el Boletín Oficial.
  • Extinción del contrato por decisión del trabajador con causa justificada: telegramas de intimación y de desvinculación enviados por el propio trabajador.
  • Finalización de contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.
  • Fallecimiento del empleador: copia certificada del acta de defunción.
  • Problemas de salud al momento del cese: certificado médico que indique aptitud laboral para desempeñar tareas acordes a la condición del solicitante.

La presentación de estos documentos es indispensable para avanzar con la gestión y validar el derecho a la prestación.

Cómo iniciar el trámite

Con la documentación reunida, el procedimiento puede realizarse de manera online o presencial.

La vía digital se gestiona a través del sitio oficial del organismo. Allí se debe ingresar a la sección “Atención Virtual” y acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con esta clave, es posible generarla en el momento siguiendo los pasos indicados en la plataforma.

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El trámite se puede hacer tanto de forma online como presencial.

Dentro del sistema, el solicitante deberá cargar los datos requeridos y adjuntar la documentación correspondiente para su evaluación. Una vez enviada la solicitud, el organismo analiza la información y define la aprobación o rechazo del beneficio.

La alternativa presencial consiste en acudir a una oficina del organismo. Para ello, es necesario solicitar previamente un turno. El día asignado, el interesado debe presentarse con la documentación completa para iniciar el trámite ante un operador.

Un respaldo ante la pérdida de empleo

La prestación por desempleo se enmarca como una herramienta de contención para trabajadores que se quedaron sin empleo bajo relación de dependencia. Su objetivo es brindar un ingreso temporal y facilitar la continuidad de otras coberturas mientras la persona busca nuevas oportunidades laborales.

El acceso al beneficio está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la correcta presentación de la documentación exigida. El trámite puede gestionarse por distintos canales, lo que permite adaptarse a las posibilidades de cada solicitante.

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