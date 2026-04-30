EN VIVO: el director de la AIE alertó de “la mayor crisis energética” de la historia por la guerra en Medio Oriente

El mundo enfrenta “la mayor crisis energética de su historia”, provocada por la guerra en Oriente Medio y las perturbaciones en el comercio de hidrocarburos, afirmó este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.
Como ya ocurrió con la invasión rusa de Ucrania en 2022, el conflicto en Oriente Medio evidenció la fuerte dependencia mundial de las energías fósiles.
El cierre iraní del estrecho de Ormuz, por donde transitaba un 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, disparó los precios del barril de crudo a niveles no vistos en cuatro años.
El Brent del mar del Norte llegó a cotizar este jueves a 126 dólares, cuando Estados Unidos aplica también un bloqueo naval a los puertos iraníes.
El prolongado cierre de ese paso marítimo crucial para el comercio mundial amenaza con problemas de suministro y escasez a largo plazo.
En una conferencia de la AIE en París, donde tiene su sede el organismo, Birol aseguró que este encarecimiento está “poniendo mucha presión en muchos países”.
“El mundo enfrenta la mayor crisis energética de su historia”, dijo durante una conferencia en la capital francesa dedicada a las energías renovables.
“Los mercados del petróleo y del gas tendrán graves dificultades”, insistió.
En ese mismo foro, el presidente de la cumbre COP31 del clima que se celebrará en Turquía a fines de año, Murat Kurum, llamó a “acelerar la transición hacia las energías limpias”.
“Ahora sabemos claramente que la economía mundial debe cambiar de modelo energético. Y la etapa más crucial consiste en acelerar la transición hacia las energías limpias”, afirmó Kurum, según la traducción de un intérprete de su discurso en turco.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
EEUU aseguró que el bloqueo a los puertos iraníes ya representó una pérdida de USD 6.000 millones para el régimen
Apenas semanas después de que el presidente Donald Trump declarara que el estrecho de Ormuz estaba “completamente abierto y listo para los negocios”, la administración estadounidense lanzó una nueva ofensiva diplomática para reunir apoyo internacional y restablecer el tránsito marítimo por uno de los pasos estratégicos más sensibles del mundo.
La tasa de inflación en la eurozona alcanza el 3% en abril, según los datos preliminares hechos públicos por Eurostat este jueves. La oficina estadística comunitaria señala el fuerte incremento en los precios energéticos como principal culpable del repunte, con un encarecimiento del 10,9% que dobla la subida del 5,1% registrada el mes anterior. En tasa mensual, en aumento ha sido del 3%, provocado en gran parte por las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. En paralelo, el crecimiento del PIB se ha desacelerado hasta anotar una expansión del 0,1% en el primer trimestre.
¿Fue Qatar quien movió los hilos para conseguir que el fiscal general de la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant? La pregunta es obligada después de sendos artículos de The Guardian y The Wall Street Journal que aportan pruebas de un presunto quid pro quo entre el fiscal general Karim Khan y el estado qatarí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que su gobierno evalúa reducir la presencia militar estadounidense en Alemania, en una nueva escalada de la disputa con el canciller Friedrich Merz por la guerra entre Washington e Israel contra Irán y por la crisis en el estrecho de Ormuz.