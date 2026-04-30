El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Hospital General de Taoyuan, en Taoyuan, Taiwán. REUTERS/Ann Wang

Durante décadas, la hepatitis C ha sido reconocida como un importante desafío de salud pública a nivel mundial, con un estimado de 58 millones de personas que viven con infección crónica. Aunque actualmente no existe una vacuna, la hepatitis C es hoy una enfermedad curable gracias a terapias antivirales de acción directa (DAA) altamente eficaces, administradas en tratamientos de 8 a 12 semanas.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 2015 la Declaración de Glasgow sobre la Hepatitis Viral, estableciendo metas ambiciosas para eliminar la hepatitis viral como amenaza para la salud pública para el año 2030.

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En consonancia con las directrices de la OMS para la validación de la eliminación de la hepatitis viral y el marco “Path to Elimination” (PTE), Taiwán ha alcanzado los objetivos programáticos de nivel Gold Tier en la eliminación de la hepatitis C. Este progreso ha sido posible gracias a la firme voluntad política del gobierno y a la integración sistemática de la prevención, el tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis dentro de un sistema de salud universal.

A través de los servicios de salud preventiva para adultos —que incluyen el cribado de hepatitis B y C— y del programa de Seguro Nacional de Salud, que cubre el tratamiento con DAA, Taiwán ha garantizado un acceso amplio al diagnóstico y tratamiento, reduciendo significativamente las barreras económicas y estructurales.

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Hasta junio de 2025, se estima que el 90,2% de las personas con hepatitis C crónica han sido diagnosticadas, y el 92,6% de quienes han sido diagnosticadas han recibido tratamiento con DAA, superando los estándares de referencia del nivel Gold Tier establecidos por la OMS.

La prevención y la seguridad del paciente siguen siendo componentes esenciales en la eliminación de la hepatitis C.

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Taiwán mantiene un 100% de control en el tamizaje de sangre donada y en la seguridad de las prácticas de inyección médica. Asimismo, implementa programas integrales de reducción de daños, garantizando el acceso a equipos de inyección estériles para personas que se inyectan drogas, con una distribución superior a 150 jeringas por persona al año. Estas medidas son fundamentales para reducir nuevas infecciones y consolidar los logros alcanzados a largo plazo.

Personas salen del Hospital General de Taoyuan, en Taoyuan, Taiwán. REUTERS/Ann Wang

En línea con el principio de la OMS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de “no dejar a nadie atrás”, Taiwán ha centrado sus esfuerzos en poblaciones con mayor riesgo y mayores barreras de acceso a la atención sanitaria. Entre ellas se incluyen las personas que viven con VIH, pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, personas en tratamiento de sustitución con opioides y personas privadas de libertad. En estos grupos se han logrado altas tasas de cobertura de tamizaje y tratamiento, reflejando la equidad del sistema de salud y el compromiso con los principios fundamentales de la OMS.

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En las últimas dos décadas, Taiwán ha observado una disminución significativa en la incidencia y mortalidad por cáncer de hígado, estrechamente vinculada a las políticas sostenidas de prevención y tratamiento de la hepatitis. Los logros presentados en el Informe de Eliminación de la Hepatitis C en Taiwán son resultado de una estrecha colaboración intersectorial entre gobiernos centrales y locales, autoridades de salud pública, proveedores clínicos y organizaciones de la sociedad civil. Este éxito también se sustenta en una firme voluntad política, respaldada por sistemas robustos de vigilancia y transparencia en la gestión de datos.

En el camino global hacia la meta de eliminar la hepatitis viral para 2030, el “modelo de Taiwán” demuestra claramente que la eliminación es alcanzable cuando convergen la evidencia científica, la voluntad política y la equidad en salud.

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Taiwán ha presentado su Informe de Eliminación de la Hepatitis C a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental de la OMS (WPRO), con el objetivo de obtener la validación del nivel Gold Tier en el marco PTE. Esperamos que la OMS reconozca el liderazgo y las contribuciones de Taiwán en la eliminación de la hepatitis C.

Taiwán reafirma su compromiso de trabajar junto a la comunidad internacional y compartir su experiencia, con el fin de acelerar el progreso global hacia un mundo libre de hepatitis C.

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El autor es Ministro de Salud y Bienestar de Taiwán