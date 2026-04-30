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Israel interceptó a más de 170 activistas que viajaban a bordo de 20 barcos de una flotilla internacional con destino a Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que la campaña está “organizada de forma directa por la organización terrorista Hamas”

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó este jueves que fuerzas israelíes detuvieron a cerca de 175 activistas que viajaban a bordo de 20 barcos de una flotilla internacional de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza.

“Aproximadamente 175 activistas de más de 20 barcos (...) se encaminan ahora pacíficamente a Israel”, indicó la cartera en un comunicado acompañado de un video que muestra a los activistas a bordo de un buque israelí.

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Israel mantiene el control de todos los puntos de acceso a la Franja de Gaza y es acusado por organizaciones internacionales de impedir el ingreso de bienes al territorio, lo que provocó escasez de suministros desde el inicio de la guerra en el enclave palestino en octubre de 2023.

Por su parte, la Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 embarcaciones que navegan rumbo a Gaza, reportó que fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron varios barcos. Según los organizadores, durante la madrugada Israel interceptó a 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, luego de que el rastreador de la flotilla informara que las embarcaciones estaban siendo rodeadas por naves israelíes.

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La operación de interceptación se desarrolló de manera escalonada toda la madrugada, a más de 1.000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas de las interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego, lo que obligó a muchos barcos a modificar su ruta.

Embarcaciones con activistas y ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza (AP/Joan Mateu Parra)
Embarcaciones con activistas y ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza (AP/Joan Mateu Parra)

La flotilla partió el lunes pasado desde el puerto italiano de Augusta con la intención de cruzar el Mediterráneo y llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

El Gobierno de Israel anunció el miércoles sanciones contra la campaña de recaudación de fondos destinada a financiar la Global Sumud Flotilla, la mayor movilización marítima civil para intentar romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, justificó las medidas al afirmar que la campaña de financiación está “organizada de forma directa por la organización terrorista Hamas, en cooperación con otras organizaciones internacionales y bajo el disfraz de una flotilla con ayuda humanitaria”.

Según un comunicado oficial, las sanciones forman parte de la campaña económica contra Hamas y los intentos de desestabilizar la Franja de Gaza, después de que embarcaciones de la flotilla zarparan desde varios países, incluido España.

Katz aseguró que la flotilla viola la Resolución 2803 de la ONU, que establece que la ayuda a Gaza debe ingresar por canales oficiales, y sostuvo que estos intentos “socavan los esfuerzos para resolver la disputa liderados por la Administración Trump como parte de los esfuerzos para la estabilidad regional”.

La flotilla rumbo a Gaza (Europa Press)
La flotilla rumbo a Gaza (Europa Press)

A su vez, criticó la campaña de financiación de las actividades de la Global Sumud Flotilla y señaló que “busca recaudar fondos para comprar barcos y participantes”, procedimientos que, según las autoridades, “no son transparentes para el público y no necesariamente son legales”.

El comunicado destacó que “recientemente, miembros de la organización fueron arrestados en Túnez por sospechas de blanqueo y corrupción”.

Las autoridades israelíes subrayaron que las sanciones impuestas constituyen “un paso significativo en la lucha para afectar las fuentes de financiación de la flotilla, organizada por Hamás bajo el disfraz de una flotilla humanitaria, con el objetivo de disuadir a los donantes para que den fondos a una organización terrorista”.

(Con información de AFP)

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