El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

Michael Bloomberg, presidente del Monumento Nacional del 11 de Septiembre, el rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña, aparecen tras depositar un ramo de flores en el borde de una de las piscinas del monumento, el 29 de abril de 2026 (Samir Hussein/REUTERS)

El rey Carlos III y la reina Camila visitaron el miércoles el sitio de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, en la primera visita de un monarca británico en ejercicio a la ciudad en 16 años. Carlos depositó flores en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre y la pareja real conversó con familiares de víctimas, socorristas y autoridades locales.

La visita forma parte de un viaje diplomático de cuatro días a Estados Unidos, en el marco de la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense. Por la noche, los reyes participaron en una recepción de la organización benéfica King’s Trust, donde Carlos subrayó el vínculo cultural entre el Reino Unido y Estados Unidos, al que definió como “arraigado en la creatividad, el emprendimiento y los valores que compartimos”. “Recordándonos que realmente somos más grandes juntos, ése es el punto”, afirmó el monarca.

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El viaje representa la primera visita de Estado de Carlos III a Estados Unidos desde su ascenso al trono. Su madre, la reina Isabel II, realizó cuatro visitas de Estado al país, la última de ellas a Nueva York en 2010.

Carlos y Camila iniciaron la jornada rindiendo homenaje a las casi 3.000 víctimas de los atentados, incluidos 67 británicos. Fueron recibidos por el ex alcalde Michael Bloomberg en la plaza del monumento, donde se desplazaron hasta uno de los estanques con los nombres de las víctimas. El rey depositó un arreglo floral y ambos guardaron un momento de silencio.

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El ex alcalde de la Ciudad de Nueva York Michael Bloomberg, izquierda, el rey Carlos III y la reina Camila visitan el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, el miércoles 29 de abril de 2026, en Nueva York (AP/Seth Wenig)

Posteriormente, la pareja real saludó a sobrevivientes, socorristas y familiares de las víctimas, en vísperas del 25º aniversario de los ataques.

El evento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con francotiradores en los techos, camiones bloqueando intersecciones y la plaza y calles aledañas cerradas al público.

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Durante la visita a Nueva York, el rey Carlos III fue recibido por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill; y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, todos demócratas.

El alcalde manifestó antes del evento su intención de centrar la jornada en el homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, evitando discusiones políticas.

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El rey Carlos de Gran Bretaña, junto a la reina Camila, conversa con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una visita al Memorial del 11-S en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de abril de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

El rey también visitó una iniciativa de agricultura urbana en Harlem, donde plantó semillas junto a niños, observó un gallinero y participó en una demostración sobre alimentos y nutrición. “Me gusta su cabello”, le dijo un estudiante, a lo que Carlos respondió: “¿Ah, sí? Bien”.

Más tarde, el monarca asistió a una reunión con líderes empresariales en el Rockefeller Center, que contó con la presencia de ejecutivos de empresas como Google, OpenAI, JPMorgan Chase y Comcast.

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La reina Camila, por su parte, visitó la Biblioteca Pública de Nueva York, donde conversó con la actriz Sarah Jessica Parker durante un recorrido. Camila entregó un muñeco de Roo para la célebre colección de peluches de Winnie-the-Pooh en la biblioteca, que celebra los 100 años del personaje este año.

La reina Camila del Reino Unido camina junto a la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker durante un evento de alfabetización el miércoles 29 de abril de 2026, en la Biblioteca Pública de Nueva York (Adam Gray/AP)

Los cinco muñecos principales —Winnie-the-Pooh, Piglet, Tigger, Eeyore y Kanga— pertenecieron al hijo del autor A.A. Milne, Christopher Robin, y se exhiben desde 1987 como parte central de la colección de literatura infantil de la institución. En los libros, Roo es el pequeño canguro hijo de Kanga.

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Los monarcas tienen previsto realizar escalas en Virginia antes de concluir su visita a Estados Unidos, donde regresarán a la Casa Blanca el jueves para despedirse formalmente del presidente Donald Trump. Posteriormente, Carlos viajará solo a Bermudas, marcando su primera visita como rey a un territorio británico de ultramar.

(Con información de Associated Press)

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