Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 30 de abril de 2026

El calendario oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social organiza los cobros por terminación de documento para reducir la congestión bancaria

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En una oficina, una empleada atiende a una pareja de adultos mayores, donde el hombre firma documentos. Otros jubilados esperan en una fila detrás.
ANSES paga hoy, jueves 30 de abril de 2026, jubilaciones superiores al haber mínimo y prestaciones por desempleo según terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el último día hábil de abril, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) esperan su turno para cobrar las prestaciones sociales correspondientes. Este jueves es una jornada clave para quienes reciben jubilaciones superiores al haber mínimo y para titulares de la Prestación por Desempleo cuya terminación de DNI coincide con el calendario oficial.

Quiénes cobran hoy, 30 de abril de 2026

Jubilaciones y Pensiones que superan el haber mínimo

Este jueves, los titulares de jubilaciones y pensiones que exceden el haber mínimo y cuyos DNI terminan en 8 o 9 reciben su pago correspondiente.

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El esquema de pagos escalonados permite que quienes tienen mayores ingresos previsionales cobren en las fechas finales de cada mes, mientras que los beneficiarios de haberes mínimos lo hacen en las primeras semanas. Esta organización facilita la gestión de fondos y reduce la congestión en las sucursales bancarias o puntos de pago.

Prestación por Desempleo

Hoy también corresponde el pago de la Prestación por Desempleo para beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 o 9. El calendario de ANSES estipula que este grupo recibe su prestación en la última fecha del mes, permitiendo así que los titulares accedan al beneficio sin superponerse con otros pagos masivos.

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Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizado en 8 o 9 reciben sus pagos en la última fecha del mes (REUTERS/Francisco Loureiro)
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI finalizado en 8 o 9 reciben sus pagos en la última fecha del mes (REUTERS/Francisco Loureiro)

La prestación por desempleo constituye un respaldo económico para trabajadores que han perdido su empleo formal y cumplen con los requisitos establecidos. El pago escalonado por terminación de DNI permite organizar la operatoria y asegurar la disponibilidad de fondos para cada beneficiario.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.
Fachadas ANSES
Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo suben un 2,9% en abril 2026, con la AUH en $136.666 y la AUH con Discapacidad en $445.003 por hijo

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

El ajuste previsto para mayo responde a la actualización mensual por inflación. El incremento se fija en 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor de marzo, que determina la movilidad de jubilaciones y pensiones.

La jubilación mínima pasa a $393.250. El monto puede alcanzar los $463.250 en caso de sumarse el bono extraordinario.

La jubilación máxima, por su parte, aumentará a $2.645.689,40. El nuevo esquema de movilidad, implementado por el Decreto 274/2024, asegura ajustes mensuales para acompañar la inflación y reducir los retrasos que generaba el antiguo sistema trimestral.

En cuanto a otras prestaciones, la PUAM se actualizará a $314.539,28, y con el bono extraordinario podría llegar a $384.539,28. Las pensiones no contributivas alcanzarán $275.221,87, y si se suma el bono, el total será de $345.221,87.

La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $393.250 y hasta $463.250 si se incluye el bono. La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $141.285,31, y la AUH con Discapacidad a $460.044,10.

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