Salud

Síntomas silenciosos por falta de vitamina E: cómo reconocerlos a tiempo y prevenirlos

Expertos advirtieron que su déficit puede pasar desapercibido por sus signos sutiles, pero detectarlo con anterioridad es clave para evitar complicaciones neurológicas

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Una mujer sentada en un sillón gris en una sala de estar, con las manos en la cabeza, expresando malestar. Hay una lámpara, un vaso de agua y un libro cerca.
Los síntomas silenciosos de la deficiencia de vitamina E incluyen visión borrosa, debilidad muscular y alteraciones cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar los síntomas de deficiencia de vitamina E puede representar un desafío clínico, ya que suelen desarrollarse de forma gradual y poco evidente. Esta carencia, menos frecuente en comparación con la de otras vitaminas liposolubles, puede afectar funciones neuromusculares, inmunitarias y hematológicas si no se identifica y corrige a tiempo, según advierten la Clínica Mayo, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La deficiencia de vitamina E puede manifestarse a través de debilidad muscular, ataxia (problemas de coordinación y equilibrio), entumecimiento u hormigueo en las extremidades, alteraciones visuales, debilitamiento del sistema inmunitario, sequedad o irritación cutánea y anemia hemolítica.

Mantener una dieta variada que incluya alimentos como almendras, semillas de girasol, espinacas y palta permite alcanzar la ingesta diaria recomendada de 15 miligramos de este nutriente, según la Oficina de Suplementos Dietéticos del NIH.

La deficiencia de vitamina E afecta principalmente el sistema neuromuscular, el sistema inmunitario y la función hematológica. Un informe de la OMS detalla que una disminución sostenida de este nutriente puede provocar daño oxidativo en las fibras musculares, generando pérdida de fuerza, cansancio persistente y, en casos graves, miopatía.

Ilustración 3D de un cerebro humano flotando, rodeado por un torbellino de partículas doradas brillantes de vitamina E, con un fondo de laboratorio desenfocado.
La falta de vitamina E puede afectar el sistema neuromuscular, inmunitario y la función hematológica, según expertos de NIH y OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la vitamina E es esencial para la integridad de las vainas de mielina que recubren los nervios; su carencia deteriora la transmisión nerviosa y produce ataxia, que se traduce en movimientos imprecisos, dificultad para mantenerse en pie y temblores, como advierte la Academia Americana de Neurología.

Manifestaciones clínicas y sistemas afectados

El entumecimiento y hormigueo en manos y pies —síntomas de neuropatía periférica— pueden presentarse incluso en fases tempranas, ya que la vitamina E resulta indispensable para la protección de los nervios periféricos. Ante estos signos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan consultar al médico, considerando que múltiples patologías pueden compartir este cuadro clínico.

En relación con la visión, la vitamina E protege el tejido ocular frente al daño oxidativo. Su déficit incrementa el riesgo de enfermedades de la retina, visión borrosa, dificultad para enfocar e incluso ceguera nocturna, según la Academia Americana de Oftalmología.

Además, el sistema inmunitario puede verse comprometido, especialmente en niños y personas mayores, aumentando la vulnerabilidad a infecciones bacterianas y virales.

Joven con eczema facial mirándose al espejo en el baño, en primer plano, expresión seria.
Las complicaciones cutáneas asociadas implican sequedad, descamación, irritación y riesgo de dermatitis atópica en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las complicaciones cutáneas asociadas incluyen sequedad, descamación, irritación y aparición de dermatitis atópica. La piel utiliza la vitamina E como antioxidante para mantener su hidratación y función barrera protectora.

La anemia hemolítica es una complicación menos frecuente y grave, en la que los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que se regeneran, lo que produce fatiga intensa, palidez y dificultad respiratoria, según reporta la Clínica Mayo.

Diagnóstico, grupos en riesgo y prevención

La detección de la deficiencia de vitamina E exige una evaluación clínica y análisis de laboratorio para medir los niveles séricos de alfa-tocoferol, su principal forma activa. Los NIH destacan la importancia del diagnóstico diferencial, ya que los síntomas pueden corresponder a otras carencias nutricionales o enfermedades neurológicas y metabólicas.

Son especialmente vulnerables los recién nacidos prematuros, personas con enfermedades que afectan la absorción de grasas—como enfermedad celíaca, fibrosis quística o atresia biliar—y quienes siguen dietas muy restrictivas. En estos grupos, la vigilancia médica es clave para prevenir complicaciones.

El tratamiento consiste en administrar suplementos de vitamina E bajo prescripción profesional, sobre todo en quienes presentan malabsorción. El exceso de suplementación puede provocar efectos adversos, como hemorragias, por lo que siempre debe estar supervisado por especialistas.

Una mesa de madera con botellas de aceite de girasol y oliva, cuencos de almendras, avellanas, semillas, espinaca fresca, brócoli y palta cortada.
Una dieta equilibrada con almendras, semillas de girasol, espinaca y palta ayuda a alcanzar la dosis diaria recomendada de vitamina E (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención depende de una dieta equilibrada y rica en aceites vegetales (girasol, oliva), frutos secos (almendras, avellanas), semillas, espinaca, brócoli y palta, según la Oficina de Suplementos Dietéticos del NIH y el portal alemán Statista.

Estos alimentos, incorporados diariamente, ayudan a cubrir los requerimientos nutricionales y a proteger las funciones neuromuscular, inmunitaria y hematológica.

Recomendaciones finales para el bienestar integral

La deficiencia de vitamina E es poco frecuente en la población general, pero su detección y tratamiento oportunos son claves para evitar complicaciones. El control profesional y una dieta adecuada ayudan a mantener un buen estado nutricional y proteger la salud.

Ante síntomas como debilidad muscular o alteraciones visuales, consultar al especialista permite un diagnóstico y tratamiento seguros. Mantener una alimentación variada es fundamental, especialmente en grupos de riesgo, para prevenir los efectos negativos de la deficiencia y asegurar el bienestar.

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