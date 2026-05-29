Designaron a Osvaldo Cornide como presidente honorario de OSDEPYM

Osvaldo Cornide

La obra social OSDEPYM designó a Osvaldo Cornide como presidente honorario durante el acto por su 55 aniversario, al que asistieron más de 200 directivos de entidades gremiales, obras sociales y prestadores. En ese mismo encuentro, la entidad informó que superó los 700 mil beneficiarios.

El nombramiento de Osvaldo Cornide como Presidente Honorario posee una fuerte carga simbólica. Tras los años de tensiones y la intervención judicial que sufrió la entidad a fines de 2018, este reconocimiento —presenciado por la cúpula del Ministerio de Salud- sella definitivamente la pacificación institucional.

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El acto fue encabezado por el gerente general Facundo Rodríguez y el presidente Alfredo Gamietea, y estuvo presidido por el ministro de Salud Mario Lugones.

También participaron el viceministro Jorge Giana, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad Guido Giana, el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud Claudio Stivelman y el superintendente de ese organismo Gabriel Oriolo.

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OSDEPYM es la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas, fundada en 1971. Tiene su sede central en Reconquista 458, piso 2, en la Ciudad de Buenos Aires, y con más de 700.000 beneficiarios se definió como una de las obras sociales de dirección y empresarios pymes más grandes del país.

Cornide es un dirigentes empresario ligado durante varios años a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entidad que presidió durante más de una década y de la que hoy también es presidente honorario.