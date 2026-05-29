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EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos

“Continúan los intercambios de mensajes pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, a la prensa estatal

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U.S. President Donald Trump speaks next to Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth and Commerce Secretary Howard Lutnick during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci
U.S. President Donald Trump speaks next to Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth and Commerce Secretary Howard Lutnick during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar esta semana para reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones nucleares, aunque la Casa Blanca aún no ha emitido una determinación definitiva. El presidente Donald Trump convocó una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca para tomar lo que describió como una “determinación final” sobre el pacto.

Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento tentativo que contempla la apertura del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas de mayor tráfico de hidrocarburos del mundo, y el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La naturaleza provisional del acuerdo quedó en evidencia ante la ausencia de confirmación por parte del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, cuyo aval no ha sido anunciado oficialmente.

El negociador jefe de Irán advirtió que “no se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”, una señal de que Teherán espera un movimiento concreto de la administración estadounidense antes de avanzar en los compromisos adquiridos. La declaración refleja la desconfianza mutua que rodea las negociaciones.

La postura iraní sitúa al gobierno de Trump ante la presión de dar el primer paso para desbloquear el proceso. Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha detallado públicamente los términos específicos del acuerdo tentativo.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, la armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó haber disparado tiros de advertencia contra cuatro embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz sin la coordinación o autorización previa requerida. El incidente fue comunicado a través de una cuenta de Telegram afiliada al cuerpo castrense.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

17:56 hsHoy

Irán afirma que no hay negociaciones sobre el tema nuclear

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró el viernes que no se están llevando a cabo negociaciones sobre su programa nuclear, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que Irán renunciaría a su uranio enriquecido en virtud de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“En este momento, estamos centrados en terminar la guerra y no hay negociaciones sobre el tema nuclear”, declaró el portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei, a la televisión estatal.

17:47 hsHoy

Cancillería iraní afirma que aún no hay un “acuerdo final” con EEUU

La cancillería iraní afirmó este viernes que no hay ningún “acuerdo final” con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que el presidente estadounidense dijera que se aprestaba a tomar una “decisión final” sobre un potencial pacto.

“Respecto al entendimiento, como les dije cuando hablé con ustedes, continúan los intercambios de mensajes pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, a la prensa estatal.

17:43 hsHoy

Kazajistán ofreció custodiar el uranio iraní en caso de acuerdo nuclear entre Estados Unidos y el régimen de Teherán

Las autoridades del país centroasiático manifestaron su disposición para albergar material sensible si Estados Unidos y el régimen de Irán logran un entendimiento que aborde la situación del arsenal enriquecido al 60 por ciento

ARCHIVO: El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, asiste a una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, Rusia, el 8 de mayo de 2026 (Reuters)
ARCHIVO: El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, asiste a una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, Rusia, el 8 de mayo de 2026 (Reuters)

Kazajistán, Irán, uranio, AIEA y acuerdo quedaron unidos en una nueva propuesta sobre uno de los puntos más sensibles de las negociaciones entre Washington y Teherán: el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo a Financial Times que el país centroasiático está dispuesto a recibir las reservas iraníes de uranio enriquecido cerca de grado militar si ambas partes cierran un pacto sobre el programa nuclear de la república islámica.

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17:39 hsHoy

Irán afirma que aún no se ha cerrado ningún acuerdo con Estados Unidos y que las negociaciones se centran en poner fin a la guerra, no en el programa nuclear.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró a la televisión estatal que, hasta el viernes por la noche, no se había cerrado ningún acuerdo con Estados Unidos, y añadió que la gestión del estrecho de Ormuz debe ser decidida entre Irán y Omán.

Baghaei también afirmó que Irán se centra actualmente en poner fin a la guerra con Estados Unidos y que «no estamos negociando sobre el programa nuclear iraní».

17:37 hsHoy

Marco Rubio se reunió con el mediador paquistaní antes de que Trump tome una “decisión final” sobre Irán

El secretario de Estado norteamericano recibió en Washington a Ishaq Dar, al que le agradeció el “papel constructivo” de su país

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Kevin Lamarque)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones con Irán, antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tome su decisión sobre el acuerdo con Teherán.

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17:36 hsHoy

Bessent afirmó que Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra: “Ha dejado muy en claro sus líneas rojas”

“Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró el secretario del Tesoro durante una rueda de prensa

Bessent afirmó que Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra: “ha dejado muy en claro sus líneas rojas” (REUTERS)
Bessent afirmó que Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra: “ha dejado muy en claro sus líneas rojas” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, afirmó el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo pendiente de aprobación definitiva.

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