EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos

U.S. President Donald Trump speaks next to Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth and Commerce Secretary Howard Lutnick during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar esta semana para reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones nucleares, aunque la Casa Blanca aún no ha emitido una determinación definitiva. El presidente Donald Trump convocó una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca para tomar lo que describió como una “determinación final” sobre el pacto.

Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento tentativo que contempla la apertura del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas de mayor tráfico de hidrocarburos del mundo, y el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La naturaleza provisional del acuerdo quedó en evidencia ante la ausencia de confirmación por parte del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, cuyo aval no ha sido anunciado oficialmente.

El negociador jefe de Irán advirtió que “no se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”, una señal de que Teherán espera un movimiento concreto de la administración estadounidense antes de avanzar en los compromisos adquiridos. La declaración refleja la desconfianza mutua que rodea las negociaciones.

La postura iraní sitúa al gobierno de Trump ante la presión de dar el primer paso para desbloquear el proceso. Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha detallado públicamente los términos específicos del acuerdo tentativo.

En paralelo a las gestiones diplomáticas, la armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó haber disparado tiros de advertencia contra cuatro embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz sin la coordinación o autorización previa requerida. El incidente fue comunicado a través de una cuenta de Telegram afiliada al cuerpo castrense.

A continuación, la cobertura minuto a minuto: