EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar esta semana para reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones nucleares, aunque la Casa Blanca aún no ha emitido una determinación definitiva. El presidente Donald Trump convocó una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca para tomar lo que describió como una “determinación final” sobre el pacto.
Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento tentativo que contempla la apertura del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas de mayor tráfico de hidrocarburos del mundo, y el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La naturaleza provisional del acuerdo quedó en evidencia ante la ausencia de confirmación por parte del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, cuyo aval no ha sido anunciado oficialmente.
El negociador jefe de Irán advirtió que “no se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”, una señal de que Teherán espera un movimiento concreto de la administración estadounidense antes de avanzar en los compromisos adquiridos. La declaración refleja la desconfianza mutua que rodea las negociaciones.
La postura iraní sitúa al gobierno de Trump ante la presión de dar el primer paso para desbloquear el proceso. Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha detallado públicamente los términos específicos del acuerdo tentativo.
En paralelo a las gestiones diplomáticas, la armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó haber disparado tiros de advertencia contra cuatro embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz sin la coordinación o autorización previa requerida. El incidente fue comunicado a través de una cuenta de Telegram afiliada al cuerpo castrense.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Irán afirma que no hay negociaciones sobre el tema nuclear
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró el viernes que no se están llevando a cabo negociaciones sobre su programa nuclear, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que Irán renunciaría a su uranio enriquecido en virtud de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
“En este momento, estamos centrados en terminar la guerra y no hay negociaciones sobre el tema nuclear”, declaró el portavoz del ministerio, Esmaeil Baqaei, a la televisión estatal.
Cancillería iraní afirma que aún no hay un “acuerdo final” con EEUU
La cancillería iraní afirmó este viernes que no hay ningún “acuerdo final” con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que el presidente estadounidense dijera que se aprestaba a tomar una “decisión final” sobre un potencial pacto.
“Respecto al entendimiento, como les dije cuando hablé con ustedes, continúan los intercambios de mensajes pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, a la prensa estatal.
Kazajistán, Irán, uranio, AIEA y acuerdo quedaron unidos en una nueva propuesta sobre uno de los puntos más sensibles de las negociaciones entre Washington y Teherán: el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo a Financial Times que el país centroasiático está dispuesto a recibir las reservas iraníes de uranio enriquecido cerca de grado militar si ambas partes cierran un pacto sobre el programa nuclear de la república islámica.
Irán afirma que aún no se ha cerrado ningún acuerdo con Estados Unidos y que las negociaciones se centran en poner fin a la guerra, no en el programa nuclear.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró a la televisión estatal que, hasta el viernes por la noche, no se había cerrado ningún acuerdo con Estados Unidos, y añadió que la gestión del estrecho de Ormuz debe ser decidida entre Irán y Omán.
Baghaei también afirmó que Irán se centra actualmente en poner fin a la guerra con Estados Unidos y que «no estamos negociando sobre el programa nuclear iraní».
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones con Irán, antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tome su decisión sobre el acuerdo con Teherán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, afirmó el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo pendiente de aprobación definitiva.