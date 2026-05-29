Teleshow

Daniela Christiansson cada vez más adaptada a la Argentina: mate, facturas y un tierno mensaje en español

Recién llegada al país para vivir con Maxi López y sus hijos, la modelo sueca describió su proceso de integración en familia

Guardar
Google icon

Daniela Christiansson se mostró cada vez más adaptada a la rutina argentina (Instagram)

La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca la vida de su marido, el exfutbolista Maxi López. En sus primeras jornadas en el país, la modelo compartió un mensaje en redes sociales en el que agradeció el recibimiento y relató sus impresiones sobre este proceso de adaptación.

“¡Hola! Les quería decir muchas gracias por todo el cariño, todo el amor, toda la linda bienvenida que he recibido en estos días”, expresó Daniela en una de sus publicaciones, donde se mostró sonriente, sosteniendo un mate y visiblemente emocionada. Su mensaje incluyó una reflexión sobre los desafíos de comunicarse en español.

PUBLICIDAD

“El español lo hablo, lo entiendo superbién, pero no me sale todavía fluidamente. También porque con Maxi estamos acostumbrados de hablar en italiano juntos, así que expresarme con él en español me sale... me cuesta para que me salga naturalmente. Pero bueno, todo es una experiencia, todo se aprende y estoy superfeliz de estar acá. Así que realmente muchas gracias. Los amo, los queremos y les mando muchos besos”.

Vista aérea de una mesa de madera con un mate con yerba, un termo azul, un vaso de agua, facturas variadas y un servilletero
La modelo Daniela Christiansson comparte una mesa preparada con un típico ritual argentino para disfrutar en compañía de la familia

Nacida en Suecia y afincada en suiza, gran parte de la vida y carrera profesional de la modelo transcurrió en Europa. El desembarco en la Argentina representa un cambio significativo, tanto a nivel personal como cultural. Para Daniela, esta mudanza implica nuevas rutinas y costumbres, muchas de ellas compartidas junto a Maxi López y sus hijos, Elle de tres años y Lando, nacido el 31 de diciembre pasado.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos más visibles en la integración de Daniela a la vida argentina es su acercamiento a las costumbres locales. En una de las imágenes compartidas en redes, se observa una mesa que reúne varios íconos del desayuno y la merienda en la cultura local: un termo celeste, un mate con inscripciones de River, un vaso de agua y una bandeja con facturas variadas. La leyenda sobre la foto refuerza el sentido de pertenencia: “Esperando a la familia con unos ricos mates y facturas”.

La escena se completa con la presencia de Maxi López y sus hijos, quienes acompañan estos momentos cotidianos. En uno de los videos, Daniela muestra a la familia reunida alrededor de la mesa. El exfutbolista, mate en mano, comparte la charla con los niños. Él misma comenta a cámara: “Qué lindo, cómo me esperan con unos ricos mates, con Elle, con Landito, y con todo lo que papi no puede comer”.

Un hombre con camisa azul, Maxi López, sonríe detrás de su hija Elle, una niña rubia con vestido rosa que sonríe a cámara. Están sentados en una mesa
El exfutbolista argentino Maxi López disfruta de un tierno momento con su hija Elle, ambos sonriendo en un ambiente relajado

El mate y las facturas, símbolos indiscutidos de la cultura argentina, se convierten en vehículos de integración. Para la modelo, estos rituales cotidianos funcionan como puentes para acercarse a la idiosincrasia local y fortalecer los lazos familiares.

La familia ocupa un lugar central en el proceso de adaptación de la modelo. La presencia activa de los hijos y la compañía de Maxi López aparecen recurrentemente en sus relatos. El hecho de compartir espacios y costumbres, como la merienda en torno a una mesa colmada de dulces y mate, ayuda a crear un entorno de contención y pertenencia.

Las imágenes registran a los niños sonrientes junto a sus padres, en una atmósfera distendida y familiar. El vínculo entre todos resulta clave para que Daniela se sienta acompañada en este nuevo contexto. La posibilidad de incorporar tradiciones argentinas, como el mate y las facturas, se da en un marco de alegría y complicidad familiar.

Una mujer rubia sonríe mientras sostiene a un bebé, y una niña rubia con una bebida mira a la cámara en un restaurante con iluminación cálida
Daniela Christiansson junto a sus hijos en un restaurante, compartiendo un momento de felicidad y amor familiar

En los mensajes que comparte, subraya que cada día es una nueva experiencia. El aprendizaje del idioma y la vida diaria en la Argentina se afrontan con entusiasmo, apoyada siempre por su círculo íntimo.

La decisión de mudarse junto a Maxi responde a un proyecto personal y familiar. En la actualidad, su día a día en la Argentina la enfrenta a costumbres diferentes, nuevos códigos y desafíos idiomáticos. Aunque reconoce las dificultades para expresarse en español de manera natural, destaca el aprendizaje constante y la satisfacción de vivir esta etapa junto a su pareja y sus hijos.

Temas Relacionados

Daniela ChristianssonMaxi López

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pepe Cibrián recordó cómo nació su historia de amor en una app de citas: “Nadie me creía que era yo”

En su paso por Infobae en Vivo, el creador de Drácula 2. La resurrección habló de su nuevo espectáculo y evocó los comienzos de la relación con su marido Ezequiel Frezzotti

Pepe Cibrián recordó cómo nació su historia de amor en una app de citas: “Nadie me creía que era yo”

La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

Después de posar sonrientes para un video, la modelo se refirió a las idas y vueltas en la relación con la madrina de una de sus hijas

La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

A puro baile por las calles de Budapest: la familia Latorre palpita la final de la Champions League

Desde temprano, Yanina, Diego y sus hijos Lola y Dieguito disfrutaron del Fan Fest y de los espacios emblemáticos organizados por la UEFA para los hinchas un día antes del choque entre el PSG y el Arsenal

A puro baile por las calles de Budapest: la familia Latorre palpita la final de la Champions League

Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone asistieron con sus esposas Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza al gran espectáculo de Nico Vázquez. Un rato antes, el menor de la dinastía había sido confirmado por Lionel Scaloni en la lista para el Mundial

Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

En su visita a Paren la Mano, el conductor y referente en el tema dejó afuera a una figura clave, lo que derivó en una discusión en el piso y en las redes

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

DEPORTES

Los detalles del fuerte cruce entre Zampedri y Paredes en la eliminación de Boca en la Libertadores: “Nos subestimaron un montón”

Los detalles del fuerte cruce entre Zampedri y Paredes en la eliminación de Boca en la Libertadores: “Nos subestimaron un montón”

El futuro de Claudio Úbeda en Boca Juniors: los gestos que profundizan las dudas sobre su continuidad

Michael Owen alerta sobre Inglaterra: “Me preocupa nuestra defensa, aunque somos fuertes en ataque”

João Pedro elogió el método de Carlo Ancelotti y habló sobre la presión de jugar para Brasil pese a quedar fuera del Mundial

Dura crítica de un ex Boca Juniors a Juan Román Riquelme tras la eliminación de la Libertadores: “¿Tiene la verdadera intención de que le vaya bien al club?”

TELESHOW

Pepe Cibrián recordó cómo nació su historia de amor en una app de citas: “Nadie me creía que era yo”

Pepe Cibrián recordó cómo nació su historia de amor en una app de citas: “Nadie me creía que era yo”

La reflexión de Paula Chaves luego del reencuentro público con Zaira Nara: “Tuvimos una amistad muy linda”

A puro baile por las calles de Budapest: la familia Latorre palpita la final de la Champions League

Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Mario Pergolini eligió a los cinco mejores músicos del rock nacional y generó polémica: “¿Por qué no está?”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos

EN VIVO: La cancillería iraní aseguró que aún no hay un “acuerdo final” con Estados Unidos

Niña Pastori homenajea al histórico sello Fania: “La salsa y el flamenco son como primos hermanos”

El cargamento de cocaína y armas incautado en Ayutla es trasladado bajo custodia a la capital de Guatemala

Reloj en contra: Los históricos Águila y Hércules con plazo de 365 días para hallar comprador en El Salvador

Universidad de El Salvador es premiada por monitorear riesgos sísmicos y atención social