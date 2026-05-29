Daniela Christiansson cada vez más adaptada a la Argentina: mate, facturas y un tierno mensaje en español

Daniela Christiansson se mostró cada vez más adaptada a la rutina argentina (Instagram)

La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca la vida de su marido, el exfutbolista Maxi López. En sus primeras jornadas en el país, la modelo compartió un mensaje en redes sociales en el que agradeció el recibimiento y relató sus impresiones sobre este proceso de adaptación.

“¡Hola! Les quería decir muchas gracias por todo el cariño, todo el amor, toda la linda bienvenida que he recibido en estos días”, expresó Daniela en una de sus publicaciones, donde se mostró sonriente, sosteniendo un mate y visiblemente emocionada. Su mensaje incluyó una reflexión sobre los desafíos de comunicarse en español.

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“El español lo hablo, lo entiendo superbién, pero no me sale todavía fluidamente. También porque con Maxi estamos acostumbrados de hablar en italiano juntos, así que expresarme con él en español me sale... me cuesta para que me salga naturalmente. Pero bueno, todo es una experiencia, todo se aprende y estoy superfeliz de estar acá. Así que realmente muchas gracias. Los amo, los queremos y les mando muchos besos”.

La modelo Daniela Christiansson comparte una mesa preparada con un típico ritual argentino para disfrutar en compañía de la familia

Nacida en Suecia y afincada en suiza, gran parte de la vida y carrera profesional de la modelo transcurrió en Europa. El desembarco en la Argentina representa un cambio significativo, tanto a nivel personal como cultural. Para Daniela, esta mudanza implica nuevas rutinas y costumbres, muchas de ellas compartidas junto a Maxi López y sus hijos, Elle de tres años y Lando, nacido el 31 de diciembre pasado.

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Uno de los elementos más visibles en la integración de Daniela a la vida argentina es su acercamiento a las costumbres locales. En una de las imágenes compartidas en redes, se observa una mesa que reúne varios íconos del desayuno y la merienda en la cultura local: un termo celeste, un mate con inscripciones de River, un vaso de agua y una bandeja con facturas variadas. La leyenda sobre la foto refuerza el sentido de pertenencia: “Esperando a la familia con unos ricos mates y facturas”.

La escena se completa con la presencia de Maxi López y sus hijos, quienes acompañan estos momentos cotidianos. En uno de los videos, Daniela muestra a la familia reunida alrededor de la mesa. El exfutbolista, mate en mano, comparte la charla con los niños. Él misma comenta a cámara: “Qué lindo, cómo me esperan con unos ricos mates, con Elle, con Landito, y con todo lo que papi no puede comer”.

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El exfutbolista argentino Maxi López disfruta de un tierno momento con su hija Elle, ambos sonriendo en un ambiente relajado

El mate y las facturas, símbolos indiscutidos de la cultura argentina, se convierten en vehículos de integración. Para la modelo, estos rituales cotidianos funcionan como puentes para acercarse a la idiosincrasia local y fortalecer los lazos familiares.

La familia ocupa un lugar central en el proceso de adaptación de la modelo. La presencia activa de los hijos y la compañía de Maxi López aparecen recurrentemente en sus relatos. El hecho de compartir espacios y costumbres, como la merienda en torno a una mesa colmada de dulces y mate, ayuda a crear un entorno de contención y pertenencia.

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Las imágenes registran a los niños sonrientes junto a sus padres, en una atmósfera distendida y familiar. El vínculo entre todos resulta clave para que Daniela se sienta acompañada en este nuevo contexto. La posibilidad de incorporar tradiciones argentinas, como el mate y las facturas, se da en un marco de alegría y complicidad familiar.

Daniela Christiansson junto a sus hijos en un restaurante, compartiendo un momento de felicidad y amor familiar

En los mensajes que comparte, subraya que cada día es una nueva experiencia. El aprendizaje del idioma y la vida diaria en la Argentina se afrontan con entusiasmo, apoyada siempre por su círculo íntimo.

La decisión de mudarse junto a Maxi responde a un proyecto personal y familiar. En la actualidad, su día a día en la Argentina la enfrenta a costumbres diferentes, nuevos códigos y desafíos idiomáticos. Aunque reconoce las dificultades para expresarse en español de manera natural, destaca el aprendizaje constante y la satisfacción de vivir esta etapa junto a su pareja y sus hijos.

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