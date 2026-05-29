Michael Owen alerta sobre Inglaterra: “Me preocupa nuestra defensa, aunque somos fuertes en ataque”

Michael Owen advierte que la defensa sigue siendo el punto débil de la selección de Inglaterra rumbo al Mundial 2026 (Reuters/Lee Smith)

El debate sobre Inglaterra y su camino al Mundial 2026 se enciende fuera de la cancha con la voz de uno de sus ídolos: Michael Owen no esquiva la polémica y dispara una advertencia que recorre vestuarios y tribunas. A pesar de la potencia que despliega el ataque inglés, el exdelantero plantea un reto urgente: la defensa sigue siendo el talón de Aquiles de un equipo que sueña con romper su sequía internacional en Estados Unidos.

El análisis de Owen sobre las debilidades defensivas

El exgoleador inglés, en diálogo con GOAL, puso el foco en la diferencia de nivel entre la delantera y la zaga. Owen sostiene que, si el equipo aspira a competir en serio por un título internacional en Estados Unidos, será indispensable fortalecer la defensa. Su inquietud parte del contraste entre el potencial ofensivo y la falta de garantías en la última línea.

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El exdelantero inglés destaca la potencia ofensiva de Inglaterra, pero subraya la falta de solidez en la zaga actual (Reuters/Jason Cairnduff)

Para Owen, la selección inglesa muestra evidentes carencias defensivas, a pesar del brillo individual de sus delanteros. “Me preocupa nuestra defensa, aunque somos fuertes en ataque”, reiteró el exjugador, y reconoció que la plantilla actual cuenta con figuras de calidad para el ataque, pero todavía no logra ofrecer una seguridad plena en el fondo.

La diferencia se acentúa, según Owen, al comparar la defensa actual con la de la denominada “Generación Dorada”. El exdelantero advierte que el equipo de hoy carece de nombres con la jerarquía y experiencia de los históricos, lo que genera dudas sobre la capacidad para resistir ante rivales de alto nivel en un torneo mundialista.

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Qué figuras del pasado sumarían valor

Al momento de imaginar refuerzos ideales para la plantilla de 2026, Owen se inclinó por dos nombres: Rio Ferdinand y Steven Gerrard. “Cuando tienes a alguien tan bueno como Gerrard, le buscas sitio”, resumió, y subrayó también el aporte que podría ofrecer Ferdinand en defensa. Consideró que Wayne Rooney fue uno de los mejores, pero que la posición está bien cubierta actualmente.

La ausencia de figuras históricas como Rio Ferdinand y Steven Gerrard en la plantilla preocupa a Owen de cara al torneo internacional (YouTube: Rio Ferdinand Presents)

La selección de Owen refleja su visión sobre las prioridades del plantel: un defensor central de élite y un mediocampista creativo como piezas que harían una diferencia clara. Esta preferencia evidencia las áreas donde percibe las mayores debilidades del equipo actual.

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Comparaciones entre generaciones y el presente

Owen fue consultado sobre qué integrantes del equipo actual podrían haber competido por un puesto en el once ideal que jugó entre 2002 y 2006. Su respuesta fue cautelosa: “Es difícil de decir. El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años”. De todos modos, destacó que Harry Kane sería un candidato seguro y que Declan Rice podría integrarse en un mediocampo junto a Scholes, Gerrard y Lampard.

Según Owen, ningún defensa central actual supera la jerarquía de la Generación Dorada de Inglaterra del 2002 al 2006 (Mandatory Credit: Action Images / John Sibley Livepic/File Photo)

En ese repaso histórico, Owen recordó que la lateral izquierda estuvo ocupada por futbolistas como Joe Cole, Scholes, Barmby o Downing. Sin embargo, fue enfático al afirmar que ningún central de la plantilla actual supera a los referentes del pasado. En su visión, Jordan Pickford podría ser una excepción en la portería, dado que nunca hubo un titular fijo en ese puesto.

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El exdelantero fue escéptico respecto a la comparación con los grandes centrocampistas y delanteros de principios de siglo: “¿Alguien mejor que Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney o David Beckham? Probablemente no; quizá tres o cuatro, pero es difícil afirmarlo”.

Cambios en la dirección técnica y el impacto en la plantilla

La transición de Gareth Southgate a Thomas Tuchel como seleccionador ha provocado una renovación en la convocatoria para el Mundial 2026. Owen opinó que la ausencia de nombres como Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, Trent Alexander-Arnold y Adam Wharton ha sorprendido y mantiene abierto el debate sobre la profundidad de la plantilla.

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El cambio de Gareth Southgate a Thomas Tuchel como seleccionador provocó renovaciones sorpresa en la convocatoria para el Mundial (John Walton/PA vía AP, Pool)

Durante el ciclo de Southgate, Inglaterra alcanzó semifinales de Mundial y final de Eurocopa, resultados que elevaron las expectativas. Ahora, Tuchel asume el reto de igualar o superar esos logros, con una selección que, en palabras de Owen, ya no cuenta con la misma abundancia de figuras de élite.

El hecho de que Inglaterra lleve más de seis décadas sin títulos internacionales añade presión al proceso actual. La plantilla renovada busca romper esa racha y consolidarse en el escenario mundial, a pesar de las dudas sobre la defensa.

El dilema de la defensa y el futuro inmediato

Owen señala que el equilibrio entre defensa y ataque es la clave para que Inglaterra rompa su racha negativa en grandes torneos (REUTERS/Chris Radburn)

La opinión de Michael Owen resume el dilema central para los próximos meses: mejorar la solidez defensiva sin perder el poder ofensivo que caracteriza a esta generación. Según el exgoleador, la clave para que Inglaterra sea protagonista en Estados Unidos será encontrar el equilibrio entre ambas facetas.

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En síntesis, la selección inglesa afronta el desafío de corregir su principal debilidad estructural en defensa, mientras explota a fondo su arsenal en ataque. De cara al Mundial 2026, el análisis de Owen a GOAL subraya la necesidad de incorporar liderazgo y jerarquía en la zaga, convencido de que solo así Inglaterra podrá aspirar a romper su larga sequía de títulos internacionales.