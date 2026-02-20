La vitamina E previene trastornos neurológicos y protege la función muscular al combatir el daño oxidativo celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina E suele pasar desapercibida frente a otros nutrientes más populares, pero su impacto en la salud es mucho mayor de lo que muchos imaginan. Un nivel adecuado de vitamina E resulta esencial para el funcionamiento neurológico, muscular y la protección celular frente al daño oxidativo.

Su déficit, aunque poco frecuente en adultos sanos, puede acarrear graves consecuencias, especialmente en personas con problemas de absorción de grasas y en recién nacidos prematuros, según Mayo Clinic y el National Institutes of Health (NIH).

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina E

La deficiencia de vitamina E se ha vinculado con la aparición de neuropatía periférica, debilidad muscular, problemas de coordinación y retinopatía del prematuro. De acuerdo con Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), las personas con enfermedades hepáticas, pancreatitis, fibrosis quística o trastornos en la vesícula biliar muestran mayor riesgo de deficiencia, ya que estos cuadros dificultan la absorción de grasas y, por ende, de este nutriente liposoluble.

En los recién nacidos prematuros, el déficit de vitamina E es especialmente preocupante. El NIH detalla que estos bebés suelen presentar reservas bajas porque la transferencia placentaria de vitamina E es limitada, lo que puede derivar en anemia hemolítica, hemorragia intracraneal y alteraciones en el desarrollo de la retina.

La pancreatitis puede dificultar la absorción de nutrientes liposolubles y aumentar el riesgo de deficiencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado por el National Institutes of Health subraya que la deficiencia puede desencadenar ataxia, pérdida de control motor y lesiones en nervios periféricos y musculares. El estudio identifica que los síntomas neurológicos pueden detenerse e incluso mejorar tras la suplementación adecuada, aunque advierte que la progresión sin tratamiento puede llevar a complicaciones irreversibles.

En adultos, múltiples investigaciones han evaluado la relación entre vitamina E y enfermedades cardiovasculares. Si bien algunos datos sugieren una posible reducción de la mortalidad por enfermedad coronaria en personas con ingestas dietéticas elevadas, los ensayos clínicos más relevantes, como el HOPE y el SELECT, no han comprobado beneficios en la prevención de infartos, accidentes cerebrovasculares o cáncer de próstata.

Tanto Mayo Clinic como el NIH coinciden en que la suplementación prolongada, especialmente en dosis altas, puede incrementar el riesgo de hemorragias y complicaciones cardiovasculares.

Qué alimentos contienen vitamina E

Las fuentes alimentarias más ricas en vitamina E incluyen semillas, aceites vegetales, frutos secos, hortalizas de hojas verdes y cereales fortificados, según Mayo Clinic y NIH. Estos alimentos, además de aportar el nutriente, requieren de la presencia de grasas en la dieta para facilitar su adecuada absorción.

Semillas, aceites vegetales, frutos secos, hortalizas de hojas verdes y cereales fortificados destacados por su valor nutritivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de vitamina E en los tejidos grasos del organismo explica por qué la deficiencia es poco frecuente en adultos sanos. Aun así, las personas con alteraciones hepáticas, regímenes alimentarios inadecuados o enfermedades digestivas siguen siendo vulnerables.

Cómo saber si tengo deficiencia de vitamina E

Los síntomas de déficit de vitamina E pueden variar desde debilidad muscular hasta pérdida de reflejos y trastornos de la coordinación. Mayo Clinic advierte que los signos más tempranos incluyen hiporreflexia, disminución de la visión nocturna y pérdida de sensibilidad vibratoria, mientras que en etapas avanzadas pueden aparecer ataxia, debilidad muscular intensa e incluso arritmias cardíacas y ceguera. En los recién nacidos, la deficiencia se manifiesta con anemia hemolítica y complicaciones visuales, según nreportó un estudio científico.

Según el NIH, el diagnóstico se confirma con análisis de sangre que miden los niveles séricos de alfa-tocoferol, la principal forma activa de la vitamina. Valores inferiores a 8 μmol/L sugieren déficit, sobre todo si se acompañan de trastornos neurológicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas obtiene los quince miligramos diarios recomendados de vitamina E mediante una alimentación balanceada. Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional médico antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente en presencia de enfermedades hepáticas, insuficiencia de vitamina K, afecciones cardíacas graves o antecedentes de accidentes cerebrovasculares, debido a posibles interacciones y riesgos asociados.

Un exceso de vitamina E, generalmente por suplementos y no por la dieta, puede causar náuseas, fatiga, debilidad y dolor de cabeza, y elevar el riesgo de hemorragias o problemas cardiovasculares graves.