Universidad de El Salvador es premiada por monitorear riesgos sísmicos y atención social

Los reconocimientos fueron recibidos por la vicerrectora académica, Evelyn Farfán, y el secretario de Vida Estudiantil, Jorge Cortez, durante la ceremonia de premiación./ Vicepresidencia de la República

La Universidad de El Salvador (UES) recibió el máximo reconocimiento en la edición 2026 de los Premios a la Excelencia de la Educación Superior, una distinción que resalta su liderazgo académico y su capacidad para generar impacto en la sociedad.

El evento, organizado por el Ministerio de Educación (Mined) a través de la Dirección Nacional de Educación Superior y el Consejo de Educación Superior, reunió a 35 instituciones, que presentaron 321 proyectos y movilizaron a más de 10,000 estudiantes, docentes e investigadores.

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Durante la gala de premiación, la UES obtuvo el primer lugar en la categoría de Gestión de Cooperación Académica gracias al proyecto “Red Sísmica Comunitaria en el Complejo Volcánico de Apaneca-Ilamatepec en El Salvador”, desarrollado por la Facultad Multidisciplinaria de Occidente (FMOcc). Este proyecto fue destacado por su contribución al monitoreo y prevención de riesgos en una zona de alta actividad volcánica, así como por su enfoque en la colaboración entre la academia y las comunidades.

El reconocimiento fue recibido por la vicerrectora académica, doctora Evelyn Farfán, y el secretario de Vida Estudiantil, Jorge Cortez, quienes subieron al escenario en representación de la alma mater.

La UES también fue distinguida con el segundo lugar en la categoría de Vinculación Social por el Programa de Atención Integral a Pacientes con Alteraciones del Desarrollo (PAIPAD), iniciativa impulsada por la Facultad de Odontología. El PAIPAD ha sido valorado por su labor en el acceso a la atención especializada para personas con condiciones del desarrollo, fortaleciendo el compromiso social universitario y la integración de la docencia y la investigación al servicio de la población.

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La UES fue premiada por el proyecto “Red Sísmica Comunitaria en el Complejo Volcánico de Apaneca-Ilamatepec en El Salvador”, que impulsa la Facultad Multidisciplinaria de Occidente./ Redes de la UES

La edición 2026 de los Premios a la Excelencia de la Educación Superior reconoció a un grupo de 60 finalistas, distribuidos en 20 categorías que abordan temáticas como innovación académica, formación para el futuro, investigación científica, transformación digital educativa, responsabilidad y sostenibilidad ambiental, internacionalización, cultura, inclusión educativa y vinculación social. Las instituciones galardonadas fueron seleccionadas tras un proceso competitivo que reunió propuestas de alto nivel y relevancia para el sector educativo salvadoreño.

Durante la ceremonia, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, subrayó el papel histórico de la educación superior como motor de transformación social y generación de conocimiento. Ulloa enfatizó que las universidades enfrentan desafíos derivados de la revolución tecnológica, la digitalización y el avance de la inteligencia artificial, y señaló los avances del país en modernización del Estado, innovación tecnológica y economía digital. Mencionó iniciativas como la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales, la transformación digital de los servicios públicos y el fortalecimiento de capacidades a través de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), dirigida por Claudia de Larín.

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Por su parte, la ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó la función esencial de la investigación científica en la academia y el impacto positivo de los proyectos finalistas en el desarrollo nacional. Trigueros resaltó que la diversidad de categorías premiadas refleja el compromiso de las instituciones con la innovación, la formación para el futuro, la transformación educativa, la cultura, el arte, la responsabilidad social y ambiental.

La Universidad de El Salvador presentó más de 40 proyectos, una cifra que evidencia su rol estratégico en la educación superior y su capacidad de respuesta ante los desafíos tecnológicos y socioeconómicos globales. Según publicó la institución en sus redes oficiales, estos proyectos buscan articular la investigación, la docencia y la proyección social para contribuir al bienestar de la sociedad salvadoreña.

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La edición 2026 de los Premios reconoció a 60 finalistas en 20 categorías sobre innovación académica, inclusión educativa y sostenibilidad ambiental./(Vicepresidencia de la República)

El Premio a la Gestión de Cooperación Académica fue entregado por el vicepresidente Ulloa a la Universidad de El Salvador, la Universidad Tecnológica y la Universidad Francisco Gavidia. Ulloa afirmó que los conceptos de innovación, ética e impacto representan la visión de la educación superior que el país está proyectando para los próximos años.

La participación de la UES en la gala 2026 reafirma su liderazgo en la generación de conocimiento relevante y en la vinculación con la sociedad, consolidando su posición como referente nacional en la formación de profesionales y la investigación aplicada.

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