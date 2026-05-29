Sociedad

Santa Fe: dos policías murieron al chocar de frente con un camión detenido en la ruta 98

El accidente ocurrió durante la madrugada de hoy entre las ciudades de Vera y Tostado. El semirremolque estaba sin la señalización adecuada. También hay dos heridos

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Un coche blanco subcompacto impactado contra el lateral de un camión grande en una carretera oscura, con un vehículo policial a la derecha
El siniestro se produjo en la Ruta 98 (Policía de Santa Fe)

Dos policías de la división investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe murieron esta madrugada tras un violento choque en la ruta provincial 98, en jurisdicción de Vera.

El Renault Logan oficial en el que viajaban impactó frontalmente contra la parte trasera de un acoplado detenido. La fiscalía investiga si el semirremolque estaba señalizado y cómo ocurrió el siniestro.

El choque ocurrió pasadas las 3 de la madrugada entre los kilómetros 55 y 56 de la traza que une Vera y Tostado. El aviso a las autoridades llegó cerca de las 3.50, cuando automovilistas encontraron el vehículo incrustado en la parte trasera del transporte.

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Antes de las cinco de la madrugada, agentes del Área Científica de la PDI llegaron al lugar y comenzaron las pericias por orden de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación. La novedad se comunicó a la Jefatura de la Unidad Regional XIX del departamento Vera y luego al fiscal de Flagrancia de esa ciudad, que ordenó informes médicos sobre los heridos, la identificación del camionero y de los testigos, y las pericias accidentológicas, según el mismo medio.

Primer plano de un coche azul claro dañado y parcialmente bajo un camión de carga por la noche, con la puerta abierta y fragmentos de vidrio en el suelo
El vehículo quedó incrustado en la parte trasera del camión: fallecieron dos policías (Policía de Santa Fe)

Las víctimas

Los fallecidos fueron identificadas como la oficial Milena Martinucci, de 44 años, y el oficial Pablo Mansilla, de 49, oriundo de Tostado. La mujer murió en el lugar y Mansilla falleció a las 9.30. Los otros dos ocupantes, Gastón Carruega y Diego Farías (30) quedaron internados en estado delicado.

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El auto siniestrado era un Renault Logan oficial de la Policía de Investigaciones. Los agentes viajaban hacia Avellaneda para realizar un allanamiento en una causa por microtráfico de estupefacientes.

Qué se investiga: señalización, ubicación y condiciones del choque

La investigación se centra en determinar si el acoplado o semirremolque estaba correctamente señalizado al momento del impacto. Los peritajes apuntan a establecer si el camión estaba estacionado en un lugar habilitado, si contaba con balizas de precaución y cuáles eran las condiciones meteorológicas cuando ocurrió el choque.

El semirremolque estaba detenido sobre la banquina sur de la ruta, por un desperfecto mecánico, mientras que el camión Ford que lo remolcaba se encontraba a varios metros de distancia.

El camión era conducido por un hombre oriundo de la provincia del Chaco. Tanto el gobernador, Maximiliano Pullaro, como el ministro de Seguridad, Pablo Coccochioni, están en conocimiento desde el primer momento de esta situación.

El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, Sebastián Montenote, dijo a la prensa local que “el acoplado no estaba señalizado, según la primera información que tenemos". Y agregó: “Estamos investigando y tratando de establecer cuál fue la mecánica exacta del accidente”.

En el lugar trabajaron patrulleros de la Guardia Rural Los Pumas, efectivos de la Unidad Regional XIX Vera, bomberos, personal sanitario, Seguridad Vial y peritos especializados. El tránsito fue interrumpido o desviado parcialmente a velocidad reducida mientras avanzaban las tareas de rescate y peritaje, informaron esos medios.

Otro policía fallecido en Rosario

La Unidad Regional I de Santa Fe presentó honores durante el paso del cortejo fúnebre del suboficial de Policía Daniel Gustavo Velozo, que murió tras chocar en el centro de Rosario mientras escoltaba un traslado de órganos, según informó Aire de Santa Fe.

El homenaje se realizó este lunes con un dispositivo de unidades móviles y motocicletas apostado en la zona de la Fuente de la Cordialidad, donde los efectivos rindieron el último adiós cuando los restos se dirigían hacia la localidad natal del agente.

El mismo medio precisó que Velozo tenía 23 años y que el accidente ocurrió el domingo por la mañana en la zona de Tribunales de Rosario, durante un operativo especial para escoltar una ambulancia que trasladaba órganos con destino al aeropuerto.

Según trascendió, el policía abría paso al vehículo sanitario cuando la motocicleta colisionó con un auto.

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