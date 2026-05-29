El cargamento de cocaína y armas incautado en Ayutla es trasladado bajo custodia a la capital de Guatemala

Un agente de seguridad con equipo táctico transporta dos paquetes de evidencia marcados con 'MP' y 'EVIDENCIA', posiblemente tras un operativo. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Los 117 kilos de cocaína y el arsenal decomisados en un narcolaboratorio desmantelado en Ayutla, San Marcos, fueron trasladados este jueves bajo fuertes medidas de seguridad a la bodega de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación, Unagob, en la zona 14 de la capital guatemalteca, donde quedaron bajo resguardo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en un operativo que las autoridades presentan como un golpe a las estructuras criminales que operan en la frontera con México.

Entre lo incautado había 14 fusiles, cuatro pistolas, 43 cargadores para fusil, 10 cargadores para pistola y 1.346 municiones de distintos calibres. Durante el procedimiento también fueron capturadas ocho personas, que ahora están bajo investigación por posibles vínculos con redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

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El cargamento llegó a bordo de helicópteros de la Unagob desde la aldea Zanjón San Lorenzo, en el municipio de Ayutla. Tras su arribo a los hangares de la unidad aérea, la droga, el armamento y los demás ilícitos fueron llevados a las bodegas de la SGAIA de la Policía Nacional Civil, donde permanecerán mientras continúan los procesos establecidos y las investigaciones.

El decomiso corresponde a 122 paquetes de cocaína localizados el martes en una instalación que, de acuerdo con las autoridades, operaba como centro de procesamiento y empaque de droga en la frontera suroccidental del país. Agentes especializados verificaron el embalaje mientras el material era ingresado a resguardo.

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Un agente de seguridad con equipo táctico transporta dos paquetes de evidencia marcados con 'MP' y 'EVIDENCIA', posiblemente tras un operativo. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El viceministro dijo que el lugar era una empacadora de cocaína y pasta base

El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza Víctor Hugo Cruz afirmó que el inmueble funcionaba como un centro de procesamiento de droga. “Se encontró una empacadora, prácticamente de cocaína y de pasta base, y ese es el éxito de desmantelar estas cocinas y laboratorios”, dijo Cruz al Diario de Centroamérica.

Las autoridades no descartan que el laboratorio tenga conexiones con cárteles mexicanos por la ubicación estratégica del inmueble y por la ruta utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico. “No lo descartamos y seguramente la droga usualmente iba hacia el norte y probablemente tenga relaciones con el narcotráfico”, dijo Cruz.

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Un agente de seguridad con equipo táctico transporta dos paquetes de evidencia marcados con 'MP' y 'EVIDENCIA', posiblemente tras un operativo. (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

Para las fuerzas de seguridad, la incautación también tiene un impacto financiero sobre las organizaciones criminales. “Cada incautación que nosotros hacemos es financiamiento que se les quita a las estructuras criminales”, sostuvo Víctor Hugo Cruz.

El viceministro añadió que la coordinación entre instituciones ha ampliado la capacidad operativa en áreas clave para el trasiego de drogas. “Nuevamente, el trabajo interinstitucional fortalece también al Estado y permite llegar a todas las áreas donde se pueden hacer estas incautaciones”, dijo Cruz.

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El operativo fue ejecutado con el Ejército en una zona fronteriza bajo vigilancia

El operativo fue ejecutado de manera conjunta entre fuerzas antinarcóticas y el Ejército de Guatemala, como parte de las acciones de combate al narcotráfico en zonas fronterizas, según las autoridades. La localización del narcolaboratorio, añadieron, fue resultado de labores de inteligencia, entrenamiento especializado y coordinación táctica entre las instituciones de seguridad.

“Esto es parte de la especialización que tienen las fuerzas antinarcóticas. Un trabajo en conjunto que se hace con el Ejército: preparación, entrenamiento, inteligencia, y estos son los resultados”, afirmó Cruz, en declaraciones al Diario de Centroamérica.

En otra declaración incluida en el mismo material, el viceministro dijo: “Estas son parte de las acciones que estamos haciendo en conjunto con el Ejército para trabajar en esas zonas donde se tiene inteligencia sobre algunos laboratorios”.

Ayutla, en el departamento de San Marcos, sigue siendo una de las zonas más vigiladas por las autoridades por su cercanía con la frontera mexicana, una región históricamente utilizada para el trasiego de droga, armas y otros productos ilícitos. Las autoridades indicaron que el operativo representa un nuevo golpe contra estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas que operan en esa franja limítrofe.

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala también se pronunció sobre el desmantelamiento del recinto donde se procesaba droga. “El reciente operativo realizado por Guatemala contra un laboratorio de drogas demuestra su compromiso de llevar la lucha contra los narcoterroristas a su país. Este es otro éxito para la Coalición de las Américas Contra los Carteles. Juntos, estamos trabajando para combatir el flagelo del narcoterrorismo en la región”, publicó la misión diplomática estadounidense en redes sociales.