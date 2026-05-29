Los detalles del fuerte cruce entre Zampedri y Paredes en la eliminación de Boca en la Libertadores: “Nos subestimaron un montón”

Boca Juniors quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores al caer por 1-0 contra Universidad Católica. Uno de los grandes protagonistas de la noche en La Bombonera fue Fernando Zampedri, delantero del elenco chileno reconocido hincha de River Plate. El atacante tuvo un tenso cruce en la cancha con Leandro Paredes y lanzó fuertes declaraciones ante la prensa una vez finalizado el duelo.

A lo largo del desarrollo del partido, el volante de la selección argentina y el delantero con pasado en Atlético Tucumán tuvieron constantes discusiones y encuentros friccionados. Con el resultado a favor del equipo visitante y un ambiente adverso en La Bombonera, Zampedri fue reemplazado a los 88 minutos para dejarle su lugar a Matías Palavecino. En ese momento, se vivió el episodio más tenso de la noche, que tuvo como protagonistas a los dos capitanes.

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Cuando Zampedri se preparaba para dejar la cancha y se quitaba la cinta con lentitud, Paredes se acercó y lo empujó para apurar su salida, con el árbitro Wilmar Roldán a pocos metros. Mientras ambos estaban trenzados, el árbitro intervino para separarlos y, mientras se alejaba, el delantero le hizo reiteradamente el gesto de “hablar mucho” con la mano y le gritó “te quedás afuera, bocón”. Camino al banco, también dirigió gestos hacia la platea. “Qué huevos grandes tenemos”, expresó el atacante después del cruce en una Bombonera todavía encendida por el desenlace del partido.

El delantero disparó contra el Xeneize luego de su eliminación de la Libertadores

Después del partido, Zampedri extendió el tono del cruce en sus declaraciones. “La verdad que es un duro rival en un estadio muy importante. Pero quiero destacar toda la copa, en el inicio nos subestimaron un montón. Hoy dejamos afuera a un equipo que supuestamente iba a clasificar caminando y no fue así. Hay que respetar un poco más a esta institución. Los partidos se ganan adentro de la cancha, jugando, no de la boca para afuera. Hay que rescatar la copa que hizo Universidad Católica. La de Boca no lo fue. Tenemos un mérito muy grande acá”, remarcó en diálogo con la transmisión oficial de la Libertadores.

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Por su parte, en declaraciones con ESPN, apuntó: “En la previa no nos tenían fe de que íbamos a clasificar y terminamos saliendo primeros. Creo que mucha gente nos subestimó. De este lado de la cordillera nos han subestimado desde el inicio y hoy dimos cuenta que los partidos se ganan jugando y no de la boca para afuera. Dejamos a esta institución muy alto”.

En la misma línea, insistió con una respuesta directa al clima que rodeó la serie y al choque con Boca: “Hablaban de que nos dejaban afuera a nosotros, como si fuéramos un equipo muy chico o que no podía clasificar. Nos subestimaron, creo yo. Los partidos se juegan en la cancha. Hablaron muy mal de nosotros, vi muchos comentarios criticando a Católica sobre que Boca clasificaba caminando la fase de grupos y hoy le toca salir terceros. Ahora se la tiene que aguantar”. Más tarde trasladó ese tono a sus redes sociales. Publicó un estado en Instagram con una frase provocadora acompañada por el emoji de “boca cerrada” y el mensaje “no se la crean que es IA”.

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El posteo de Zampedri tras la victoria de U. Católica sobre Boca en La Bombonera (@ferzampedri_20)

Leandro Paredes, que dejó de lado la polémica con Zampedri y aseguró que “quedó en la cancha”, fue uno de los pocos que habló después de la eliminación. “Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele porque teníamos ilusión, muchas ganas de pelear esta competición, la anterior también. Ya está. Queda mejorar, hacer autocrítica, no estuvimos a la altura. Hay que pensar en lo que viene”, dijo el capitán del Xeneize.

Consultado también por la continuidad del entrenador, Paredes evitó profundizar. “No sabemos nada de la continuidad de Úbeda, son decisiones que debe tomar el club. No somos quienes tomamos la decisión”. El entrenador, que podría tener las horas contadas en el club, también evitó dar indicios sobre su futuro en la conferencia de prensa: “Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro. Pasan estas situaciones y hay mucho más de cautela y de silencio. Ahora lo vamos a hablar”

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La derrota tuvo una dimensión histórica: Boca Juniors quedó afuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores después de 32 años. La eliminación dejó al conjunto de Úbeda fuera de los octavos de final del principal torneo continental. Su próximo paso será el playoff de la Sudamericana ante O’Higgins: abrirá la serie en La Bombonera y la definirá en Chile. Si avanza, enfrentará en octavos a Recoleta de Paraguay.

Ese cuadro también impacta en el recorrido de River Plate. El equipo dirigido por el Eduardo Chacho Coudet ya está clasificado a octavos de final como primero de su grupo y espera al ganador del cruce entre Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. Si River y Boca avanzan en la Sudamericana, podrían enfrentarse en semifinales.

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