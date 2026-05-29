El futuro de Claudio Úbeda en Boca Juniors: los gestos que profundizan las dudas sobre su continuidad

Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La primera caída en la historia de Boca Juniors en la Bombonera contra un rival chileno también significó su eliminación efectiva en fase de grupos de la Copa Libertadores a manos de la Universidad Católica y el inicio de una transición que tendría a Claudio Úbeda como uno de los primeros en irse del club con vistas al segundo semestre.

El cronista de ESPN, Augusto César, informó que el futuro del Sifón estará lejos de Brandsen 805: “Un fracaso como el de anoche tiene que tener decisiones determinantes y rápidas. La primera que se va a tomar es la no renovación del contrato de Claudio Úbeda. No va a seguir al frente de Boca, tenía vínculo hasta el 30 de junio”.

PUBLICIDAD

El periodista informó que la comunicación institucional sobre esta situación podría darse en las “próximas horas”. Más allá de que todavía no se produjo la reunión entre él y Juan Román Riquelme, el presidente tenía una decisión tomada días antes: “Después de Huracán, Riquelme había decidido que Úbeda cumpla su contrato y se vaya. Esta eliminación profundiza la crisis futbolística en Boca”.

Detalló que el plantel fue licenciado hasta el 18 de junio y la intención es tener un reemplazante para esa fecha. “Boca buscará a un entrenador sin trabajo y sin competencia en la Copa del Mundo. Un entrenador que esté dispuesto a asumir inmediatamente”, afirmó. Este detalle descarta diferentes nombres como Néstor Lorenzo, el DT de Colombia.

PUBLICIDAD

Riquelme se fue antes de que termine el partido entre Boca y la Universidad Católica en la Bombonera

En este sentido, hubo otros gestos que empiezan a adelantar el rumbo que tomará la institución durante el parate por la Copa del Mundo. El primero de ellos no se produjo en la cancha, sino en la zona de palcos del estadio Alberto José Armando. Cuando adicionaron siete minutos, Juan Román Riquelme se retiró de la zona compartida con el entrenador de la Reserva, Mariano Herrón, y el secretario general, Ricardo Rosica, y se reunió en otro palco junto a Raúl Cascini, ex integrante del Consejo de Fútbol, y Cristian Riquelme. Al ídolo se lo notó apesadumbrado a partir del único gol de Clemente Montes a los 33 minutos de juego.

Otra de las reacciones que no pasó desapercibida fue la de Leandro Paredes. El mediocampista central, que fue citado por Lionel Scaloni para el Mundial 2026, aseguró que jugó con una sobrecarga en el isquiotibial y evitó mostrar un respaldo contundente a la hora de hablar sobre el entrenador: “No sabemos nada de la continuidad de Úbeda, son decisiones que debe tomar el club. No somos quienes tomamos la decisión”.

PUBLICIDAD

*Las declaraciones de Leandro Paredes

Por último, el propio Claudio Úbeda también dejó una puerta abierta para el adiós en la conferencia de prensa posterior a la derrota contra Universidad Católica: “No creo que sea un momento para hablar de esto. Creo que tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después tomar una decisión”.

PUBLICIDAD

El ex entrenador de Huracán, Racing y las Juveniles de la selección argentina podría finalizar su ciclo en el Xeneize con un balance de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas en 32 partidos dirigidos como DT principal. Su primera eliminación de relevancia sucedió en las semifinales del Torneo Clausura 2025 ante Racing, ya que perdió 1-0 en la Bombonera y quedó en el centro de la escena por sacar al Changuito Zeballos cuando era el mejor jugador del equipo en el segundo tiempo.

En el primer semestre de 2026, se quedó con el Superclásico de la fecha 15 del Apertura contra River Plate en el Monumental, pero ese partido estuvo lejos de ser una inyección anímica porque acumuló dos victorias en los últimos siete duelos con triunfos a Defensa y Justicia en Florencio Varela y Central Córdoba en Santiago del Estero.

PUBLICIDAD

*Úbeda habló de su continuidad

El Xeneize arrastra tres partidos sin ganar en la Bombonera con dos derrotas y un empate. El primero de esos cruces fue la caída 3-2 en tiempo suplementario ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura y le siguieron los choques con Cruzeiro (1-1) y el reciente con la Universidad Católica (0-1). A esos duelos se suman los traspiés ante la Raposa en Brasil (1-0) y Barcelona SC en Ecuador (1-0). Solo ganó a nivel continental en sus primeros partidos contra los Cruzados en Chile y los ecuatorianos como local.

PUBLICIDAD

Vale remarcar que Úbeda asumió este cargo en reemplazo de Miguel Ángel Russo. El Sifón fue ayudante de Miguelo en su última etapa por Boca Juniors y el fallecimiento del DT, quien es el último en sacar campeón al club de la Copa Libertadores, lo dejó al mando del cargo en octubre de 2025. Curiosamente, se marcharía del club con un invicto sobre River Plate de dos victorias en esa misma cantidad de presentaciones.