Un médico revela por qué el 80% de la longevidad depende de tres hábitos cotidianos

En una entrevista exclusiva durante Infobae al Mediodía, el médico Sebastián La Rosa (MN 147002) detalló que la prevención y la personalización en salud permiten enlentecer el envejecimiento y sumar años de vida con mayor bienestar.

En diálogo con el staff de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, La Rosa sostuvo que la medicina del futuro “tiene que ser predictiva, personalizada y preventiva”. “Somos la primera generación que sabe por qué envejecemos”, afirmó, y remarcó: “Hoy entendemos cuáles son los mecanismos que están actuando en nuestro cuerpo”.

La medicina predictiva y el desafío de enlentecer el envejecimiento

Para La Rosa, el centro del debate ya no es vivir muchos años a cualquier precio, sino “vivir mucho tiempo estando bien”. Al respecto, explicó: “Nadie quiere llegar a los 100 años postrado en la cama, creo que es el objetivo de cero personas”. Por eso, propuso poner el foco en “cómo podemos envejecer ganando tiempo para hacer lo que vos querés hacer”.

El médico Sebastián La Rosa reveló que mejorar el sueño, la alimentación y el ejercicio influye en el 80% de la longevidad saludable (Infobae en Vivo)

El especialista aclaró que “detener el envejecimiento” no implica ciencia ficción, sino reducir la velocidad a la que envejece el cuerpo. “Hoy existe, de hecho, una competencia internacional como unas olimpiadas, a ver quién envejece más lento, porque esto ya se puede medir”, compartió. Esa medición se expresa en un número: “Una persona normal envejece a la velocidad uno. Si hacés más cosas para frenar el envejecimiento, ese número baja a 0.7 o 0.5”.

El pilar de la longevidad es, según La Rosa, “obtener el máximo resultado con el menor esfuerzo posible”. En ese sentido, destacó que el 80 a 85% de los beneficios se logran “mejorando la calidad de sueño, la alimentación y el ejercicio físico”. No es necesario, enfatizó, “hacer terapias superavanzadas ni gastar fortunas”.

Hábitos sostenibles y mitos sobre la longevidad

Entre las estrategias más simples, La Rosa recomendó priorizar la calidad del sueño y mantener horarios regulares para dormir y despertar. “La gente que empieza a medir de verdad la calidad de sueño se encuentra con que necesita más de esas ocho horas que todos escuchamos”, precisó. Advirtió que “un desequilibrio el fin de semana te puede cambiar toda la semana y el nivel de energía”.

Sobre la alimentación, planteó que “una de las estrategias más simples es comer menos, lo que de verdad necesitamos”, y remarcó la importancia de un ejercicio físico variado: “No alcanza con un solo tipo. Necesitás caminar, un poco de aeróbico suave, un poco más fuerte y ejercicio muscular”.

La clave de una alimentación saludable es consumir solo lo necesario y combinar variedad de ejercicios físicos (Infobae en Vivo)

En la charla se mencionó el caso de Bryan Johnson, empresario estadounidense que invierte millones en tratamientos de longevidad. La Rosa contó que “una mujer de cincuenta años, tomando un par de suplementos y haciendo ejercicio y mejorando su alimentación, le ganó a este personaje en velocidad de envejecimiento”. Así, desmitificó la idea de que solo los millonarios pueden acceder a una vejez saludable: “No hace falta gastar dos millones de dólares al año para mejorar estas características”.

Bienestar mental, adaptógenos y calidad de vida en la vejez

El médico subrayó que la longevidad requiere una perspectiva integral, donde la salud mental y la vida social activa también influyen. “Mantener las funciones cognitivas es superimportante”, apuntó, y advirtió que el objetivo es “empujar el momento de aparición de enfermedades más adelante”, condensando los problemas en los últimos años de vida.

Consultado sobre alimentos de moda y suplementos, La Rosa sugirió buscar un equilibrio: “El problema es que muchas veces consideramos solo una parte. Si quisiéramos pensar una dieta perfecta, no lo vamos a hacer porque es demasiado complejo, pero hay que tener en cuenta todas las variables”. Sobre los adaptógenos, aclaró que “funcionan como su nombre indica, ayudan a tolerar mejor el estrés, pero no resuelven la cantidad a la cual estás sometido”.

La Rosa cerró con un mensaje de aliento: “Nunca estás tarde. Siempre podés tener beneficios. No importa si tenés ochenta y cinco años y estás viendo esto, vale la pena que empieces a hacer ejercicio hoy, vale la pena que mejores tu alimentación hoy, vale la pena que priorices hoy”.

El Dr. Sebastián La Rosa, médico especializado en medicina preventiva y longevidad, ofrecerá dos conferencias presenciales en la Ciudad de Buenos Aires el 15 de abril en el Teatro Devoto y el 17 de abril en el Auditorio de Belgrano. En estos encuentros, desarrollará un enfoque basado en evidencia científica para extender los años de vida sana.

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