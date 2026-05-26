El Gobierno frenó la caída de su imagen, pero el 71% de la gente considera que Adorni debería renunciar

Una encuesta reveló que el Gobierno frenó la caída de su imagen, pero que el 71% de la gente quiere que Manuel Adorni renuncie a su cargo

Una encuesta realizada por Opina Argentina reveló que el Gobierno logró frenar en el mes de mayo la caída de su imagen, pero reveló que hay un 71% de los encuestados que consideran que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería renunciar.

El estudio se conoció en medio de una nueva caída en el Índice de Confianza del Gobierno que publicó la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y con avances en la causa judicial que investiga al ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como vocero presidencial.

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El relevamiento se realizó sobre 3.714 casos de habitantes mayores de 18 años de todo el país, con una metodología online y un margen de error de ±1,6% a un nivel de confianza del 95%. La muestra contempló nueve regiones, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la Patagonia, con peso poblacional proporcional.

La pregunta sobre Adorni fue formulada a raíz de las polémicas por sus viajes al exterior y la evolución de su patrimonio, incluyendo la remodelación de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. Ante la consulta de si el jefe de Gabinete debería abandonar el cargo, el 71% respondió afirmativamente, el 23% se opuso y el 6% restante no supo o no tuvo opinión formada.

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La demanda de renuncia trasciende a la oposición. Entre quienes votaron a Javier Milei en las elecciones generales de 2023, el 42% considera que Adorni debería dejar el cargo, frente a un 49% que se pronunció en contra. Entre los votantes de Cambiemos —que en 2023 respaldaron a Patricia Bullrich—, ese porcentaje asciende al 59%. En el extremo opuesto, el 97% de los votantes de Sergio Massa se manifestó a favor de la renuncia.

La encuesta también midió la imagen general del funcionario: el informe señala que la imagen negativa de Adorni alcanzó al 72% de los consultados, una cifra que lo coloca en los últimos lugares del ranking de dirigentes evaluados por la consultora.

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Más allá de la controversia en torno al jefe de Gabinete, el mismo sondeo registró una interrupción en la tendencia de declive que el oficialismo venía acumulando durante los cuatro meses previos. La imagen positiva del presidente Milei subió 4 puntos porcentuales respecto de abril y se ubicó en 39%, aunque ese guarismo todavía se encuentra por debajo del pico de 48% que el mandatario registró tras la victoria legislativa de octubre de 2025. Su imagen negativa se sitúa en 61%.

La brecha de género en la valoración del presidente es pronunciada: entre los hombres, el 43% lo evalúa positivamente frente al 57% que lo hace de forma negativa. Entre las mujeres, la imagen positiva cae al 34% y la negativa trepa al 65%, según los datos del informe.

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En cuanto a la evaluación del estado del país, el 60% de los encuestados considera que la Argentina está peor que el año anterior, el 27% cree que está mejor y el 12% la ve igual. Las perspectivas a futuro son también mayoritariamente pesimistas: el 55% estima que el país estará peor dentro de un año, mientras que el 35% proyecta una mejora. El informe señala que ambos indicadores muestran una leve mejoría respecto de los registros de abril.

En el plano de la posición política, el 47% de los consultados se declara opositor al gobierno de Milei, el 34% lo apoya y el 19% se ubica en una posición intermedia. El dato opositor se mantiene estable respecto del mes anterior, mientras que el apoyo al oficialismo subió seis puntos en relación con el piso de 28% registrado en marzo de 2026.

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Mientras es investigado por la Justicia, una encuesta reveló que la imagen de Manuel Adorni se deterioró (Maximiliano Luna)

En el ranking de imagen de dirigentes, los mejor valorados son el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la diputada nacional Myriam Bregman, ambos con 43% de imagen positiva. Detrás aparece la exministra de Seguridad Patricia Bullrich con 42%, seguida por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el propio Milei, empatados en 39%.

Más abajo en la tabla se ubican el expresidente Mauricio Macri con 37% de valoración positiva, el ministro de Economía Luis Caputo con 34% y el excandidato presidencial Sergio Massa con 33%. La vicepresidenta Victoria Villarruel registra 26% de imagen positiva frente a un 70% negativa. Adorni, con 25% positiva y 72% negativa, es el funcionario peor valorado entre los dirigentes políticos relevados. El pastor y empresario Dante Gebel cierra el listado con apenas 7% de imagen positiva, aunque el 40% de los encuestados no tiene opinión formada sobre él.

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De cara a las elecciones legislativas de 2027, el escenario que proyecta la encuesta muestra un empate técnico entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. Si los comicios fueran ese día, el partido gobernante obtendría el 35% de los votos, contra el 34% del peronismo encabezado por Cristina Kirchner, Kicillof y Sergio Massa. El Frente de Izquierda, liderado por Bregman, aparece como tercera fuerza con 9%, seguido por una opción de centro articulada en torno a Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, con 6%.

El evolutivo de intención de voto muestra que LLA cedió terreno a lo largo del año: en enero de 2026 marcaba 44% y fue descendiendo hasta el 31% de abril, para luego recuperarse levemente hasta el 35% de mayo. El peronismo, en tanto, se mantuvo en un rango más estable, oscilando entre el 31% y el 35% en el mismo período.

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