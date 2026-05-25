Mundo

Estados Unidos realizó “ataques defensivos” contra fuerzas iraníes que intentaban desplegar minas cerca del estrecho de Ormuz

El portavoz del Comando Central estadounidense, capitán Tim Hawkins, señaló que Washington “continúa defendiendo a sus fuerzas mientras actúa con moderación durante el actual alto el fuego”

Guardar
Google icon
Un helicóptero de ataque AH-1Z Viper de los Marines estadounidenses patrulla las aguas del Golfo junto a un buque comercial (CENTCOM)
Un helicóptero de ataque AH-1Z Viper de los Marines estadounidenses patrulla las aguas del Golfo junto a un buque comercial (CENTCOM)

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), capitán Tim Hawkins, confirmó este lunes a Fox News, Axios, Reuters y Bloomberg que fuerzas estadounidenses realizaron “ataques defensivos” contra objetivos militares iraníes después de detectar amenazas en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles para el suministro energético global.

Según explicó, las operaciones incluyeron bombardeos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas navales cerca de la estratégica vía marítima.

PUBLICIDAD

Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques en defensa propia para proteger a nuestras tropas frente a amenazas planteadas por fuerzas iraníes”, declaró Hawkins.

El vocero agregó que entre los blancos alcanzados había “sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban desplegar minas”. También afirmó que el CENTCOM “continúa defendiendo a sus fuerzas mientras actúa con moderación durante el actual alto el fuego”.

PUBLICIDAD

Marines estadounidenses descienden desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante ejercicios militares a bordo del USS Tripoli en medio de la tensión con Irán (CENTCOM)
Marines estadounidenses descienden desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante ejercicios militares a bordo del USS Tripoli en medio de la tensión con Irán (CENTCOM)

De acuerdo con información revelada por Fox News citando a altos funcionarios estadounidenses, dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron detectadas mientras colocaban minas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz. La respuesta militar de Estados Unidos incluyó la destrucción de ambos barcos y un ataque adicional contra una batería antiaérea ubicada en Bandar Abbas, en el sur de Irán.

Según esas fuentes, el sistema de defensa aérea iraní estaba apuntando contra aeronaves estadounidenses que operaban en la zona.

“Estos fueron ataques defensivos”, señaló Hawkins citado por Fox News. Remarcó que estas acciones “no significan que el alto el fuego haya terminado” y aclaró que Washington no busca una nueva escalada militar con Teherán.

La administración de Donald Trump intenta mantener vigente la tregua alcanzada semanas atrás mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir la tensión regional y avanzar hacia un posible acuerdo con Irán.

El estrecho de Ormuz se convirtió en el punto crítico del conflicto desde el comienzo de la guerra regional. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo atraviesa diariamente ese paso marítimo situado entre Irán y Omán. Cualquier incidente en la zona tiene impacto inmediato sobre los mercados energéticos internacionales.

La administración de Donald Trump intenta mantener vigente la tregua alcanzada semanas atrás mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir la tensión regional y avanzar hacia un posible acuerdo con Irán (REUTERS)
La administración de Donald Trump intenta mantener vigente la tregua alcanzada semanas atrás mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir la tensión regional y avanzar hacia un posible acuerdo con Irán (REUTERS)

Washington acusa desde hace meses a Irán de utilizar minas navales y restricciones marítimas para presionar a Estados Unidos y sus aliados. En respuesta, el Pentágono reforzó su presencia militar en el Golfo Pérsico y desplegó operaciones navales y aéreas para garantizar la circulación de buques comerciales.

Explosiones en el sur de Irán

Los ataques confirmados este lunes ocurrieron poco después de reportes sobre explosiones en Bandar Abbas y otras localidades costeras del sur iraní. Medios estatales iraníes informaron que varias detonaciones fueron escuchadas en zonas próximas al estrecho de Ormuz, aunque inicialmente no se conocía el origen de los incidentes.

La agencia Mehr aseguró posteriormente que la situación en Bandar Abbas estaba “bajo control” y afirmó que no existía “motivo de preocupación”. Por su parte, Tasnim informó que al menos tres explosiones fueron registradas en la ciudad portuaria, mientras que Fars reportó detonaciones cerca de Sirik y Jask, dos localidades situadas sobre la costa iraní.

El conflicto alrededor del estrecho de Ormuz se intensificó desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Las restricciones impuestas sobre la navegación provocaron fuertes subas en el precio internacional del petróleo y encendieron alertas sobre una posible crisis energética global.

Buques comerciales navegan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo (REUTERS/Archivo)
Buques comerciales navegan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo (REUTERS/Archivo)

Funcionarios estadounidenses sostienen que Irán mantiene capacidad para continuar colocando minas marítimas pese a los ataques realizados por Washington en las últimas semanas. La Casa Blanca considera que cualquier interrupción prolongada del tránsito marítimo en la zona representaría una amenaza directa para la economía mundial.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránGuardia Revolucionaria de IránEstrecho de OrmuzComando Central de Estados UnidosTim HawkinsÚltimas Noticias AméricaGuerra en Medio OrienteTeheránMinas navalesBandar AbbasExplosiones en Irán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El primer ministro canadiense advirtió sobre los riesgos de la consulta separatista en Alberta

Mark Carney subrayó los posibles peligros que implica la votación prevista en 2026, ya que podría abrir un proceso legal que afecte la unidad nacional y la relación entre provincias

El primer ministro canadiense advirtió sobre los riesgos de la consulta separatista en Alberta

El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán

Ishaq Dar participará en el debate del Consejo de Seguridad presidido por China mientras Islamabad coordina la negociación de paz más avanzada desde el inicio de la guerra

El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán

Putin promulgó una ley que habilita intervenciones militares fuera de Rusia para “defender” a sus ciudadanos

La medida, aprobada previamente por ambas cámaras del Parlamento, habilita al mandatario a ordenar operaciones militares extraterritoriales sin necesidad de autorización internacional

Putin promulgó una ley que habilita intervenciones militares fuera de Rusia para “defender” a sus ciudadanos

Rusia anunció más bombardeos contra Kiev y exigió la salida de diplomáticos tras el mayor ataque aéreo en años

El Ministerio de Exteriores ruso advirtió que los próximos ataques apuntarán a “centros de toma de decisiones”, días después de lanzar 90 misiles y 600 drones sobre la capital ucraniana

Rusia anunció más bombardeos contra Kiev y exigió la salida de diplomáticos tras el mayor ataque aéreo en años

El petróleo cayó un 7,15 % por la expectativa de un acuerdo que aliviaría tensiones en el estrecho de Ormuz

Una disminución notable en el valor del crudo se produce mientras representantes de Washington y Teherán negocian en Doha, reforzando esperanzas de una solución al conflicto que afecta la región del golfo Pérsico

El petróleo cayó un 7,15 % por la expectativa de un acuerdo que aliviaría tensiones en el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

Asalto a Caja Ica en Barranca: seis delincuentes armados desatan balacera frente a Plaza de Armas y huyen tras operativo policial

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: activan alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo

Guerra, Inteligencia Artificial y educación: el análisis de Grabois sobre la encíclica del Papa León XIV

Toma de campus de San Marcos se podría terminar tras reunión en la que participa la Defensoría

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah tras los ataques con drones en la frontera

Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah tras los ataques con drones en la frontera

Rodrigo Paz dijo que hará respetar la Constitución ante las protestas que exigen su salida: “Una minoría no puede abusar”

El primer ministro canadiense advirtió sobre los riesgos de la consulta separatista en Alberta

El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán

El Gobierno de Costa Rica anunció que adoptará modelo salvadoreño para reformar gestión en cárceles

ENTRETENIMIENTO

Phil Collins habla sobre su futuro sobre el escenario tras enfrentar graves problemas de salud

Phil Collins habla sobre su futuro sobre el escenario tras enfrentar graves problemas de salud

Tom Holland aparece con la camiseta rosa del Inter Miami y firma las playeras de sus fans

Así reaccionaron los fans de ‘Euphoria’ a la impactante muerte de uno de sus personajes principales en el penúltimo episodio

Pattie Boyd, la musa de George Harrison, criticó las próximas películas de los Beatles: “Nada que ver con la verdad”

Christopher Nolan siempre pensó en Lupita Nyong’o para Helena de Troya en ‘La Odisea’: “Estaba absolutamente desesperado”