Estados Unidos realizó “ataques defensivos” contra fuerzas iraníes que intentaban desplegar minas cerca del estrecho de Ormuz

Un helicóptero de ataque AH-1Z Viper de los Marines estadounidenses patrulla las aguas del Golfo junto a un buque comercial (CENTCOM)

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), capitán Tim Hawkins, confirmó este lunes a Fox News, Axios, Reuters y Bloomberg que fuerzas estadounidenses realizaron “ataques defensivos” contra objetivos militares iraníes después de detectar amenazas en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles para el suministro energético global.

Según explicó, las operaciones incluyeron bombardeos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas navales cerca de la estratégica vía marítima.

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“Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques en defensa propia para proteger a nuestras tropas frente a amenazas planteadas por fuerzas iraníes”, declaró Hawkins.

El vocero agregó que entre los blancos alcanzados había “sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban desplegar minas”. También afirmó que el CENTCOM “continúa defendiendo a sus fuerzas mientras actúa con moderación durante el actual alto el fuego”.

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Marines estadounidenses descienden desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante ejercicios militares a bordo del USS Tripoli en medio de la tensión con Irán (CENTCOM)

De acuerdo con información revelada por Fox News citando a altos funcionarios estadounidenses, dos embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní fueron detectadas mientras colocaban minas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz. La respuesta militar de Estados Unidos incluyó la destrucción de ambos barcos y un ataque adicional contra una batería antiaérea ubicada en Bandar Abbas, en el sur de Irán.

Según esas fuentes, el sistema de defensa aérea iraní estaba apuntando contra aeronaves estadounidenses que operaban en la zona.

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“Estos fueron ataques defensivos”, señaló Hawkins citado por Fox News. Remarcó que estas acciones “no significan que el alto el fuego haya terminado” y aclaró que Washington no busca una nueva escalada militar con Teherán.

La administración de Donald Trump intenta mantener vigente la tregua alcanzada semanas atrás mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir la tensión regional y avanzar hacia un posible acuerdo con Irán.

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El estrecho de Ormuz se convirtió en el punto crítico del conflicto desde el comienzo de la guerra regional. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo atraviesa diariamente ese paso marítimo situado entre Irán y Omán. Cualquier incidente en la zona tiene impacto inmediato sobre los mercados energéticos internacionales.

La administración de Donald Trump intenta mantener vigente la tregua alcanzada semanas atrás mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir la tensión regional y avanzar hacia un posible acuerdo con Irán (REUTERS)

Washington acusa desde hace meses a Irán de utilizar minas navales y restricciones marítimas para presionar a Estados Unidos y sus aliados. En respuesta, el Pentágono reforzó su presencia militar en el Golfo Pérsico y desplegó operaciones navales y aéreas para garantizar la circulación de buques comerciales.

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Explosiones en el sur de Irán

Los ataques confirmados este lunes ocurrieron poco después de reportes sobre explosiones en Bandar Abbas y otras localidades costeras del sur iraní. Medios estatales iraníes informaron que varias detonaciones fueron escuchadas en zonas próximas al estrecho de Ormuz, aunque inicialmente no se conocía el origen de los incidentes.

La agencia Mehr aseguró posteriormente que la situación en Bandar Abbas estaba “bajo control” y afirmó que no existía “motivo de preocupación”. Por su parte, Tasnim informó que al menos tres explosiones fueron registradas en la ciudad portuaria, mientras que Fars reportó detonaciones cerca de Sirik y Jask, dos localidades situadas sobre la costa iraní.

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El conflicto alrededor del estrecho de Ormuz se intensificó desde el inicio de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Las restricciones impuestas sobre la navegación provocaron fuertes subas en el precio internacional del petróleo y encendieron alertas sobre una posible crisis energética global.

Buques comerciales navegan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de petróleo (REUTERS/Archivo)

Funcionarios estadounidenses sostienen que Irán mantiene capacidad para continuar colocando minas marítimas pese a los ataques realizados por Washington en las últimas semanas. La Casa Blanca considera que cualquier interrupción prolongada del tránsito marítimo en la zona representaría una amenaza directa para la economía mundial.

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(Con información de Reuters)