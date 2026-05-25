Teleshow

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

El clásico emprendimiento de Juan Icardi fue todo un éxito en Rosario, potenciado por la visita y el apoyo de su ex nuera y sus nietas, que revolucionaron las redes sociales

Guardar
Google icon

Wanda Nara viajó a Rosario junto a sus hijas para apoyar el emprendimiento gastronómico de Juan Icardi y compartió la experiencia en redes sociales (Video: Instagram)

Juan Icardi, padre de Mauro Icardi, fue protagonista de un nuevo 25 de mayo en Rosario gracias a su clásico emprendimiento gastronómico. En una fecha patria marcada por el reencuentro familiar y la tradición, el exsuegro de Wanda Nara volvió a preparar grandes ollas de locro y bandejas de empanadas para vender en su barrio de Alberdi, una costumbre que, con el paso de los años, se convirtió en una referencia local y en una fuente de ingresos clave para la familia.

Este año, la jornada tuvo un condimento extra: la difusión y el apoyo público de Wanda Nara, que viajó a Rosario junto a sus hijas para acompañar el evento y compartir la fecha con la familia de su exmarido. Las imágenes de las niñas revolviendo la olla de locro y posando junto a su abuelo se viralizaron en redes, mientras que Wanda promocionó el emprendimiento en sus historias con la frase: “El más rico de todos”. La exposición multiplicó la demanda y los pedidos llegaron uno tras otro.

PUBLICIDAD

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
La venta de locro y empanadas por el 25 de mayo se ha convertido en una tradición familiar y una referencia gastronómica en el barrio Alberdi
El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
Las imágenes de las nietas de Juan Icardi participando en la cocina y revolviendo la olla de locro se viralizaron en redes
El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
Juan Icardi vendió más de 150 porciones de locro en Rosario durante el 25 de mayo y recaudó $1.800.000

El menú de Juan fue el mismo de cada año: la porción de locro a $12.000 y la docena de empanadas caseras a $18.000, precios sensiblemente más accesibles que los que se manejan en Buenos Aires (donde la porción suele rondar entre $17.000 y $20.000). El éxito fue contundente: según informó el periodista Gustavo Méndez en Instagram, Juan Icardi vendió más de 150 porciones de locro, lo que representa una recaudación inicial de $1.800.000 solo por ese plato. A eso se suman las empanadas, que también agotaron stock y recibieron elogios de quienes se acercaron con su propio recipiente, tal como pedía la consigna.

Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos hacia el padre del delantero del Galatasaray y exjugador de la Selección Argentina. “Nada más valioso que un hombre trabajador y humilde”, “Qué orgullo Don Icardi” y “Ojalá venda muchísimo” fueron algunos de los mensajes de apoyo que se repitieron en las publicaciones de Juan y de sus allegados. También hubo quienes aprovecharon para destacar el contraste entre el perfil bajo y el esfuerzo de Juan en Rosario y el presente de Mauro, que por estas horas se encuentra en Japón junto a China Suárez, lejos del trabajo manual y la vida cotidiana de su padre.

PUBLICIDAD

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
Los vecinos apoyaron el evento llevando recipientes propios para retirar la comida, sumando un gesto de sustentabilidad y cercanía
El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
El precio del locro de Juan Icardi fue de $12.000 por porción, mientras la docena de empanadas costó $18.000, valores menores a los de Buenos Aires
El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
El 25 de mayo reunió a la familia Icardi en torno al locro, empanadas caseras y a la celebración de la tradición argentina, reforzando los lazos familiares

La familia Icardi no dudó en mostrar el detrás de escena del 25 de mayo. En las fotos que circularon, se pudo ver a las hijas de Wanda y Mauro participando de la elaboración, revolviendo la olla y ayudando con la preparación de las empanadas. Aldana Icardi, cuñada de Wanda, compartió imágenes del grupo familiar, entre mate, empanadas y baile de cuarteto en la cocina de Juan, y dejó en claro que la fecha también fue una excusa para fortalecer los lazos y dejar atrás distancias o tensiones pasadas.

El emprendimiento de Juan no es nuevo. Nació como una forma de sumar ingresos y compartir la cultura gastronómica argentina en el barrio. El precio accesible, la elaboración casera y el entusiasmo familiar hicieron que, con el tiempo, la venta de locro y empanadas sea un evento esperado por los vecinos de Alberdi cada vez que se acerca una fecha patria. El apoyo de Wanda y la difusión en redes, además, generaron un efecto multiplicador que se tradujo en ventas récord y en una recaudación que, por lo menos este año, supera ampliamente el millón y medio de pesos.

El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
La familia Icardi aclaró en redes que no depende económicamente de Mauro Icardi, ya que cada miembro trabaja por cuenta propia
El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas por el 25 de mayo: los precios y cuánto recaudó
Las hijas de Wanda y Mauro Icardi participaron en la elaboración del locro y las empanadas, fortaleciendo los lazos familiares

La logística también fue parte de la experiencia: quienes quisieran comprar debían llevar su propio recipiente plástico para retirar la comida, lo que sumó un guiño de cercanía y sustentabilidad al evento. En paralelo, Ivana Icardi, hermana del futbolista, aprovechó para aclarar en redes que la familia no depende económicamente de Mauro y que cada uno sostiene su vida con trabajo propio: “Mi papá trabaja con su venta de comida a domicilio, mi mamá es encargada en una lavandería hotelera”, explicó.

En la mesa familiar, las fotos mostraron a más de una docena de personas compartiendo la comida, entre risas y anécdotas. El locro y las empanadas (en versión salada y dulce) fueron los grandes protagonistas, junto a la certeza de que, para la familia Icardi, el 25 de mayo se vive con trabajo, tradición y, desde hace tiempo, con la exposición inevitable que implica tener un apellido conocido.

Temas Relacionados

Juan IcardiWanda NaraMauro IcardiRosarioLocro25 de mayo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

La conductora celebró en redes su inclusión en el mapping que se realizó sobre el monumento porteño, junto a figuras centrales de la cultura argentina

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

La conductora se ausentó de su programa por la tristeza que le produjo despedir a Belcha, hermana menor del Vasco Lecuna y su amiga íntima desde hace más de medio siglo, que murió a los 82 años

La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

La exvedette repasó su historia de amor con el cantante en la fecha en la que El Potro cumpliría 53 años

Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

Eugenia Tobal celebró los 14 años de su perro maltés: “Te amo Romeo de mi vida”

El animal acompaña a la actriz desde los días de su traumática separación de Nicolás Cabré. En aquel momento dijo: “Nada más fiel, no te miente, no te engaña”. El año pasado, el can fue sometido a una cirugía que mantuvo en vilo a la familia, pero superó el cuadro

Eugenia Tobal celebró los 14 años de su perro maltés: “Te amo Romeo de mi vida”

Mirtha Legrand celebró el 25 de Mayo: “Festejemos todos los argentinos, señores, porque es nuestra fecha patria”

La conductora convocó a reafirmar el sentido de pertenencia nacional con un emotivo mensaje en sus redes sociales

Mirtha Legrand celebró el 25 de Mayo: “Festejemos todos los argentinos, señores, porque es nuestra fecha patria”

DEPORTES

El comunicado oficial del Inter Miami sobre la lesión que sufrió Lionel Messi antes el Mundial 2026

El comunicado oficial del Inter Miami sobre la lesión que sufrió Lionel Messi antes el Mundial 2026

La sanción que recibió Boca por actos racistas contra Cruzeiro y las medidas que deberá cumplir ante Universidad Católica

La respuesta de Thiago Almada cuando le preguntaron por el interés de River Plate

Los 6 nombres que integran la lista de negociables de River Plate y cuántos refuerzos quiere Coudet

Atento Boca Juniors: Cavani abandonó la práctica y encendió las alarmas antes del decisivo juego por la Copa Libertadores

TELESHOW

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

Flor de la V, conmovida tras verse homenajeada en el Obelisco por su 90° aniversario: “Se me llenaron los ojos de lágrimas”

La dolorosa pérdida familiar que sufrió Georgina Barbarossa: “Gracias por estar siempre”

Marixa Balli recordó su apasionado romance con Rodrigo en el día de su cumpleaños: “Me enamoré desde el primer segundo”

Eugenia Tobal celebró los 14 años de su perro maltés: “Te amo Romeo de mi vida”

Mirtha Legrand celebró el 25 de Mayo: “Festejemos todos los argentinos, señores, porque es nuestra fecha patria”

INFOBAE AMÉRICA

El sistema CONRED reporta 21 incendios forestales activos en Guatemala

El sistema CONRED reporta 21 incendios forestales activos en Guatemala

Entregan obras de mitigación en la residencial Brisas de San Francisco, El Salvador

Putin promulgó una ley que habilita intervenciones militares fuera de Rusia para “defender” a sus ciudadanos

Qué pasa en una colonia de avispas cuando no hay reina: caos, peleas y supervivencia

Tensión en Bolivia: miles de personas marchan en La Paz en la cuarta semana de protestas