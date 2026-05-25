El padre de Mauro Icardi vendió locro y empanadas el 25 de mayo acompañado por Wanda Nara: cuánto cuestan sus platos

Wanda Nara viajó a Rosario junto a sus hijas para apoyar el emprendimiento gastronómico de Juan Icardi y compartió la experiencia en redes sociales (Video: Instagram)

Juan Icardi, padre de Mauro Icardi, fue protagonista de un nuevo 25 de mayo en Rosario gracias a su clásico emprendimiento gastronómico. En una fecha patria marcada por el reencuentro familiar y la tradición, el exsuegro de Wanda Nara volvió a preparar grandes ollas de locro y bandejas de empanadas para vender en su barrio de Alberdi, una costumbre que, con el paso de los años, se convirtió en una referencia local y en una fuente de ingresos clave para la familia.

Este año, la jornada tuvo un condimento extra: la difusión y el apoyo público de Wanda Nara, que viajó a Rosario junto a sus hijas para acompañar el evento y compartir la fecha con la familia de su exmarido. Las imágenes de las niñas revolviendo la olla de locro y posando junto a su abuelo se viralizaron en redes, mientras que Wanda promocionó el emprendimiento en sus historias con la frase: “El más rico de todos”. La exposición multiplicó la demanda y los pedidos llegaron uno tras otro.

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La venta de locro y empanadas por el 25 de mayo se ha convertido en una tradición familiar y una referencia gastronómica en el barrio Alberdi

Las imágenes de las nietas de Juan Icardi participando en la cocina y revolviendo la olla de locro se viralizaron en redes

Juan Icardi vendió más de 150 porciones de locro en Rosario durante el 25 de mayo y recaudó $1.800.000

El menú de Juan fue el mismo de cada año: la porción de locro a $12.000 y la docena de empanadas caseras a $18.000, precios sensiblemente más accesibles que los que se manejan en Buenos Aires (donde la porción suele rondar entre $17.000 y $20.000). El éxito fue contundente: según informó el periodista Gustavo Méndez en Instagram, Juan Icardi vendió más de 150 porciones de locro, lo que representa una recaudación inicial de $1.800.000 solo por ese plato. A eso se suman las empanadas, que también agotaron stock y recibieron elogios de quienes se acercaron con su propio recipiente, tal como pedía la consigna.

Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos hacia el padre del delantero del Galatasaray y exjugador de la Selección Argentina. “Nada más valioso que un hombre trabajador y humilde”, “Qué orgullo Don Icardi” y “Ojalá venda muchísimo” fueron algunos de los mensajes de apoyo que se repitieron en las publicaciones de Juan y de sus allegados. También hubo quienes aprovecharon para destacar el contraste entre el perfil bajo y el esfuerzo de Juan en Rosario y el presente de Mauro, que por estas horas se encuentra en Japón junto a China Suárez, lejos del trabajo manual y la vida cotidiana de su padre.

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Los vecinos apoyaron el evento llevando recipientes propios para retirar la comida, sumando un gesto de sustentabilidad y cercanía

El precio del locro de Juan Icardi fue de $12.000 por porción, mientras la docena de empanadas costó $18.000, valores menores a los de Buenos Aires

El 25 de mayo reunió a la familia Icardi en torno al locro, empanadas caseras y a la celebración de la tradición argentina, reforzando los lazos familiares

La familia Icardi no dudó en mostrar el detrás de escena del 25 de mayo. En las fotos que circularon, se pudo ver a las hijas de Wanda y Mauro participando de la elaboración, revolviendo la olla y ayudando con la preparación de las empanadas. Aldana Icardi, cuñada de Wanda, compartió imágenes del grupo familiar, entre mate, empanadas y baile de cuarteto en la cocina de Juan, y dejó en claro que la fecha también fue una excusa para fortalecer los lazos y dejar atrás distancias o tensiones pasadas.

El emprendimiento de Juan no es nuevo. Nació como una forma de sumar ingresos y compartir la cultura gastronómica argentina en el barrio. El precio accesible, la elaboración casera y el entusiasmo familiar hicieron que, con el tiempo, la venta de locro y empanadas sea un evento esperado por los vecinos de Alberdi cada vez que se acerca una fecha patria. El apoyo de Wanda y la difusión en redes, además, generaron un efecto multiplicador que se tradujo en ventas récord y en una recaudación que, por lo menos este año, supera ampliamente el millón y medio de pesos.

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La familia Icardi aclaró en redes que no depende económicamente de Mauro Icardi, ya que cada miembro trabaja por cuenta propia

Las hijas de Wanda y Mauro Icardi participaron en la elaboración del locro y las empanadas, fortaleciendo los lazos familiares

La logística también fue parte de la experiencia: quienes quisieran comprar debían llevar su propio recipiente plástico para retirar la comida, lo que sumó un guiño de cercanía y sustentabilidad al evento. En paralelo, Ivana Icardi, hermana del futbolista, aprovechó para aclarar en redes que la familia no depende económicamente de Mauro y que cada uno sostiene su vida con trabajo propio: “Mi papá trabaja con su venta de comida a domicilio, mi mamá es encargada en una lavandería hotelera”, explicó.

En la mesa familiar, las fotos mostraron a más de una docena de personas compartiendo la comida, entre risas y anécdotas. El locro y las empanadas (en versión salada y dulce) fueron los grandes protagonistas, junto a la certeza de que, para la familia Icardi, el 25 de mayo se vive con trabajo, tradición y, desde hace tiempo, con la exposición inevitable que implica tener un apellido conocido.

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