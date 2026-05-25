La peculiar situación que vive la selección de Argelia antes del debut en el Mundial ante Argentina

Los medios argelinos conocen a los convocados del primer rival de Argentina mientras aparecen en el aeropuerto

La preparación de la selección de Argelia para la Copa del Mundo 2026 ha tomado impulso con la llegada de los futbolistas al Centro Técnico Nacional en Sidi Moussa. Mientras la lista definitiva de convocados por Vladimir Petković sigue sin anunciarse, los medios argelinos y los seguidores observan con atención cada movimiento.

La primera sesión de entrenamientos comenzó este lunes, aunque la incertidumbre persiste sobre quiénes integrarán la nómina final. Según informaron medios como DZfoot y La Gazette du Fennec, al menos ocho jugadores ya fueron vistos en el aeropuerto Internacional Houari Boumediene, lo que disparó especulaciones en torno a las decisiones técnicas, que sostienen el misterio.

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Aïssa Mandi junto a un hincha en la llegada al aeropuerto de Argelia

La concentración reúne a 27 futbolistas en Sidi Moussa, pero no todos tendrán asegurada su plaza para el viaje a Países Bajos, donde Argelia disputará un amistoso ante la selección local el 3 de junio en Rotterdam. Petković, quien asumió tras la salida de Djamel Belmadi, mantiene abiertas las posibilidades y ha contactado a jugadores adicionales para que estén disponibles si resulta necesario, según explicó el medio argelino La Gazette du Fennec.

Aún resta definir si todos los presentes en la concentración viajarán antes del debut mundialista. La evaluación física será clave en esta etapa, especialmente tras las lesiones sufridas por varios integrantes en la Copa Africana de Naciones 2025, que es uno de los motivos principales por los que aún no están confirmados los futbolistas convocados, aunque ya comenzaron los entrenamientos preparatorios.

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La selección de Argelia comenzó los entrenamiento previos al Mundial (@LesVerts)

El entrenador argelino ha puesto especial atención en la condición de Samir Chergui y Jaouen Hadjam, quienes arrastran graves lesiones desde el último torneo continental y permanecieron un largo tiempo sin actividad. También preocupa el caso de Houssem Aouar, cuyo problema crónico en el aductor lo marginó del certamen africano más reciente.

Ante estos antecedentes, la decisión final podría variar según el resultado de los exámenes y los entrenamientos en Sidi Moussa. La incertidumbre en torno a la recuperación de estos jugadores añade tensión al armado de la lista definitiva que deberá enfrentar en el debut a la selección argentina, mientras que la prensa argelina comienza a sacar sus propias conclusiones.

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Vladimir Petković aún no confirmó la lista de convocados (@LesVerts)

Para el puesto de arquero, los medios argelinos señalan que Luca Zidane parte como favorito, aunque su reciente lesión en el Granada lo dejaría afuera, al menos del primer partido ante Argentina, luego de que sufrió una conmoción cerebral y fractura de mandíbula. En defensa, la presencia de Achref Abada, campeón de la Copa Confederación de la CAF con el USM Alger, amplía las opciones tácticas para el entrenador.

En la ofensiva, la referencia es Riyad Karim Mahrez, delantero del Al-Ahli, quien liderará el ataque de los Verdes en el Mundial. El compromiso más cercano de Argelia será el amistoso frente a Países Bajos, una prueba relevante antes del debut oficial en el Grupo J ante Argentina, programado para el 16 de junio en el estadio de los Kansas City Chiefs. La expectativa en torno a la convocatoria definitiva se mantiene alta, mientras el cuerpo técnico ajusta detalles y evalúa el estado de sus figuras, con el misterio como bandera, al punto que los medios se apostaron en el aeropuerto y en los alrededores del predio para detectar a los posibles convocados.

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