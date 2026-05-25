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El parte médico de Marcos Acuña tras la lesión que sufrió en la derrota de River Plate frente a Belgrano

El Huevo tuvo que ser reemplazado y encendió las alarmas en la selección argentina

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El defensor argentino no pudo continuar en cancha por una dolencia física en la final ante Belgrano

Tras la derrota de River Plate frente a Belgrano, se confirmó que Marcos Acuña sufrió una contractura en el isquiotibial derecho y no jugaría este miércoles ante Blooming por la Copa Sudamericana, una noticia que sigue de cerca Lionel Scaloni a poco del inicio del Mundial y en la antesala de la entrega de la lista definitiva de la selección argentina.

La nómina de convocados será anunciada en las próximas horas, mientras la selección argentina se prepara para debutar el 16 de junio frente a Argelia en Kansas. En ese contexto, la situación física del lateral de River quedó bajo observación tanto en el club como en el cuerpo técnico nacional. El Huevo entrenó de manera diferenciada en la práctica del Millonario.

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La molestia reapareció durante el segundo tiempo de la final del Torneo Apertura ante Belgrano, cuando Acuña tuvo que ser reemplazado tras evidenciar dolor. Después del regreso a Buenos Aires, se confirmó que el defensor padeció una contractura en el isquiotibial derecho. El parte llevó alivio porque descartó una lesión muscular más grave.

Acuña no pudo terminar el duelo con Belgrano (REUTERS/Agustin Marcarian)
Acuña no pudo terminar el duelo con Belgrano (REUTERS/Agustin Marcarian)

El club ya seguía de cerca su estado físico desde la semana anterior. Ante Rosario Central había jugado solo 30 minutos antes de dejar la cancha por molestias en la misma zona, y desde entonces trabajó con tiempos ajustados para poder estar en la final.

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River lo incluyó de todos modos como titular en el partido decisivo. El lateral campeón del mundo llegó con lo justo desde lo físico, en medio de una carga importante en el tramo final de la temporada.

Acuña no es el único futbolista de River con problemas físicos en este cierre de semestre. Juan Fernando Quintero padece una sinovitis en la rodilla izquierda, por eso sumó pocos minutos en la final y este lunes no pudo entrenarse con normalidad.

Gonzalo Montiel continúa trabajando de manera diferenciada mientras se recupera de un desgarro en el cuádriceps izquierdo. A esa situación se agrega la de Aníbal Moreno, quien fue titular ante Belgrano pero todavía no está plenamente restablecido de un esguince en el ligamento colateral medial derecho. El volante también realizó tareas diferenciadas y su evolución es controlada día a día.

En cuanto a la Selección, Scaloni también le presta especial atención a las situaciones de Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano Martínez, quienes arrastran problemas físicos mientras buscan ponerse a punto para la defensa del título obtenido en Qatar.

Otra preocupación para el estratega de Pujato se centra en Lionel Messi, quien sufrió una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y, según confirmaron fuentes de la selección argentina a Infobae, necesitará entre 10 y 14 días de recuperación, un plazo que en principio no compromete su presencia en el debut de Argentina.

La preparación inmediata de la Albiceleste incluye dos amistosos en Estados Unidos: el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Esos encuentros serán las últimas pruebas antes del inicio del torneo.

El elenco nacional debutará ante Argelia el 16 de junio a las 22:00, hora argentina, en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Después, viajará a Dallas para enfrentar a Austria el 22 de junio a las 14:00 y cerrará la fase de grupos en esa misma ciudad contra Jordania el 27 de junio a las 23:00.

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