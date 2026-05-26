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Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en Líbano para “aplastar” a Hezbollah tras los ataques con drones en la frontera

El jefe de gobierno israelí prometió aumentar la “potencia de fuego” del Ejército y aseguró que su país “no va a levantar el pie del acelerador” contra el grupo terrorista respaldado por Irán

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Benjamin Netanyahu durante una ceremonia en homenaje a los soldados israelíes caídos en el Monte Herzl, en Jerusalén (REUTERS/Archivo)
Benjamin Netanyahu durante una ceremonia en homenaje a los soldados israelíes caídos en el Monte Herzl, en Jerusalén (REUTERS/Archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes una nueva escalada militar contra Hezbollah en Líbano y ordenó al Ejército incrementar la ofensiva para “aplastar” al grupo terrorista respaldado por Irán, después de una serie de ataques con drones que dejaron varios muertos entre las fuerzas israelíes en los últimos días.

“Estamos en guerra con Hezbollah”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido en video.

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No vamos a levantar el pie del acelerador. Al contrario. Les he ordenado pisar el pedal aún más a fondo”, declaró el mandatario al confirmar una ampliación de las operaciones militares en territorio libanés.

Las declaraciones se produjeron mientras la aviación israelí intensificaba los bombardeos sobre distintas zonas del sur y el este del Líbano.

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Decenas de ataques alcanzaron localidades cercanas a Tiro y el valle de la Bekaa, mientras residentes de los suburbios del sur de Beirut comenzaron a abandonar áreas consideradas bastiones de Hezbollah ante el temor de nuevos operativos.

Netanyahu centró parte de su discurso en los ataques con drones lanzados por Hezbollah contra posiciones israelíes.

Columnas de humo se elevan desde el sur del Líbano tras bombardeos israelíes observados desde Marjayoun (REUTERS/Archivo)
Columnas de humo se elevan desde el sur del Líbano tras bombardeos israelíes observados desde Marjayoun (REUTERS/Archivo)

Es cierto que nos están atacando con drones, incluidos drones de fibra óptica, pero tenemos equipos trabajando en contramedidas y resolveremos este problema”, sostuvo. Luego agregó: “Vamos a intensificar nuestros golpes, aumentar nuestra potencia de fuego y los aplastaremos”.

La escalada ocurre pese al alto el fuego alcanzado el 17 de abril entre Israel y Hezbollah, que redujo parcialmente la intensidad de los combates pero no logró frenar completamente los intercambios de fuego. Desde entonces, ambos bandos mantienen ataques casi diarios a lo largo de la frontera y dentro de territorio libanés.

El Ejército israelí justificó la nueva ofensiva acusando a Hezbollah de violar reiteradamente la tregua. Antes de los bombardeos, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron órdenes de evacuación para varias aldeas del sur del Líbano.

“A la luz de la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbollah, las Fuerzas de Defensa de Israel se ven obligadas a operar contra él con fuerza”, declaró el portavoz militar Avichay Adraee en redes sociales.

Según datos difundidos por autoridades libanesas, más de 3.100 personas murieron en Líbano desde el inicio de la nueva fase del conflicto en marzo. Del lado israelí, el Ejército confirmó la muerte de otro soldado en el sur libanés, elevando a 23 el número de militares fallecidos desde el comienzo de las hostilidades.

El Ejército israelí justificó la nueva ofensiva acusando a Hezbollah de violar reiteradamente la tregua
El Ejército israelí justificó la nueva ofensiva acusando a Hezbollah de violar reiteradamente la tregua

La presión política interna sobre Netanyahu también aumentó en las últimas horas. Ministros ultraderechistas de su gabinete reclamaron profundizar la campaña militar y extender el control israelí sobre nuevas zonas del sur del Líbano.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que existe una “necesidad urgente” de terminar con la amenaza de los drones de Hezbollah y pidió ataques más severos sobre Beirut. “Por cada ataque con drones explosivos, diez edificios deben caer en Beirut”, escribió en Telegram.

En la misma línea, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamó un “retorno a la guerra intensiva” y propuso avanzar hacia el río Zahrani, más al norte del río Litani, zona que Israel considera estratégica para alejar a los combatientes de Hezbollah de la frontera.

La nueva escalada militar se produce además en medio de negociaciones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos para intentar cerrar un acuerdo más amplio en Medio Oriente que incluya el frente libanés. Washington y Teherán mantienen contactos para definir condiciones de un posible entendimiento regional, aunque el conflicto entre Israel y Hezbollah continúa siendo uno de los principales focos de tensión.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, durante una declaración ante la prensa en Jerusalén (REUTERS/Archivo)
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, durante una declaración ante la prensa en Jerusalén (REUTERS/Archivo)

Mientras tanto, el presidente libanés Joseph Aoun reiteró este lunes que cualquier negociación deberá incluir una retirada completa de las fuerzas israelíes del sur del país, una condición que calificó como “no negociable”.

Hezbollah, por su parte, volvió a rechazar cualquier posibilidad de desarme o conversaciones directas con Israel.

(Con información de AFP y Reuters)

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