El canciller paquistaní viaja a Nueva York en plena negociación entre Estados Unidos e Irán

FOTO DE ARCHIVO: El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, asiste a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Moscú, Rusia, el 18 de noviembre de 2025 REUTERS/Shamil Zhumatov/Pool/Foto de archivo

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, viajó este lunes a Nueva York en plena gestión de la mediación entre Estados Unidos e Irán, en un momento en que ambas partes reconocen avances hacia un posible acuerdo para poner fin a un conflicto que se acerca a los tres meses de duración.

La agenda de Dar en Nueva York arranca el martes con el debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presidido por el canciller chino, Wang Yi, quien encabeza la presidencia rotatoria del organismo durante este mes bajo el lema “Defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU y fortalecer el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas”, según confirmó Beijing en un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

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El viaje se produce días después de que Dar acompañara al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en una gira por China durante la cual el presidente Xi Jinping respaldó públicamente el papel mediador de Islamabad. “China valora que Pakistán asuma activamente responsabilidades y desempeñe un papel de mediación para restaurar la paz en Medio Oriente”, declaró Xi, según la cancillería china, que añadió el llamado a mantener una “comunicación y coordinación estrechas” para promover un “mundo multipolar igualitario y ordenado”.

Pakistán lleva semanas actuando como canal entre Washington y Teherán. El pasado viernes, el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, viajó a Teherán y se reunió con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, el jefe negociador y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abás Araqchí. El Ejército paquistaní calificó la visita de “breve pero altamente productiva” y señaló que las negociaciones arrojaron “avances alentadores hacia un entendimiento final”.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, asiste a una reunión con el presidente chino Xi Jinping (no aparece en la imagen) en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 25 de mayo de 2026 REUTERS/Tingshu Wang/Pool

Las conversaciones giran en torno a un borrador de memorando de entendimiento basado en una propuesta iraní de 14 puntos. Los nudos principales son el programa nuclear y las condiciones de reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto. Teherán insiste en dejar el asunto nuclear para una fase posterior al cese de hostilidades; Washington exige que figure en el acuerdo inicial.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baghaei, reconoció ante la televisión estatal que “la tendencia de la última semana ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas”, aunque pidió esperar “tres o cuatro días” más. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita oficial en India, calificó este lunes de “bastante sólida” la propuesta sobre la mesa respecto al estrecho de Ormuz, pero relativizó un anuncio inminente. “Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche, o quizá hoy, pero yo no le daría demasiada importancia”, declaró en Nueva Delhi. Trump precisó en Truth Social que sus representantes tienen instrucciones de “no precipitarse”, por considerar que “el tiempo está de nuestro lado”.

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El primer intento de negociaciones directas tuvo lugar en Islamabad el 11 y 12 de abril sin alcanzar acuerdo. A mediados de mayo, el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, viajó a Teherán y recogió un nuevo paquete de propuestas iraníes. Sharif confirmó este domingo que Islamabad espera albergar “muy pronto” una nueva ronda de conversaciones directas entre las partes.

Además del debate en el Consejo de Seguridad, Dar participará el jueves en la reunión del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global —foro al que también asistirá Wang Yi— y mantendrá encuentros bilaterales con homólogos y altos funcionarios de la ONU. La agenda neoyorquina del canciller paquistaní condensa, en tres días, la doble apuesta de Islamabad: consolidar su protagonismo diplomático ante el organismo multilateral y seguir tejiendo, en los márgenes, los hilos de una negociación que aún no tiene fecha de cierre.

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