Miles de personas en un estado de EEUU reciben alerta para permanecer en sus casas por mala calidad del aire

La alerta de calidad del aire en el sur de California responde al aumento de humo por incendios forestales y elevados niveles de ozono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de residentes en el sur de California recibieron este jueves advertencias para permanecer en sus hogares debido a una alerta de calidad del aire provocada por humo de incendios forestales y elevados niveles de ozono en la atmósfera. La notificación, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), afecta principalmente a áreas densamente pobladas, como el Valle de San Fernando, el Valle de San Gabriel, Santa Clarita y el Inland Empire. Las autoridades señalaron que la advertencia se mantendrá al menos hasta la noche. El llamado a limitar actividades al aire libre responde a riesgos sanitarios identificados, sobre todo para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con afecciones respiratorias o cardíacas.

Según el NWS, las condiciones actuales se deben a la presencia de partículas finas (PM2.5) originadas por incendios activos, así como a la formación de ozono superficial, favorecida por altas temperaturas y la interacción de contaminantes industriales. El organismo advirtió que “las condiciones pueden cambiar de forma abrupta en función del comportamiento del fuego y los vientos”, por lo que instó a la población a seguir las actualizaciones oficiales. El aviso comprende tanto zonas urbanas como rurales, y abarca corredores montañosos como San Gabriel y Santa Susana, además de los condados de Riverside y San Bernardino, de acuerdo con el reporte oficial.

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Durante los últimos años, el sur de California ha registrado episodios frecuentes de contaminación atmosférica vinculados a incendios forestales de gran magnitud y eventos climáticos extremos. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la frecuencia de alertas sanitarias en la región ha aumentado, al igual que los niveles de partículas contaminantes. Durante la primavera y el verano, las condiciones meteorológicas propician tanto la propagación del humo como la formación de ozono, según el reporte anual de la EPA.

¿Qué áreas de California están bajo alerta por la calidad del aire?

El NWS detalló que la alerta de calidad del aire abarca zonas como Burbank, Glendale, Reseda, Woodland Hills, Pasadena, Pomona, Santa Clarita, Newhall, Valencia, así como los condados de Riverside y San Bernardino. El aviso incluye también corredores de montaña y áreas rurales cercanas.

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La agencia precisó que el humo de los incendios eleva la concentración de partículas PM2.5, cuyo diámetro es inferior a 2,5 micrómetros. Este tipo de contaminante puede penetrar profundamente en los pulmones y alcanzar el torrente sanguíneo, lo que incrementa el riesgo de padecimientos respiratorios y cardiovasculares. De acuerdo con la South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD), “las personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y embarazadas deben limitar su exposición al aire exterior mientras dure la alerta”.

De forma paralela, la concentración de ozono superficial también ha aumentado, especialmente en la zona de Imperial Valley, que incluye ciudades como El Centro, Calexico y Brawley. El ozono, producto de la reacción entre la luz solar y contaminantes de vehículos e industrias, alcanza sus puntos máximos en horas de la tarde y primeras horas de la noche, según la EPA.

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Las partículas finas PM2.5 y el ozono, presentes en el aire debido a incendios y contaminantes industriales, superan los límites seguros para la salud pública en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se emite una alerta de calidad del aire en California?

La alerta, informada por el NWS y confirmada por la South Coast AQMD, se emite cuando la concentración de partículas PM2.5 y de ozono supera los límites considerados seguros para la salud. Según los organismos oficiales, el humo de los incendios forestales transporta partículas que pueden permanecer suspendidas en el aire durante días y desplazarse a largas distancias.

El NWS señaló que “las condiciones meteorológicas de esta semana, caracterizadas por temperaturas superiores a los 30℃ (86℉) y ráfagas de viento, han favorecido tanto la propagación del humo como el aumento de los niveles de ozono”. La EPA indicó que los valores actuales de PM2.5 y ozono en varias zonas de California superan los estándares recomendados para la protección de la salud pública.

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¿Qué recomendaciones oficiales han emitido las autoridades?

Entre las recomendaciones emitidas por el NWS y la South Coast AQMD para la población de las áreas afectadas se encuentran:

Permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas.

Utilizar purificadores de aire o filtros HEPA en el hogar.

Limitar al mínimo la actividad física al aire libre.

Evitar el uso de vehículos particulares y optar por el transporte público, cuando sea posible.

Consultar los reportes de calidad del aire a través de canales oficiales antes de salir.

La EPA advirtió que la exposición a PM2.5 puede provocar síntomas como tos, dificultad respiratoria, irritación ocular y, en casos graves, ataques de asma, infartos o accidentes cerebrovasculares en personas vulnerables. Según el comunicado, “incluso las personas sanas pueden experimentar síntomas durante periodos prolongados de contaminación, especialmente en episodios de humo de incendios”.

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¿Quiénes corren mayor riesgo ante la contaminación por humo y ozono?

Tanto el NWS como la EPA coinciden en que los niños, adultos mayores, embarazadas y personas con antecedentes de asma, enfermedades pulmonares crónicas o afecciones cardíacas son los grupos más vulnerables. Las partículas finas PM2.5, al ingresar al sistema respiratorio, pueden desencadenar respuestas inflamatorias y agravar enfermedades preexistentes.

El epidemiólogo jefe de la South Coast AQMD, John Bailey, explicó a Los Angeles Times que “la exposición, incluso durante cortos periodos, puede incrementar la demanda de atención médica en hospitales locales”. La EPA ha señalado que la exposición reiterada a episodios de mala calidad del aire puede tener efectos a largo plazo sobre la salud de la población.

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Las autoridades recomiendan permanecer en interiores, limitar la actividad física al aire libre y utilizar purificadores de aire durante la alerta de calidad del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta el cambio climático a la frecuencia de alertas en California?

La EPA y el NWS han informado que el aumento de la frecuencia e intensidad de incendios forestales en California está relacionado con periodos de sequía prolongada y olas de calor. La agencia ambiental indicó que en los últimos cinco años, el sur de California ha superado los 30 episodios de alerta sanitaria por contaminación atmosférica, la mayoría asociados a grandes incendios.

El NWS resaltó que la geografía de los valles y cuencas del sur de California dificulta la dispersión de contaminantes, ocasionando la acumulación de partículas y gases en la atmósfera. Las condiciones meteorológicas extremas, sumadas al crecimiento poblacional y la actividad industrial, han hecho que las alertas sean cada vez más comunes en la región.

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¿Qué impacto tiene la contaminación actual en la vida diaria y la salud pública?

La alerta de calidad del aire afecta a millones de personas en el sur de California, repercutiendo en la actividad de centros educativos, oficinas y servicios públicos. Las autoridades sanitarias han aconsejado suspender actividades escolares al aire libre y limitar el tiempo de exposición, especialmente para grupos de riesgo.

Según la South Coast AQMD, las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias tienden a aumentar durante estos episodios. El organismo recomendó a quienes presenten síntomas como dificultad respiratoria, dolor en el pecho o tos persistente buscar atención médica de inmediato.

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Las autoridades locales, como el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, mantienen operativos de vigilancia y monitoreo, mientras que la EPA actualiza en tiempo real los niveles de contaminantes a través de su portal digital.

¿Cuáles son las perspectivas para los próximos días?

De acuerdo con el NWS, la alerta de calidad del aire se mantendrá al menos hasta la noche, aunque podría extenderse si persisten las condiciones que favorecen la acumulación de humo y ozono. El organismo recomendó a la población consultar periódicamente los reportes oficiales y adoptar las medidas de protección sugeridas.

La experiencia de años recientes indica que la recurrencia de estos episodios puede aumentar, sobre todo durante la temporada de incendios y olas de calor, según la EPA. Las agencias estatales y federales continuarán monitoreando la situación e informando sobre cualquier cambio relevante en los próximos días.