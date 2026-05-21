Sociedad

“Te sacaste un Julián Álvarez”: la particular idea de una docente que se viralizó a la espera del Mundial

Estefanía Rivero, una maestra de 25 años oriunda de San Juan, ideó un sistema novedoso de calificaciones para los exámenes y utilizó a los jugadores de la Selección Argentina para motivar a sus alumnos

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Estefanía Rivero, una maestra de 25 años, reemplazó las notas tradicionales por jugadores de la Selección Argentina en sus exámenes para motivar a sus alumnos, y el video que viralizó en redes sociales

Una maestra de primaria de San Juan ideó un sistema de calificación inspirado en los jugadores de la Selección Argentina para sus alumnos de sexto grado. El particular gesto se hizo viral en redes sociales y el video donde lo mostró acumuló más de 115.000 likes en TikTok.

Estefanía Rivero tiene 25 años, se recibió de docente en noviembre de 2025 y este año arrancó su primer ciclo lectivo en la escuela Las Hornillas, ubicada en Pocito. Mientras cubre una suplencia en sexto grado, buscó la manera de conectar con alumnos que, según reconoció ella misma, “están medio rebeldes”. La solución llegó desde un lugar inesperado: el álbum de figuritas del Mundial 2026.

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La propuesta mantuvo los mismos criterios de evaluación de siempre, pero cambió la forma de comunicar las notas. Cada valor en los exámenes quedó asociado al número que llevan en sus espaladas los distintos jugadores de la Selección. Así, quien sacaba un diez recibía un "Messi“, mientras que otras calificaciones correspondían a figuras como Julián Álvarez o el Rodrigo de Paul.

El sistema no alteró ningún parámetro pedagógico: fue, en palabras de la propia docente, “una calificación normal como corresponde, con los mismos criterios de siempre, pero con una motivación”.

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Estefanía Rivero, maestra de la escuela Las Hornillas de Pocito, asoció cada calificación a un jugador de la Selección Argentina en sus evaluaciones de matemática
Estefanía Rivero, maestra de la escuela Las Hornillas de Pocito, asoció cada calificación a un jugador de la Selección Argentina en sus evaluaciones de matemática

“La idea surgió a partir de las figuritas, porque los chicos están locos con el intercambio, ‘te vendo esta, te cambio esta por tanto’, y con este recurso quería innovar y que no sea siempre lo mismo. Busco cosas siempre para destacar la clase y los incentivo”, contó Rivero en diálogo con Tiempo de San Juan. El fútbol y el álbum de figuritas ya ocupaban gran parte de las conversaciones en el recreo y en los pasillos; la docente decidió trasladar ese entusiasmo al salón de clases.

El impacto fue inmediato. “Antes no les importaba mucho, son de sexto y hay algunos que están medio rebeldes, pero ahora ellos quieren llegar a Messi. Como están locos con el mundial, les re copó”, describió la maestra. Más allá del cambio de actitud, los resultados académicos acompañaron: en el segundo examen, las notas mejoraron de forma notoria respecto a las pruebas anteriores.

El video que Rivero publicó en su cuenta de TikTok @estefirivero mostró distintas evaluaciones de matemática acompañadas de imágenes de cada jugador según el puntaje obtenido.

La publicación superó los 115.000 likes y generó miles de comentarios. Entre las reacciones más repetidas apareció el humor: “Los del fondo: somos todos Montiel“, escribió un usuario. “Ma, me saqué un Dibu Martínez“, sumó otro.

Los alumnos mejoraron sus notas en el segundo examen y las familias celebraron la iniciativa de la maestra (PANINI OFICIAL)
Los alumnos mejoraron sus notas en el segundo examen y las familias celebraron la iniciativa de la maestra (PANINI OFICIAL)

La repercusión desbordó las expectativas de la docente. “Fue inesperado que se haya viralizado tanto. Mientras llegue a los chicos, siempre me gusta buscar estrategias de juegos, que no sea una clase tradicional, que no sea solo ir a clase y copiar, que tengan un incentivo”, afirmó Rivero. La viralización también sorprendió porque la iniciativa nació como una herramienta puntual para un examen, sin ningún objetivo de difusión masiva.

Fuera del aula, la recepción también fue positiva. Las familias celebraron la propuesta: “A las mamás les gusta mucho cuando les dejás una notita con sticker o les das un incentivo a los nenes”, señaló la docente. Las autoridades de la escuela, por su parte, aprobaron la iniciativa sin reparos.

La aceptación institucional abrió la puerta a que otros docentes replicaran el formato: “A los directivos les gustó, es una calificación normal como corresponde, con los mismos criterios de siempre pero con una motivación. Otras seños me pidieron la plantilla, así que quizás lo hacen si les copa”, contó Rivero.

La maestra sanjuanina se recibió apenas en noviembre de 2025 y lleva pocos meses frente a un aula. Aun así, la iniciativa trascendió su escuela, su provincia y llegó a usuarios de toda América Latina que encontraron en el video un reflejo de la fiebre mundialista que atraviesa la región.

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