En Guatemala, las lesiones por hechos delictivos repuntan y las extorsiones continúan descendiendo a nivel nacional

En abril de 2026, Guatemala registró una disminución del 1,68% en el índice de delitos, impulsada por menos crímenes contra las personas, pero el aumento de lesionados y la concentración territorial de casos generan preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice de delitos reportado para abril de 2026 registró una baja de 1.68% frente a marzo, impulsada por la reducción de los delitos contra las personas, aunque el aumento de lesionados por hechos delictivos abrió una señal de alerta sobre la posibilidad de nuevas presiones en la tasa de homicidios.

La exposición oficial precisó que el descenso general se explicó por una caída de 4.75% en el subíndice de delitos contra las personas. En ese grupo bajaron homicidios, violaciones y secuestros, mientras las lesiones mostraron una variación al alza.

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En delitos contra la propiedad, el comportamiento fue distinto. El balance mensual mostró un aumento de 1,49% entre abril y marzo por el deterioro en robo a viviendas, sin cambios en robo a furgones y robo a vehículos, mientras las extorsiones mejoraron.

La reducción de homicidios se desacelera y se concentra en territorios específicos

En abril de 2026 hubo 259 homicidios, solo dos menos que en abril de 2025, según la presentación. La comparación mensual mostró que la reducción se estrechó de forma sostenida: en febrero la baja interanual había sido de 78 casos, en marzo de 37 y en abril quedó en dos.

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La tasa también siguió a la baja en la comparación anual. Pasó de 17,1 en abril de 2025 a 16.3 en abril de 2026. Frente a marzo de este año, la variación fue mínima: de 16.3 a 16.27, un comportamiento que, según la evaluación oficial, obliga a observar cómo sostener la mejora durante los próximos meses.

El acumulado de enero a abril mostró una caída más amplia. En los primeros cuatro meses de 2025 se registraron 1.040 homicidios y en el mismo período de 2026 fueron 875, es decir, 165 menos.

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En Guatemala, las lesiones por hechos delictivos muestran un repunte, contrastando con el descenso continuo de las extorsiones a nivel nacional, según un informe reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caracterización de las víctimas mantuvo patrones ya observados. El 15% de las personas asesinadas en abril fueron mujeres y el 85% hombres; en términos absolutos, 39 de las 259 víctimas eran mujeres. El grupo de 18 a 35 años concentró casi el 60% de los casos, equivalente a seis de cada diez víctimas.

La distribución territorial también mostró concentración. Diez departamentos reunieron el 86% de los homicidios ocurridos entre enero y abril, y solo el departamento de Guatemala concentró el 43% de los hechos.

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A escala municipal, los 10 municipios con más casos reunieron el 44% de los homicidios del país en los primeros cuatro meses del año. El municipio de Guatemala por sí solo concentró el 17% del total nacional.

La comparación acumulada mostró 19 homicidios menos en el departamento de Guatemala frente al mismo período de 2025, pero aumentos en Escuintla, Petén y Chiquimula. Según la presentación, las intervenciones focalizadas en ciertos territorios pueden coincidir con desplazamientos de dinámicas criminales hacia otras zonas.

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En el municipio de Guatemala, abril cerró con 42 homicidios frente a 62 en abril de 2025, una disminución de 20 casos. El análisis por zonas dentro de la capital indicó que las zonas seis, 18, siete, uno y cinco concentraron el 61% de los homicidios registrados entre enero y abril en ese municipio.

El aumento de lesionados aparece como alerta y las extorsiones mantienen la baja

El indicador de lesionados por hechos delictivos cambió de dirección por primera vez en el año. Pasó de 323 casos en marzo a 353 en abril, y además superó en seis casos el nivel de abril de 2025.

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La presentación advirtió que este dato merece seguimiento porque las lesiones asociadas a hechos delictivos suelen funcionar como un anticipo de mayor actividad criminal que no siempre se consuma en homicidios. Según esta interpretación, el cambio de tendencia puede anticipar presiones futuras sobre la tasa de asesinatos.

En contraste, las denuncias por extorsión mantuvieron una trayectoria descendente. En abril se registraron 1.391 denuncias, por debajo de las 2.100 del mismo mes de 2025.

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La tasa de extorsión también bajó. En abril de 2026 se ubicó en 125,6 por cada 100 mil habitantes, mientras en abril de 2025 era de 147,48 por cada 100 mil.

El acumulado de enero a abril marcó 9.085 denuncias en 2025 frente a 6.077 en 2026. La diferencia fue de 3.008 casos menos en un año.

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La exposición vinculó esa evolución con la necesidad de mantener control sobre el sistema penitenciario, al señalar que se estima que el 80% de las extorsiones se coordina desde las cárceles. También en este delito apareció una concentración territorial similar a la de los homicidios: 10 municipios reunieron el 43% de las denuncias del país y el municipio de Guatemala concentró el 21%.

En ese municipio, además, se reportaron 553 denuncias menos de extorsión en los primeros cuatro meses de 2026 frente al mismo lapso de 2025. La evaluación general sostuvo que la seguridad ciudadana mantiene una tendencia agregada a la baja, pero con mejoras cada vez más estrechas y con un repunte en lesionados que alteró la trayectoria observada en lo que iba del año.