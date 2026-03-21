Fibra natural o suplementos: qué recomiendan los dietistas para mejorar la salud intestinal

La fibra natural de frutas, verduras y cereales integrales proporciona variedad de nutrientes esenciales que los suplementos no pueden reemplazar en la salud intestinal

Consumir suficiente fibra cada día es un objetivo que la mayoría de la población mundial no alcanza, lo que limita los beneficios clave para la salud intestinal y general. La Escuela de Salud Pública de Harvard advierte que la ingesta insuficiente de esta sustancia compromete tanto la función digestiva como la prevención de enfermedades metabólicas.

Aunque los suplementos pueden ofrecer un tipo específico de fibra soluble en situaciones de deficiencia, los alimentos integrales proporcionan una variedad más amplia de fibras y nutrientes esenciales para el equilibrio digestivo y la microbiota intestinal, mejorando la digestión, fortaleciendo la respuesta inmunológica y ayudando en la prevención de enfermedades crónicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Escuela de Salud Pública de Harvard recomiendan consumir 25 gramos de fibra diarios para mujeres y 38 gramos para hombres, pero el promedio mundial apenas alcanza 15 gramos. Esta carencia dificulta el funcionamiento del sistema digestivo y la microbiota intestinal, aumentando el riesgo de molestias e inflamación, según la gastroenteróloga Supriya Rao.

Además, el déficit de fibra perjudica la producción de ácidos grasos de cadena corta, esenciales para la comunicación intestino-cerebro y el equilibrio metabólico, según The Lancet y la Fundación IFFGD.

¿Qué alimentos aportan más fibra y cómo actúan en el organismo?

La fibra dietética se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Estos alimentos contienen tanto fibra soluble —que ayuda a regular los niveles de glucosa y colesterol— como insoluble, fundamental para el tránsito intestinal.

Según la gastroenteróloga y profesora de Harvard Trisha Pasricha, “la fibra de los vegetales alimenta a los microbios que viven en nuestro intestino”, promoviendo una microbiota diversa y saludable.

Los alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayudan a regular la glucosa y el colesterol en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, una manzana con piel aporta 4,4 gramos de fibra, mientras que una taza de lentejas cocidas contiene hasta 15,6 gramos, según la Asociación Americana de Dietética. La fermentación de la fibra genera ácidos grasos de cadena corta, compuestos que modulan la inflamación y refuerzan la barrera intestinal, como indica la British Journal of Nutrition. Además, los alimentos naturales aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, generando beneficios conjuntos que los suplementos no pueden igualar.

Estudios de la Escuela de Salud Pública de Harvard y del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos confirman que un mayor consumo de fibra mediante alimentos integrales puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo dos, obesidad, cáncer colorrectal y procesos inflamatorios crónicos, debido a la acción combinada de distintos tipos de fibra y otros nutrientes vegetales sobre la microbiota intestinal.

Cuándo recurrir a suplementos de fibra y cuáles son sus limitaciones

Los especialistas recomiendan obtener la fibra de los alimentos, pero reconocen que muchas personas no alcanzan el nivel aconsejado por restricciones dietéticas, estilos de vida acelerados o condiciones médicas, como la enfermedad celíaca o el síndrome de intestino irritable. “Cuando alguien no logra obtener suficiente fibra solo con la dieta, es cuando sugiero considerar un suplemento”, indica Pasricha.

Entre las opciones, la cáscara de psyllium destaca por comportarse de forma similar a la fibra soluble natural. Mezclada con agua, forma un gel que facilita y estabiliza el tránsito intestinal en casos de estreñimiento o diarrea.

Sin embargo, los suplementos aportan solo un tipo de fibra aislada, mientras que los alimentos integrales brindan una mayor variedad de fibras y nutrientes que benefician la salud digestiva y metabólica de manera más integral.

Los suplementos de fibra como el psyllium solo cubren tipos aislados de fibra y no igualan los beneficios integrales de los alimentos naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Rao advierte que los suplementos no igualan los beneficios completos de las fuentes naturales de fibra. Si bien pueden ser útiles en situaciones puntuales —como en el tratamiento de ciertos trastornos digestivos o en dietas insuficientes—, no sustituyen una alimentación variada y rica en alimentos vegetales.

Recomendaciones y advertencias para el consumo de fibra

Aunque los suplementos de fibra pueden ser útiles, su uso no debe reemplazar la alimentación natural. No son medicamentos ni están destinados a tratar o prevenir enfermedades; su propósito es complementar cuando la dieta no cubre los niveles recomendados.

Personas embarazadas, en periodo de lactancia, responsables de la nutrición de menores o individuos con enfermedades crónicas deben consultar a un profesional de la salud antes de incorporar cualquier suplemento. Esta recomendación se extiende a otros grupos de riesgo, subrayando la importancia de recibir orientación médica individualizada antes de modificar la ingesta de fibra.

La fibra dietética presente en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres cumple un rol clave en la salud digestiva y metabólica

Expertos de la Escuela de Medicina de Harvard y de la Asociación Dietética Británica señalan que, aunque los suplementos pueden cubrir déficits puntuales, una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas es la estrategia más efectiva para alcanzar los niveles óptimos de fibra y proteger la salud intestinal y general a largo plazo.