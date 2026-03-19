Entrena hace más de 30 años, es campeón nacional y reveló las claves de su éxito

Gerardo Repollo, fisicoculturista argentino con más de 30 años de experiencia, asegura que el entrenamiento de fuerza es clave para la longevidad y la salud

El mundo del fitness atraviesa una transformación: el entrenamiento de fuerza se consolida como clave para la longevidad y la salud. Gerardo Repollo, reconocido fisicoculturista argentino con más de treinta años de experiencia habló con Infobae en Vivo A las Nueve y aseguró que el foco ya no está en el cardio tradicional, sino en la musculación y los hábitos saludables.

“La ciencia determinó que la longevidad depende exclusivamente del entrenamiento de fuerza y de los buenos hábitos”, sostuvo Repollo. Y enfatizó la importancia de entrenar todos los grupos musculares, en especial las piernas. “El tren inferior es lo más importante. El abuelo que pierde el tren inferior al poco tiempo muere. El entrenamiento de piernas es lo más importante que hay”, aseguró. Explicó que el gemelo funciona como un “segundo corazón”, porque ayuda a la circulación sanguínea.

Para él, comer limpio significa elegir proteínas magras, carne, lácteos, huevos, carbohidratos complejos como papas, arroz o pasta, y evitar los productos procesados. “Comer limpio es no comer procesados. Es muy difícil para la sociedad y para la cultura que tenemos hablar de comer limpio”, advirtió.

La ciencia respalda que entrenar todos los grupos musculares, en especial las piernas, favorece la circulación sanguínea y previene problemas de movilidad en la vejez (Instagram)

El entrenamiento y la alimentación según Repollo

El fisicoculturista diferenció el alto rendimiento de la salud. “El alto rendimiento no es salud. Consiste en someter a tu cuerpo a algo para lo que no fue concebido”, declaró. Repollo señaló que la ciencia respalda la importancia de la fuerza y la alimentación adecuada para vivir más y mejor.

“Los suplementos dietarios son comida, son naturales. Los suplementos químicos como anabolizantes, esteroides y sustancias dopantes no tienen relación con la salud”, dijo Repollo. Resaltó que el alto rendimiento requiere condiciones genéticas y sacrificios específicos. “Tenés que estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios en pos del objetivo que tengas”, indicó.

Repollo reveló que no utiliza esteroides y que su patrocinador es un laboratorio sudamericano. Afirma que cada persona puede transformar su cuerpo con disciplina. “Siempre estamos a tiempo de cambiar el cuerpo y mejorarlo. Uno tiene la capacidad de regenerar tejido hasta nuestros últimos días”, sostuvo.

La historia personal y el camino en el fisicoculturismo

Al mismo tiempo relató que a los veinte años compitió por primera vez y que durante quince años fue dueño de un gimnasio. “A los dieciséis empecé a entrenar, a los veinte competí por primera vez y de los veinte a los treinta y cinco tuve gimnasio”, detalló. Después, se dedicó a dictar seminarios, master class y exhibiciones en Sudamérica y Centroamérica.

“Me he mantenido vigente hasta hoy como entrenador”, expresó Repollo. Cuenta que la competencia exige mucho al cuerpo y a la mente. “La competencia te lleva a una sobreexigencia. Si no fuese por la competencia, no hubiese logrado la masa muscular que logré. El alto rendimiento te pasa factura”, afirmó.

El fisicoculturista destacó que la masa muscular incrementa el gasto calórico y modifica la alimentación diaria. “Tengo una dieta de cinco mil seiscientas calorías. Como seis huevos enteros, una palta, trescientos gramos de arroz, frutos secos y exprimido en el desayuno. Después hago tres comidas más de carne roja con papa, arroz o pasta”, explicó.

Repollo afirma que una dieta de proteínas magras, carbohidratos complejos y alimentos naturales fortalece el cuerpo y evita productos procesados (Instagram)

Consejos sobre alimentación y entrenamiento

Repollo detalló que la clave está en la constancia y la personalización. “Proteína en todas las comidas. Si querés ganar peso y fuerza, hidratos complejos en todas las comidas. Si querés bajar el porcentaje de grasa, carbohidratos fibrosos de la noche a la mañana”, resumió.

Aclaró que las verduras y vegetales de coles son ideales para perder peso. Asimismo recomendó un permitido semanal, como una pizza o un sándwich, pero adviertió sobre los excesos. “El problema no es el veneno, el problema es la dosis”, afirmó.

Sobre el alcohol, Repollo fue tajante. “El alcohol es una de las drogas legales más tóxicas que existe y es de las peores drogas que genera lo peor en el ser humano”, aseguró.

El rol del entrenador y la tendencia actual

Repollo consideró fundamental contar con un entrenador para entrenar de forma segura y eficaz. “Hoy por hoy tenés que contratar un entrenador. No podés ir al gimnasio sin tener idea y pretender resultados. Hay que invertir en un entrenador para hacer las cosas mejor”, sostuvo.

Observó que cada vez más personas mayores y adultos buscan entrenar fuerza. “Cada vez va a crecer más la tendencia de entrenar fuerza. Se toma más conciencia y hay mucho lugar de gente grande para hacer fuerza”, afirmó.

Repollo concluyó que la información y la conciencia sobre el entrenamiento y los hábitos saludables crecen en la sociedad. “El fenómeno de la fuerza va a seguir creciendo. Es importante que la gente sepa cómo comer y entrenar. Hay que vivir, pero siempre con disciplina”, finalizó.